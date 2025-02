Nữ lang là một loài cây lâu năm thuộc họ Valerianaceae, có nguồn gốc từ châu Âu và châu Á. Cây nữ lang thu hút sự chú ý bởi những bông hoa màu hồng hoặc trắng nhỏ nhắn, nở vào mùa hè, nhưng chính bộ rễ của nó mới là phần quan trọng nhất. Rễ cây nữ lang có mùi nồng đặc trưng, không giống với hương thơm nhẹ nhàng của hoa. Tuy nhiên, đằng sau mùi hương nồng đó là những hợp chất quý giá như axit valerenic, sesquiterpenes và valepotriates.

Các nghiên cứu cho thấy rằng những chất này có thể có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ. Vì vậy, rễ cây nữ lang từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các vấn đề thần kinh. Ngoài ra, loại thảo dược này còn đem đến nhiều lợi ích bất ngờ khác với sức khỏe.

Rễ cây nữ lang bổ dưỡng chẳng kém "nhân sâm, tổ yến". Ảnh: Getty Images

Giúp giảm triệu chứng lo âu và căng thẳng

Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng rễ cây nữ lang, đặc biệt là thành phần axit valerenic, có khả năng tác động đến hệ thần kinh trung ương thông qua cơ chế tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh ức chế GABA. GABA (gamma-aminobutyric acid) là một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu và tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon.

Hạ huyết áp

Các nghiên cứu cho thấy rằng rễ cây nữ lang có thể giúp cơ thể điều chỉnh huyết áp một cách tự nhiên. Bằng cách giảm căng thẳng và lo âu, rễ cây nữ lang có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là trong các tình huống căng thẳng.

Việc kiểm soát huyết áp là yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe tim mạch. Huyết áp cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ và suy tim. Do đó, khả năng giúp điều hòa huyết áp của rễ cây nữ lang có thể đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Rễ cây nữ lang có thể giúp cơ thể điều chỉnh huyết áp một cách tự nhiên. Ảnh: Istock

Giảm đau bụng kinh

Rễ cây nữ lang hoạt động như một loại thuốc an thần và chống co thắt tự nhiên. Điều này có nghĩa là nó có thể ức chế các cơn co thắt cơ tử cung, nguyên nhân chính gây ra đau bụng kinh. Bằng cách làm giãn cơ trơn tử cung, rễ cây nữ lang giúp giảm các cơn đau quằn quại và khó chịu thường gặp trong kỳ kinh nguyệt.

Cải thiện các triệu chứng mãn kinh

Rễ cây nữ lang không chỉ là một loại thảo dược truyền thống mà còn là một "trợ thủ" đắc lực cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Với khả năng tác động lên hệ thần kinh, rễ cây nữ lang giúp điều hòa các cơn bốc hỏa, giảm cả về cường độ lẫn tần suất. Kết quả từ một nghiên cứu năm 2018 đã chứng minh rằng việc sử dụng 1.060mg chiết xuất rễ cây nữ lang mỗi ngày trong 2 tháng có thể giúp giảm bớt các cơn bốc hỏa ở phụ nữ sau mãn kinh. Đây là một tin vui cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp tự nhiên và hiệu quả để đối phó với các triệu chứng mãn kinh.

Lưu ý khi sử dụng rễ cây nữ lang

- Không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

- Không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

- Không sử dụng cùng với rượu bia hoặc các thuốc an thần khác.

- Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt ở một số người.

- Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Theo WebMD