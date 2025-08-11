Các nhà khoa học mới đây đã hé lộ một “kho báu” ngay trong gian bếp mà nhiều người vẫn bỏ phí: lá bông cải xanh. Nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Journal of the Science of Food and Agriculture cho thấy, chiết xuất thô từ lá bông cải xanh (BLCE) có thể trở thành chiến lược tự nhiên, an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MAFLD) - căn bệnh mạn tính ngày càng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

MAFLD là tình trạng mỡ tích tụ bất thường trong gan, kèm theo rối loạn chuyển hóa, liên quan chặt chẽ tới mất cân bằng chuyển hóa lipid, viêm mạn tính và stress oxy hóa. Hiện bệnh này thường gặp ở người thừa cân, béo phì, người ít vận động và có chế độ ăn giàu chất béo, đường.

Điều thú vị là lá bông cải xanh, phần chiếm tới gần 47% trọng lượng cây nhưng thường chỉ dùng làm thức ăn gia súc hoặc phân bón, lại chứa nhiều hợp chất quý. Phân tích cho thấy, mỗi kg chiết xuất thô từ lá bông cải xanh có tới 570g protein, 170g polysaccharide, gần 20g hợp chất phenolic và hơn 6g flavonoid. Các nhà khoa học xác định được 35 hợp chất khác nhau, trong đó nổi bật là 5-hydroxymethylfurfural và choline, hai chất chiếm tỉ lệ cao nhất, cùng các flavonoid, dẫn xuất acid cinnamic, coumarin… có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Thử nghiệm trên tế bào cho thấy, chiết xuất này giúp:

- Giảm tích tụ mỡ và giảm stress oxy hóa, hạ đáng kể mức cholesterol và triglyceride trong tế bào gan nhiễm mỡ.

- Ức chế phản ứng viêm, giảm mạnh các cytokine viêm như TNF-α, IL-6, IL-1β và nitric oxide.

Ở mô hình chuột bị MAFLD do ăn nhiều chất béo trong 12 tuần, kết quả càng rõ rệt:

- Chuột giảm tăng cân, giảm tỷ lệ mỡ gan và mỡ trắng ở bụng.

- Cải thiện chỉ số mỡ máu: hạ tổng cholesterol, triglyceride, LDL-C và tăng HDL-C.

- Giảm men gan ALT, AST; giảm sưng và thoái hóa tế bào gan, giảm số lượng giọt mỡ tích tụ trong gan.

- Giảm viêm và ức chế xơ hóa gan, giảm collagen lắng đọng.

- Tăng cường hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của gan (SOD, GSH, CAT), giảm MDA, chất gây hại do oxy hóa.

Các phân tích sâu hơn gợi ý, nhiều hợp chất trong lá bông cải xanh có khả năng tác động đến enzyme GAPDH - “đầu mối” quan trọng trong điều hòa chuyển hóa đường và mỡ - từ đó cải thiện tình trạng MAFLD.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, thứ tưởng như bỏ đi trong căn bếp lại có tiềm năng trở thành giải pháp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Với thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và lối sống ít vận động ngày nay, thông tin này càng đáng để người Việt lưu tâm.

Nguồn và ảnh: QQ