Loại trà này giúp dưỡng nhan cực tốt, uống hàng ngày thì da lúc nào cũng hồng hào láng mịn!

Một vài công dụng của chanh leo mà có thể bạn chưa biết

Chanh leo có rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời như hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng miễn dịch, cải thiện thị lực, hạ huyết áp, tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa một số loại ung thư.

1. Hỗ trợ giảm cân

Chanh leo chứa nhiều vitamin C, Vitamin A, chất xơ, nước và các axit tự nhiên giúp ngăn chặn việc hấp thụ chất béo và đào thải các chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời chanh leo còn giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp việc tiêu hủy mỡ thừa diễn ra nhanh hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng đường trong máu, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

2. Làm đẹp da

Chanh leo là nguồn cung vitamin A dồi dào, một dưỡng chất đặc biệt có lợi giúp làm đẹp cho da. Các chất chống oxy hóa khác trong chanh dây như vitamin C, riboflavin và carotene cũng giúp tăng cường sức khỏe của da và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa.

3. Tăng cường miễn dịch

Chanh leo giúp tăng cường hệ thống miễn dịch vì nó rất giàu vitamin C (100g chanh leo chứa 30 miligam vitamin C) và chất chống oxy hóa. Những vitamin này giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể.

4. Đặc tính chống ung thư

Polyphenol, chất chống oxy hóa và carotenoids có trong chanh leo có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt đối với ung thư phổi và ung thư miệng.