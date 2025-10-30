Giữa tháng 8, nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ. Nhiều netizen gọi con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ là "thái tử" hàng thật giá thật của Cbiz.

Theo tờ HK01, Trần Vỹ Đình ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai. Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung. Quý tử của cặp sao lập tức gây sốt mạng xã hội với xuất thân ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ là nàng thơ đình đám của Victoria's Secret

Không chỉ có bố là diễn viên kiêm thiếu gia khét tiếng, mẹ là siêu mẫu quốc tế hàng đầu, ông nội là trùm bất động sản, cô chú đều là doanh nhân thành đạt, quý tử nhà Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ còn gây choáng khi vừa chào đời đã có được sự hậu thuẫn lớn của tỷ phú, ông trùm thao túng cả showbiz xứ Hương Cảng - Dương Thụ Thành. Trong 1 bữa tiệc của công ty giải trí Anh Hoàng (EEG), Dương Thụ Thành đã tặng cho con trai Trần Vỹ Đình 1 chiếc huy chương bằng vàng nguyên chất khoảng 311 gram, ước tính trị giá 20.000 USD (526 triệu đồng).

Tỷ phú Dương Thụ Thành còn tuyên bố ký hợp đồng quản lý nghệ sĩ với con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ. Ông đưa ra quyết định này sau khi xem ảnh quý tử của cặp sao hàng đầu Cbiz. Cậu bé được cho biết có ngoại hình nổi bật, giống cả bố lẫn mẹ. Với thông báo của Dương Thụ Thành, quý tử của Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ trở thành con nhà sao đầu tiên ở Cbiz còn chưa biết đi, biết nói, biết viết đã được ký hợp đồng bạc tỷ.

Con trai Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ được tỷ phú Dương Thụ Thành tặng vàng nguyên chất, hứa ký hợp đồng quản lý

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa". Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Hiện tại, dù đã thông báo có con chung với nhau, nhưng cặp sao vẫn chưa tiết lộ việc họ đăng ký kết hôn hay chưa và bao giờ tổ chức hôn lễ.

Nguồn: Sina, Sohu