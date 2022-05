Uống trà sữa mà lại giúp thải độc cơ thể - chuyện lạ nhưng thật 100%, hè này chị em đừng bỏ qua!

Bột than tre có tác dụng hút và đẩy độc tố, từ đó giúp thanh lọc cơ thể. Sử dụng bột than tre còn có tác dụng làm giảm bớt cảm giác đầy hơi khó chịu, cải thiện chứng tiêu chảy do lo lắng hay uống thuốc. Ngoài ra tinh bột than tre còn có tác dụng rất hiệu quả trong việc loại bỏ khí thừa và vi khuẩn trong ruột. Bên cạnh đó, bột than tre còn giúp khử nấm mốc và mùi hôi cơ thể nhờ đặc tính hấp thụ độ ẩm cao.