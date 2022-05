Loại trái cây mà hoa hậu Đỗ Thị Hà thích nhất: Giá rẻ, giàu vitamin E, giúp tăng collagen, bảo sao phụ nữ Nhật cũng rất mê mệt

Loại quả giàu vitamin E, làm tăng collagen mà hoa hậu Đỗ Thị Hà mê mệt

Đỗ Thị Hà là 1 trong những nàng hậu sở hữu gương mặt mộc căng mịn, khỏe khoắn nhất. Dù thường xuyên phải trang điểm, cũng như thức khuya - dậy sớm để đi học, đi dự sự kiện thế nhưng làn da của Đỗ Hà vẫn luôn rạng rỡ, đều màu và láng mịn. Bí quyết chăm sóc da của nàng hậu vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Đỗ Hà chia sẻ bản thân rất thích ăn trái cây. Đặc biệt loại quả cô cực kỳ thích đó là chuối, lúc nào trong tủ lạnh nhà cô cũng có sẵn chuối. Vào mỗi buổi sáng, nàng hậu thường đem sữa tươi, chuối, bột whey cùng 1 số loại trái cây khác... đi xay nhuyễn. Thức uống này giúp cô có năng lượng khỏe khoắn đến trưa mà không cần ăn thêm gì cả.

Ít ai biết, chuối chính là "thần dược" của làn da. Trong chuối có chứa các thành phần giúp nuôi dưỡng da: kali giúp giữ ẩm da, vitamin B chống lại gốc tự do, vitamin A mờ thâm mụn, vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Và đặc biệt chuối giàu vitamin C, do đó có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen, đẩy lùi các gốc tự do.

Chuối rất dễ làm no bụng, 1 quả chuối có lượng calo bằng nửa bát cơm nên được nhiều người sử dụng làm thực phẩm để giảm cân. Ở Nhật Bản, giảm cân bằng chuối cũng là phương pháp giảm cân tự nhiên, được nhiều người ưa chuộng bởi tính hiệu quả và phù hợp với mức chi tiêu của nhiều gia đình.

Những công dụng khác của quả chuối

1. Ngăn ngừa hoặc điều trị huyết áp cao

Lượng kali dồi dào trong quả chuối sẽ có ích cho việc điều chỉnh huyết áp, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Đồng thời, lượng kali trong một quả chuối có thể giúp tránh tình trạng chuột rút cơ bắp. Ăn chuối cũng tốt cho mắt và giúp cải thiện hệ thần kinh.

2. Ngừa thiếu máu

Chuối là nguồn cung cấp chất sắt, chất này có lợi trong việc kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và phòng ngừa bệnh thiếu máu. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B6 có trong thành phần cũng có lợi cho sức khỏe bệnh nhân thiếu máu.

3. Bảo vệ tim mạch

Thực phẩm giàu chất xơ được cho là tốt cho tim mạch. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Leeds ở Anh, việc tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như chuối có thể làm giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim mạch (CVD) và bệnh tim mạch vành (CHD).

4. Tốt cho tiêu hóa

Theo Ayurveda, chuối có vị chua ngọt. Vị ngọt được cho là mang lại cảm giác nặng nề nhưng vị chua được biết là kích thích agni (dịch tiêu hóa), do đó hỗ trợ tiêu hóa và giúp hình thành sự trao đổi chất.

2 thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn chuối

1. Trước bữa ăn tối 30 phút

Trước bữa ăn tối khoảng 30 phút, bạn nên ăn chuối kết hợp với uống 200ml nước lọc. Phương pháp giảm cân này đạt hiệu quả thông qua việc kích thích lên não bộ, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng thực phẩm được hấp thụ trong bữa ăn kế tiếp.

2. Khoảng 3 – 4 giờ chiều

Vào cuối buổi chiều (khoảng 3 – 4 giờ), mọi người nên có một bữa ăn nhẹ gồm chuối, 200ml nước và một vài chiếc bánh quy nhỏ. Đây cũng là thời điểm mọi người sắp tan làm, chuẩn bị cho việc tập thể dục hoặc tham gia hoạt động thể thao nên một bữa ăn nhẹ sẽ giúp cung cấp năng lượng kịp thời.

Lưu ý:

Tránh ăn chuối khi đói vì có thể làm hại dạ dày.

Không nên ăn quá 2 quả chuối/ngày.

