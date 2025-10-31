Loạt ảnh quý tử đầu lòng của nam diễn viên hạng A khiến MXH náo loạn

Tối 30/10, tờ Edaily khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất về con trai ngoài giá thú của tài tử hạng A Jung Woo Sung. Theo nguồn tin, người mẫu Moon Gabi - mẹ cậu bé - đã đăng tải chùm ảnh này lên trang cá nhân mà không kèm theo bất kỳ chú thích nào. Trong loạt hình gây bão, Moon Gabi đưa con trai đi tham quan nhiều nơi, cùng quý tử hơn 1 tuổi tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ấm áp.

Đáng chú ý, công chúng đổ đồn sự chú ý vào chiều cao của con trai Jung Woo Sung ở thời điểm hiện tại. Dù mới hơn 1 tuổi nhưng cậu bé trông cao lớn hơn so với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Tờ Sports Chosun còn bình luận, em bé được thừa hưởng chiều cao từ ông bố tài tử Jung Woo Sung - vốn xuất thân là 1 người mẫu với thông số ấn tượng gần 1m90. Bài báo về ngoại hình của con trai Jung Woo Sung đã khiến mạng xã hội Hàn náo loạn trong buổi tối 30/10, chỉ trong thời gian ngắn liền leo thẳng lên vị trí số 1 trên cổng thông tin Naver, Nate.

Moon Gabi vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất về con trai ngoài giá thú của tài tử Jung Woo Sung, khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc như “nổ tung” trong buổi tối 30/10

Đáng chú ý, chiều cao hiện tại của em bé đã chiếm trọn spotlight, thu hút được sự quan tâm lớn từ đông đảo người dùng mạng. Truyền thông Hàn nhận định, bé thừa hưởng chiều cao từ bố tài tử nên mới có tầm vóc nổi bật hơn so với nhiều bạn bè cùng lứa tuổi

Nữ người mẫu họ Moon đưa con trai đi tham quan nhiều nơi, cùng bé tận hưởng những phút giây bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống

Cả Jung Woo Sung lẫn Moon Gabi đều sở hữu chiều cao lý tưởng nên công chúng tin chắc đứa con chung của họ sẽ có vóc dáng nổi bật trong tương lai

Được biết, Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6/2023, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Nữ người mẫu muốn tài tử kết hôn với mình và chịu trách nhiệm với con trai chung. Tuy nhiên, Jung Woo Sung chỉ hứa chu cấp tiền đầy đủ cho con, không đồng ý việc làm chồng của Moon Gabi. Tới tháng 3 năm ngoái, nữ người mẫu hạ sinh quý tử đầu lòng.

Cách đây khoảng 2 tháng, công chúng châu Á chấn động trước thông tin tài tử Jung Woo Sung đã bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Nguồn tin thân cận với Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đã thông báo tin vui tới những người quen sau khi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với bạn gái. Với việc Jung Woo Sung kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, anh lần nữa cho thấy thái độ kiên quyết, dứt khoát chối bỏ và không muốn có mối quan hệ tình cảm dây dưa thêm với Moon Gabi ngoài trách nhiệm làm cha với đứa con chung của họ.

Jung Woo Sung không muốn dính dáng tới Moon Gabi nhưng vẫn nhận con trai

Nguồn: Allkpop