Tại Việt Nam, rau muống là món ăn dân dã, quen thuộc trên mọi mâm cơm. Thế nhưng, tại Nhật Bản, món rau "nhà quê" này lại trở thành một loại thực phẩm đặc biệt được nhiều người yêu thích và săn lùng dù giá thành không hề rẻ.

Không chỉ có hương vị độc đáo, rau muống còn chinh phục người Nhật bởi hàng loạt lợi ích vàng cho sức khỏe, xứng đáng với mức giá "đắt xắt ra miếng".

Trong khi ở Việt Nam, rau muống có thể dễ dàng mua với giá chỉ hơn chục nghìn đồng một mớ to thì tại Nhật Bản, giá bán của nó khiến nhiều người phải bất ngờ. Các sản phẩm rau muống hữu cơ hay được trồng tại Nhật có thể có giá lên tới 500 yên cho 100g, tương đương khoảng 85.000 VNĐ. Mức giá này cao gấp nhiều lần so với ở Việt Nam, biến rau muống từ món ăn dân dã trở thành "hàng cao cấp" trên kệ siêu thị.

Mức giá rau muống ở Nhật Bản cao gấp nhiều lần so với ở Việt Nam, biến rau muống từ món ăn dân dã trở thành "hàng cao cấp" trên kệ siêu thị. Ảnh minh họa Internet

Dù đắt đỏ, rau muống vẫn được ưa chuộng ở Nhật Bản bởi nhiều công dụng sức khỏe

Dù giá đắt đỏ, rau muống vẫn được người Nhật săn đón bởi không chỉ sự giòn ngọt, vị lạ miệng mà còn vì những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Đây là lý do chính khiến họ sẵn sàng chi tiền để mua loại rau này.

Tốt cho dạ dày và tiêu hóa: Rau muống chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và làm sạch đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho dạ dày.

Giải độc gan hiệu quả: Trong y học cổ truyền, rau muống từ lâu đã được biết đến với khả năng giải độc, thanh nhiệt cơ thể. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng rau muống có thể bảo vệ gan khỏi những tổn thương do các chất độc hại gây ra.

Dưỡng da, chống lão hóa: Loại rau này rất giàu vitamin A và C, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, loại bỏ độc tố, giảm mụn và làm chậm quá trình lão hóa, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ.

Sự "lột xác" của rau muống từ một món ăn dân dã ở Việt Nam thành một thực phẩm đắt đỏ ở Nhật Bản không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà còn là minh chứng cho giá trị dinh dưỡng to lớn của nó. Điều này cũng cho thấy rằng đôi khi, những món ăn đơn giản và bình dị nhất lại ẩn chứa những lợi ích tuyệt vời nhất.

Khi nào không nên ăn rau muống?

- Đang có vết thương hở: Nếu đang có vết thương hở thì mọi người không nên ăn rau muống vì sẽ dễ hình thành sẹo xấu sau khi vết thương lành hẳn. Lý do là bởi rau muống làm kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi, khiến làn da rất mất thẩm mỹ.

- Đang bị viêm khớp, bệnh gout: Rau muống có thể làm tăng các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm khớp và gout. Do đó, người bệnh nên hạn chế ăn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa rau muống vào thực đơn hàng ngày.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào của rau muống:

Thành phần dinh dưỡng Công dụng chính Sắt Giúp hỗ trợ sản xuất hồng cầu, đặc biệt tốt cho người thiếu máu và phụ nữ mang thai. Vitamin A, C và Carotenoid Hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Chất xơ Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, duy trì sức khỏe đường ruột. Canxi, Magie, Kali, Phốt pho Tăng cường sức khỏe xương khớp, điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định.



