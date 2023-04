Lễ cưới Lee Seung Gi - Lee Da In bị gắn mác 'thảm họa': Ồn ào từ lúc thông báo, đến khâu tổ chức gây tranh cãi vì 'làm màu'

Ngày 7/4 vừa qua, lễ cưới Lee Seung Gi - Lee Da In trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc. Ngày trọng đại của cặp đôi diễn viên nổi tiếng được tổ chức rình rang, có sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao Hàn đình đám.

Tưởng chừng hôn lễ là dịp mà nhân vật chính chỉ nhận được lời chúc phúc nhưng với cặp đôi Lee - Lee lại khác hẳn. Ngày vui của cả hai vấp phải tranh cãi dữ dội từ một bộ phận Knet, thậm chí còn bị gắn mác là "thảm họa".

Cặp đôi Lee Seung Ri - Lee Da In không hoàn toàn nhận được lời chúc phúc từ netizen Hàn

Vì tai tiếng nhà gái, chú rể lẫn khách mời đều liên lụy

Còn nhớ vào cuối năm 2022, khi Lee Seung Gi xảy ra tranh chấp với công ty quản lý cũ về doanh thu âm nhạc hay "hợp đồng nô lệ", nam diễn viên nhận được sự ủng hộ cực lớn từ netizen. Thế nhưng chẳng lâu sau đó, cư dân mạng quay ngoắt 180 độ ngay khi nghe Lee Seung Gi thông báo sẽ kết hôn với Lee Da In - nữ diễn viên có gia thế vướng nhiều ồn ào.

Với công chúng, Lee Seung Gi nổi tiếng với hình ảnh trong sạch, hoàn hảo nên không muốn anh dính líu đến gia đình "nửa kia". Thậm chí, một bộ phận fan còn từng dùng xe tải in chữ khổ lớn đứng trước nhà nam diễn viên yêu cầu anh chia tay bạn gái.

Kể từ khi thông báo cưới Lee Da In, hình tượng "con rể quốc dân" của Lee Seung Gi bị tổn hại nặng nề. Nam tài tử chấp nhận cả những lời chỉ trích, dù bị khán giả hâm mộ quay lưng vẫn nhất quyết đi đến hôn nhân với con gái "Mama Chuê"

Nữ diễn viên Kyeon Mi Ri - mẹ vợ của Lee Seung Gi từng bị cảnh sát điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, còn chồng bà bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Dù phủ nhận lừa đảo, khẳng định bản thân chỉ đầu tư kiếm lời nhưng bà Kyeon Mi Ri vẫn bị công chúng lên án. Đến năm 2018, cha dượng Lee Da In lại bị bắt vì tội lợi dụng danh tiếng vợ và các con chiêu mộ nhà đầu tư, thổi phồng giá và thao túng cổ phiếu của công ty để trục lợi. Sau đó, cha ruột của Lee Da In cũng bị bắt vì tội cản trở kinh doanh do say xỉn gây náo loạn tại quán ăn, đánh nhau với các vị khách khác. Nữ diễn viên Lee Yoo Bi - chị gái Lee Da In cũng vướng lùm xùm khi tham gia một bộ phim xuyên tạc lịch sử.

Gia đình Lee Da In bị công chúng ghét bỏ vì vướng nhiều bê bối

Vì tai tiếng nhà Lee Da In, không những Lee Seung Gi mà khách mời cũng bị ảnh hưởng. Làn sóng chỉ trích còn lan đến cả Yoo Jae Suk khi anh nhận lời chủ trì hôn lễ cho đám cưới của Lee Seung Gi. Ngay cả diễn viên hài Lee Soo Geun hay nam diễn viên Son Ji Chang, ca sĩ Lee Juck - những người giữ vai trò quan trọng trong hôn lễ cũng bị dân tình "ném đá" không thương tiếc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực dàn nghệ sĩ này khi cho rằng họ không có lựa chọn nào khác khi được mời bởi người em thân thiết.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk cũng bị liên lụy vì tai tiếng nhà cô dâu

Nhiều nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng vì đảm nhận trọng trách quan trọng trong hôn lễ cặp đôi

Đám cưới bị chê "làm màu", rình rang như... lễ trao giải

Nhiều người cho rằng vì gia đình Lee Da In quá tai tiếng, tốt nhất là Lee Seung Gi nên kín tiếng và tổ chức đám cưới riêng tư. Thế nhưng nhìn lại khâu tổ chức, có thể thấy đám cưới cặp đôi vô cùng rình rang và xuất hiện nhiều mâu thuẫn.

Theo đó, Lee Seung Gi và Lee Da In được thông báo sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư, báo chí sẽ không được tác nghiệp tại ngày cưới của cả hai. Thế nhưng đến ngày vui của cặp đôi diễn viên họ Lee, các trang tin Hàn Quốc lại có sẵn thiệp mời ghi rõ thời gian, địa điểm. Phóng viên được mời vào sảnh tác nghiệp khi đến 16 giờ 30 (1,5 tiếng trước thời gian diễn ra hôn lễ).

Thiệp cưới của Lee Seung Gi - Lee Da In tràn ngập các trang tin Hàn Quốc

Lễ đường được nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm ngặt nhưng cho phép phóng viên vào trong từ 16h30 (giờ Hàn Quốc)

Từ trước đến nay, đa phần các nghệ sĩ Hàn đều tổ chức lễ cưới vô cùng kín đáo. Điển hình như trong đám cưới thế kỷ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo hay Hyun Bin - Son Ye Jin, phóng viên chỉ có thể canh chụp khách mời từ xa. Thế nhưng với hôn lễ của Lee Seung Gi - Lee Da In lại hoàn toàn trái ngược.

Vài tiếng trước đám cưới, bên trong khách sạn đã chật kín phóng viên được mời đến chụp cận mặt khách mời, trông qua chẳng khác gì thảm đỏ của lễ trao giải hay một sự kiện ra mắt phim. Tuy ai cũng rạng rỡ, vui tươi nhưng mặt đều bị "dìm" thảm hại bởi ống kính máy ảnh và đèn flash.

Dàn nghệ sĩ bị "dìm" nhan sắc khi đi đám cưới đồng nghiệp thân thiết

Trước hôn lễ, MC Yoo Jae Suk còn yêu cầu khách mời không được chia sẻ ảnh trong lễ cưới lên MXH. Quy định nghiêm ngặt khiến ai nấy đều tưởng rằng sẽ khó kiếm được "ảnh full HD" trong ngày cưới của cả hai. Thế nhưng hôn lễ của Lee Seung Gi - Lee Da In vẫn được bạn bè, đồng nghiệp "tường thuật trực tiếp", cập nhật từng động thái đến người hâm mộ.

Loạt ảnh nét căng của cô dâu chú rể và khách mời vẫn tràn lan trên MXH

Mọi quy định nghiêm ngặt từ đầu hôn lễ gần như không có tác dụng

Khâu tổ chức đám cưới của đôi diễn viên khiến netizen lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng cả hai đã "quá làm màu" khi đặt đủ quy định riêng tư nhưng cuối cùng lại tổ chức lễ cưới một cách công khai. Một tài khoản để lại bình luận: "Giống như thấy dư luận chửi quá nên càng làm rầm rộ hoành tráng kiểu 'ta đây vẫn còn nhiều nghệ sĩ ủng hộ'".