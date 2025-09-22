Song song với lịch trình cinetour, “Tử Chiến Trên Không” chính thức phát hành ở định dạng 4DX. Những cảnh quay hồi hộp, căng thẳng của bộ phim được đẩy lên cao trào khi hiệu ứng rung lắc, âm thanh vòm và chuyển động chân thật khiến khán giả như đang trở thành hành khách trên chuyến bay sinh tử. Đây là bước nâng tầm trải nghiệm điện ảnh Việt, đặc biệt với một tác phẩm hành động – kịch tính được mong chờ nhất năm 2025.

Những ngày công chiếu đầu tiên của “Tử Chiến Trên Không” đã trở thành ngày hội điện ảnh. Dàn diễn viên và ekip không chỉ chia sẻ hậu trường, mà còn trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khán giả.

Tại mỗi điểm dừng chân, không khí luôn sôi động và gần gũi. Khán giả háo hức chụp ảnh, giao lưu, tham gia trò chơi cùng dàn cast, biến các buổi cinetour thành trải nghiệm khó quên.

Đạo diễn Hàm Trần bày tỏ: “Cinetour là phần tôi thích nhất khi quảng bá phim, vì chúng tôi được trực tiếp trò chuyện và lắng nghe cảm xúc từ khán giả.”

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn xúc động: “Thấy mọi người hồi hộp, thậm chí nín thở ở nhiều phân cảnh là niềm hạnh phúc lớn của diễn viên chúng tôi.”

Trong khi đó, Ma Ran Đô vui vẻ kể lại: “Tôi bất ngờ khi nhiều bạn trẻ nhớ tên nhân vật và gọi đùa tôi là ‘Sơn dai’. Điều đó chứng tỏ nhân vật đã thực sự sống trong lòng khán giả.”

Không ít khán giả sau buổi chiếu bày tỏ sự phấn khích. Một bạn trẻ chia sẻ: “Tôi thường xem nhiều phim hành động, nhưng với bộ phim này thì không nghĩ là ‘diễn’ vì quá thật. Điện ảnh Việt Nam ngày càng tiệm cận quốc tế.”

Một khán giả lớn tuổi xúc động: “Đây là những giây phút ngạt thở. Phim truyền tải thông điệp về lòng quả cảm, tình cha con, tình anh em. Những người cha trong phim như Long, Bình, Hải đều thương con nhưng chọn con đường khác nhau. Tôi thực sự ấn tượng.”

Cinetour của “Tử Chiến Trên Không” sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng đến nhiều tỉnh thành, đưa câu chuyện giàu cảm xúc đến gần hơn với khán giả. Bộ phim hiện đang khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/09/2025, sẵn sàng mang đến hành trình điện ảnh kịch tính chưa từng có.