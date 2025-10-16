Cô Vương hàng xóm nhà tôi năm nay 61 tuổi, cứ đến mùa thu là rủ tôi đi chợ. Và lần nào cô cũng không quên mua một mớ rau cải cúc (rau tần ô) xanh mướt. Cô bảo: "Hồi trẻ, cứ thu đến là tôi hay bị tiêu chảy. Sau nghe một thầy thuốc Đông y nói, ăn rau cải cúc vào mùa thu giúp khỏe tỳ vị, thế nên tôi kiên trì ăn mấy năm nay. Đến giờ, vào mùa thu nhưng dạ dày thoải mái hơn hẳn".

Quả thật, sau 40 tuổi, chức năng tỳ vị của chúng ta dần suy yếu. Mùa thu trời trở lạnh, ăn nhiều đồ lạnh hoặc món dầu mỡ dễ bị đầy bụng, chán ăn. Rau cải cúc không chỉ rẻ, chỉ vài nghìn đồng một bó, mà còn cực kỳ giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng selen, cao gấp 25 lần củ hành tây. Chính vì vậy, mùa thu ăn rau cải cúc là lựa chọn rất hợp lý.

1. Giá trị dưỡng sinh của rau cải cúc: Bốn lợi ích, cực kỳ phù hợp mùa thu

Với người trung niên và cao tuổi, giá trị dưỡng sinh của rau cải cúc nằm ở chỗ "đúng bệnh, đúng thời điểm".

Thứ nhất, hỗ trợ thải độc: Rau cải cúc chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, đẩy các chất cặn bã ra ngoài. Nhiều người lớn tuổi hay bị táo bón vào mùa thu, ăn rau cải cúc mỗi ngày sẽ giúp đi ngoài dễ dàng hơn.

Thứ hai, giảm hỏa gan: Mùa thu trời khô hanh, cộng với thói quen ăn thịt bổ ấm, dễ bị "nóng trong", dẫn đến khô miệng, khô mắt. Cải cúc tính mát, giúp thanh nhiệt gan, giảm các triệu chứng khó chịu này.

Thứ ba, hỗ trợ giấc ngủ: Rau cải cúc chứa một lượng nhỏ thành phần an thần. Người lớn tuổi khó ngủ do thời tiết thay đổi vào mùa thu, ăn tần ô thường xuyên sẽ giúp ngủ ngon và sâu hơn.

Thứ tư, khỏe tỳ vị: Đây là điều cô Vương đánh giá cao nhất. Rau cải cúc điều hòa tỳ vị một cách nhẹ nhàng, không kích ứng dạ dày, kể cả với người tỳ vị yếu, dễ đầy bụng. Mùa thu ăn rau cải cúc để dưỡng tỳ vị là cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, hàm lượng selen trong tần ô rất tốt cho cơ thể, hiệu quả bổ sung selen vượt xa hành tây.

2. Điều cấm kỵ khi ăn rau cải cúc

Dù rau cải cúc có nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng ăn thoải mái được. Những nhóm người này cần thận trọng:

Người tỳ vị hư hàn, dễ tiêu chảy: Rau cải cúc tính mát, không nên ăn quá nhiều. Ví dụ, khi làm món tần ô trộn lạnh, nên dùng ít, hoặc xào chung với gừng, tỏi để trung hòa tính mát, tránh bị tiêu chảy sau khi ăn.

Người dị ứng cải cúc: Dù hiếm, nhưng một số người lớn tuổi có thể bị ngứa da, nổi mẩn sau khi ăn tần ô. Những người này nên tránh.

Người bị gút: Rau cải cúc chứa một lượng nhỏ purin, bình thường ăn ít không sao, nhưng khi bệnh gút đang phát tác, tốt nhất không nên ăn để tránh làm nặng thêm triệu chứng.

Không ăn cùng quả hồng: Chất tannin trong quả hồng kết hợp với dinh dưỡng trong rau cải cúc sẽ tạo thành chất khó tiêu, dễ gây đầy bụng. Nên ăn cách nhau ít nhất 2 tiếng.

3. Các cách chế biến rau cải cúc đơn giản, bổ dưỡng, ngon miệng

Rau cải cúc xào tỏi: Đây là cách làm dân dã và tốt cho tỳ vị nhất.

Chuẩn bị 300g rau cải cúc tươi (rửa sạch, cắt đoạn), 5 tép tỏi (đập dập, băm nhỏ). Cho ít dầu vào chảo, dầu nóng thì cho tỏi vào phi thơm, tiếp theo cho rau cải cúc vào, xào nhanh tay trên lửa lớn 1-2 phút đến khi rau mềm, thêm ít muối và một chút xì dầu để nêm, đảo đều rồi tắt bếp. Cải cúc xào kiểu này xanh mướt, giòn, không ngấy, người tỳ vị yếu cũng ăn được.

Canh cải cúc nấu đậu phụ: Mùa thu uống bát canh nóng rất dễ chịu.

Chuẩn bị 150g rau cải cúc (cắt đoạn), 1 miếng đậu phụ non (cắt miếng nhỏ), 1 quả trứng gà (đánh tan), ít hành lá. Đun sôi một lượng nước vừa đủ, cho đậu phụ vào nấu 2 phút, tiếp theo cho rau cải cúc vào nấu thêm 1 phút, sau đó từ từ đổ trứng vào tạo vân trứng, cuối cùng nêm ít muối, vài giọt dầu mè và rắc hành lá. Bát canh này thanh đạm, bổ dưỡng, tốt cho tỳ vị, bổ sung nước, mùa thu uống không lo nóng trong.