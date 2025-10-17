Một loại rau xanh đã được xếp hạng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới. Theo các chuyên gia, loại thực phẩm này thậm chí có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư, báo Anh Mirror đưa tin.

Mặc dù ai cũng biết rằng chúng ta nên ăn nhiều trái cây và rau củ, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng một loại rau cụ thể có thể mang lại nhiều lợi ích hơn các loại khác. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Preventing Chronic Disease của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã gọi cải xoong – loại rau thường chỉ dùng để trang trí món ăn ở Anh – là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất mà bạn có thể ăn.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học William Paterson ở New Jersey, Mỹ, đã xếp loại thực vật này vào danh sách 41 loại thực phẩm “siêu dinh dưỡng”. Bảng xếp hạng dựa trên mật độ dinh dưỡng của từng loại thực phẩm, cũng như khả năng của chúng trong việc bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính như ung thư và bệnh tim.

Cải xoong là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất mà bạn có thể ăn.

Lợi ích sức khỏe của cải xoong

Cải xoong chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và vitamin. Chuyên gia dinh dưỡng Stephanie Nelson (Mỹ) cho biết: “Cải xoong chứa nhiều vitamin K, vitamin C và vitamin A. Nó cũng thuộc rau họ cải, giống như bông cải xanh, súp lơ trắng và bắp cải tí hon (Brussels sprouts). Các loại rau họ cải có chứa những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào – nguyên nhân có thể gây ung thư và các bệnh khác.”

Chuyên gia dinh dưỡng Joanna Gregg (Mỹ) bổ sung thêm: “Với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, cải xoong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe – từ việc giảm căng thẳng oxy hóa đến giảm tổn thương mô liên quan đến sự phát triển của một số loại ung thư. Loại rau thơm này có thể được thêm vào bất kỳ món salad, bánh mì hoặc sinh tố nào để tăng cường lợi ích sức khỏe.”

Ý kiến này được Tiến sĩ Amy Lee, trưởng bộ phận dinh dưỡng của thương hiệu Nucific, ủng hộ.

Cô cho biết: “Cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó chứa nhiều vitamin A và kali – thậm chí nhiều hơn so với các loại rau xà lách thông thường.”

Một đĩa salad có thành phần là cải xoong.

Tài liệu khoa học nói gì về cải xoong?

Nhiều nghiên cứu khoa học đã xem xét các lợi ích sức khỏe của cải xoong. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition vào năm 2007 phát hiện rằng ăn cải xoong mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Trong một thử nghiệm, 60 người trưởng thành đã ăn 85 gram cải xoong sống mỗi ngày trong 8 tuần. Kết quả cho thấy tình trạng tổn thương DNA ở tất cả người tham gia đều giảm – đặc biệt rõ rệt ở những người hút thuốc.

Nghiên cứu kết luận: “Kết quả ủng hộ giả thuyết cho rằng việc tiêu thụ cải xoong có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư, thông qua việc giảm tổn thương DNA và khả năng điều chỉnh tình trạng chống oxy hóa nhờ vào việc tăng nồng độ carotenoid.”

Một số tài liệu y khoa tại Việt Nam cũng nhắc tới lợi ích sức khỏe của cải xoong. Theo cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, cải xoong vừa là thức ăn, vừa cho chúng ta thân và lá để làm thuốc. Hiện, cây được trồng khắp mọi nơi ở Việt Nam để làm rau ăn sống hoặc nấu canh với thịt. Ngoài công dụng làm thực phẩm, cải xoong còn dùng làm thuốc ho (lao phổi), viêm phế quản kinh niên, thuốc bổ chữa bệnh scorbut (chảy máu chân răng).

“Có người dùng chữa bệnh đái đường và chữa các bệnh ngoài da. Tuy nhiên cần chú ý có một số người dùng rau cải xoong hay bị bệnh đau bàng quang rất khó chịu.” - Giáo sư Đỗ Tất Lợi cho biết.

Liều dùng của rau cải xoong được vị chuyên gia khuyến nghị là “ngày uống 60-150g rau tươi và ép lấy nước. Nếu sắc sẽ kém tác dụng vì hoạt chất senevol sẽ bay hơi.”

Theo các website ẩm thực, rau cải xoong được người Việt chế biến thành nhiều món ăn như canh cải xoong thịt bằm, canh cải xoong nấu tôm, cải xoong xào tỏi, cải xoong xào thịt bò, salad cải xoong.