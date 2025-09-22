Tai nạn xảy ra tại phim trường

Theo Daily Mail, Holland bị ngã, chấn thương vùng đầu dẫn đến nứt hộp sọ và chấn động não. Một xe cứu thương đã nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ quá trình quay bộ phim trị giá 150 triệu bảng Anh (tương đương 5.300 tỷ VNĐ) lập tức bị tạm ngừng.

Không chỉ Holland, một nữ diễn viên đóng thế cũng phải nhập viện bằng xe cứu thương sau sự cố. Hiện tình trạng chấn thương của cô chưa được công bố, theo The Sun.

Xuất hiện tại một sự kiện từ thiện ở Mayfair ngày 21/9, ông Dominic Holland – cha của nam diễn viên – xác nhận: “Tom sẽ phải tạm nghỉ quay phim một thời gian để hồi phục”.

Nam diễn viên Tom Holland đã phải nhập viện khẩn cấp sau một tai nạn trên phim trường Spider-Man: Brand New Day. (Nguồn: PA)

Vụ việc nhiều khả năng sẽ khiến Cơ quan An toàn và Sức khỏe Vương quốc Anh mở điều tra về quy trình đảm bảo an toàn tại trường quay.

Đại diện của một dịch vụ xe cứu thương cũng xác nhận: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 10h30 sáng thứ Sáu về một ca chấn thương tại Leavesden Studios. Xe cứu thương lập tức được điều động và bệnh nhân đã được đưa tới bệnh viện để tiếp tục điều trị”.

Spider-Man: Brand New Day: Dự án bom tấn được nhiều người kỳ vọng

Spider-Man: Brand New Day là phần phim Người Nhện độc lập thứ tư của Tom Holland, do Sony Pictures và Marvel Studios phối hợp sản xuất. Bộ phim dự kiến ra mắt ngày 31/7/2026, song lịch phát hành có thể phải thay đổi do tình trạng sức khỏe của ngôi sao chính.

Bộ phim được Sony và Marvel Studios đặt nhiều kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công vang dội của No Way Home (2021) với doanh thu 1,91 tỉ USD – kỷ lục phòng vé mọi thời đại của Sony.

Trước đó, Homecoming (2017) và Far From Home (2019) cũng đều vượt mốc 1 tỉ USD toàn cầu. Chính vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào trong quá trình sản xuất cũng khiến cả khán giả lẫn nhà sản xuất lo lắng.

Khác với ba phần do Jon Watts đạo diễn, lần này ghế chỉ đạo được trao cho Destin Daniel Cretton – người từng thành công với Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ngay từ những hình ảnh hậu trường ngày quay đầu tiên, khán giả đã thấy Tom Holland trong bộ trang phục Người Nhện mới, tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm. Đạo diễn và ê-kíp hứa hẹn mang đến nhiều cảnh quay “nói không với kỹ xảo”, giữ nguyên tinh thần mà Jon Watts gây dựng.

Một cảnh từ hậu trường Spider-Man: Brand New Day cho thấy Tom Holland đang thực hiện pha hành động. Ảnh: Splash

Bộ phim quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (Punisher), Zendaya, Jacob Batalon, cùng các gương mặt mới như Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance). Michael Mando cũng trở lại với vai phản diện Scorpion.

Trước khi gặp sự cố chấn thương trên phim trường, Holland cho biết anh đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu mong muốn của khán giả. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 9, nam diễn viên tiết lộ thường xuyên “lục lọi internet” để tìm hiểu kỳ vọng của người hâm mộ rồi mang ý tưởng vào các buổi họp kịch bản. “Có lúc nhà sản xuất phát chán với tôi, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là làm phim cho khán giả”, anh chia sẻ.

Holland cũng trực tiếp tham gia quá trình thiết kế bộ đồ Người Nhện mới được Sony công bố hồi tháng 8. Anh cho biết muốn hiểu rõ câu chuyện đằng sau bộ đồ mang hai tông màu đỏ – xanh quen thuộc, đồng thời cảm nhận rõ sự khác biệt khi khoác lên trang phục này trong ngày quay đầu tiên trước đông đảo người hâm mộ có mặt tại trường quay.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với nhân vật Peter Parker, Holland thẳng thắn về tương lai:

“Tôi không biết sau Brand New Day sẽ ra sao. Hiện tại, tôi chỉ tập trung để bộ phim này xứng đáng với kỳ vọng mà No Way Home đã tạo ra”.

Tom Holland và Zendaya hoãn cưới vì lịch trình dày đặc

Cặp đôi đình đám Tom Holland và Zendaya cũng vừa phải lùi kế hoạch kết hôn do cùng bận rộn với loạt dự án điện ảnh lớn. Hiện cả hai đang tham gia bom tấn Spider-Man: Brand New Day do Destin Daniel Cretton đạo diễn, đồng thời sẽ cùng xuất hiện trong bản chuyển thể The Odyssey của Christopher Nolan, dự kiến ra mắt năm 2026.

Dù chưa thể tổ chức hôn lễ, mối quan hệ giữa Holland và Zendaya vẫn rất hạnh phúc. Những hình ảnh gần đây cho thấy cả hai luôn đồng hành cùng nhau trên phim trường lẫn đời thường.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 khi đóng chung phim Spider-Man

Zendaya, sinh năm 1996, hiện là một trong những gương mặt bận rộn bậc nhất Hollywood. Cô đang góp mặt trong Dune: Part Three của Denis Villeneuve, phim tâm lý – lãng mạn The Drama do Kristoffer Borgli đạo diễn, Shrek 5 của DreamWorks và mùa thứ 3 series Euphoria trên HBO Max. Ngoài ra, Zendaya còn ký hợp đồng sản xuất kiêm đóng chính trong phim tiểu sử Be My Baby, kể về huyền thoại âm nhạc Ronnie Spector, do Barry Jenkins chỉ đạo.

Stylist Law Roach, người thân thiết với Zendaya, tiết lộ đám cưới của cặp đôi có thể diễn ra vào năm 2026. “Tôi rất mong chờ ngày đó, vì tôi biết họ yêu nhau thật lòng và tình cảm ấy đã gắn bó suốt nhiều năm”, Roach chia sẻ.

(Tổng hợp)