Hoá ra vai chính Mưa Đỏ vốn là của mỹ nam Tử Chiến Trên Không: Biết danh tính ai cũng sốc, lý do từ chối quá đau lòng

Hiện tại, Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không đều là những tựa phim Việt xứng tầm bom tấn, ghi nhận doanh thu cao, được đại đa số khán giả khen ngợi. Ngoài việc hai bộ phim cùng khai thác bối cảnh lịch sử, câu chuyện có thật thì còn một vài điểm chung giữa hai tác phẩm, như việc một số diễn viên may mắn có cơ hội xuất hiện ở cả 2 phim. Đặc biệt, một diễn viên còn có cơ hội đóng vai chính/thứ chính ở cả 2 tác phẩm này nhưng đáng tiếc anh lại không thể đồng hành cùng cả 2. Cái tên được nhắc tới ở đây là Lợi Trần - mỹ nam đang nổi đình đám nhờ vai diễn có cú twist sốc nhất trong Tử Chiến Trên Không.

Lợi Trần (trái) trong Tử Chiến Trên Không

Trong Tử Chiến Trên Không, Lợi Trần vào vai một hành khách vô cùng ngồi cùng hàng ghế với cảnh vệ Bình (Thanh Sơn). Anh đã cùng tham gia phối hợp với các phi hành đoàn để bảo vệ chuyến bay khỏi không tặc. Tuy nhiên thân phận thật của Hải còn là cả một câu chuyện dài với cú twist khiến khá nhiều người xem bất ngờ.

Ít ai ngờ rằng Lợi Trần lại chính là người đã từng được chính nhà sản xuất Mưa Đỏ mời casting vai Quang, sau đó thành công trải qua các vòng casting và được nhận vai. Đáng tiếc sau đó, Lợi Trần phải từ bỏ vai diễn vì lý do gia đình, khi ba anh mới mất còn mẹ thì bệnh nặng. Một bên là cơ hội đổi đời còn là bộ phim về tình yêu nước mà mình đặc biệt muốn tham gia, một bên là mẹ đau ốm, không có người chăm lo, Lợi Trần đành gác lại hoài bão để lo cho mẹ.

Steven Nguyễn đã nhận được vai Quang sau khi Lợi Trần buộc phải từ bỏ vai vì lý do bất khả kháng

Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi nhận cuộc gọi từ anh Viễn mời tôi vào vai Quang. Chị Huyền nói có biết tôi qua phim và được giới thiệu nên muốn bay vào TP.HCM gặp. Tôi vinh hạnh và háo hức gặp chị Huyền ở phim trường để casting cho vai Quang. Tôi bay ra Hà Nội gặp các bác bên quân đội và thấy rất vinh dự. Sau khi casting về tôi không tin là mình được chọn vào vai Quang.

Tôi không thể quên những ngày không ngủ được bởi ba mới mất mấy tháng. Mẹ bị bệnh mười mấy năm nay và cứ 3 tuần là phải lên 2 bệnh viện ở TP.HCM. Các anh chị tôi ở dưới quê Đồng Nai lo cho mẹ còn ở TP.HCM tôi luôn là người chịu trách nhiệm.

Lúc mẹ lên TP.HCM khám bệnh cũng là lúc tôi phải có câu trả lời cho đoàn phim Mưa Đỏ về việc có tham gia được hay không. Tôi có tâm sự với mẹ ở bệnh viện rằng mình sắp tham gia phim Mưa Đỏ. Nhưng mẹ bệnh như vậy nên tôi rất phân vân, mấy hôm ngủ không được. Nếu đi làm phim phải 3-4 tháng tôi không thể lo cho mẹ ở TP.HCM. Mẹ nói nếu tôi đi phim bà rất vui nhưng lỡ bệnh nặng hơn không biết ai lo.

Tôi sợ lỡ đang quay phim mà mẹ có chuyện gì không về được lo kịp sẽ ân hận đến suốt đời. Tôi có trả lời chị Huyền, anh Viễn như vậy và họ hiểu. Tôi xin đính chính mình không từ chối vai Quang trong Mưa Đỏ để đóng vai Hải trong Tử Chiến Trên Không bởi tôi được đạo diễn Hàm Trần mời casting phim Tử Chiến Trên Không sau phim Mưa Đỏ và lúc đó cũng không biết có được chọn hay không."

Lợi Trần vốn là diễn viên chuyên dòng phim hành động, sở hữu body sáu múi không thua kém gì Steven Nguyễn thế nên nếu được đảm nhận vai Quang thì anh chắc chắn cũng sẽ xuất sắc không kém gì so với đồng nghiệp của mình. Khi biết lý do anh không thể đồng hành cùng Mưa Đỏ, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho nam diễn viên. Nếu có thể cùng lúc tham gia cả 2 dự án phim, chắc chắn con đường sự nghiệp của Lợi Trần sẽ vô cùng xán lạn. Dù vậy vẫn phải chúc mừng Lợi Trần vì đã có một màn thể hiện quá xuất sắc ở Tử Chiến Trên Không, đủ để dù bỏ lỡ Mưa Đỏ thì anh vẫn kịp ghi dấu ấn đậm nét với khán giả ở thời điểm hiện tại.

Lợi Trần sở hữu body sáu múi không thua kém gì Steven Nguyễn

Lợi Trần sinh năm 1990, sở hữu gương mặt nam tính, phong trần, đậm chất điện ảnh. Với lợi thế là biết võ thuật nên khi đóng các cảnh quay hành động anh đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh đã để lại ấn tượng giả qua vai diễn trong các phim như Phượng Khấu, Bi Long Đại Ca, Lật Mặt 2, 789Mười,...