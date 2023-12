Loại rau giàu hàm lượng selen gấp 30 lần hành tây, nấu thành món ngon ăn thường xuyên cả năm sẽ khoẻ mạnh

Ăn rau mồng tơi có lợi gì cho sức khỏe?

Tăng cường sức khỏe làn da

Rau mồng tơi rất giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin A và E. Chúng giúp duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Các chất chống oxy hóa này bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do - có thể dẫn tới lão hóa sớm, nếp nhăn và tàn nhang.

Hàm lượng vitamin A có trong rau mồng tơi tái tạo tế bào và sản xuất collagen. Nhờ đó, làn da trở nên căng mịn và đàn hồi, sẽ giúp làm giảm nếp nhăn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Có thể bạn chưa biết, chất xơ rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tiểu đường vì nó giúp cải thiện lượng đường trong máu. Với hàm lượng chất xơ sở hữu, rau mồng tơi có thể làm giảm sự hấp thụ đường vào máu, mang lại nhiều lợi ích trong việc ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Trong rau mồng tơi chứa nhiều chất xơ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể bằng cách giảm sự hấp thụ của nó trong đường tiêu hóa. Bằng cách ngăn chặn sự tích tụ cholesterol LDL, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim và các vấn đề về tim mạch khác một cách hiệu quả.

Ngoài việc giảm mức cholesterol LDL, rau mồng tơi còn chứa kali và mangan, giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể. Duy trì mức huyết áp khỏe mạnh có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giảm nguy cơ ung thư

Như đã nói, rau mồng tơi chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chẳng hạn như carotenoid, vitamin A và C, có thể tăng cường cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do có thể là các phân tử có hại và không ổn định, có thể làm hỏng tế bào và DNA, dẫn đến phát triển ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa

Rau mồng tơi được cho là có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm đau bụng. Hàm lượng chất xơ hòa tan trong rau mồng tơi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh, giảm viêm và khó chịu liên quan đến vết loét và các vấn đề tiêu hóa khác.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau này có thể giúp hỗ trợ giảm cân thông qua xu hướng no và giảm lượng calo tổng thể. Thực phẩm giàu chất xơ như rau mồng tơi có thể cực kỳ hữu ích trong các tình huống như ăn quá nhiều. Chứa ít calo, rau mồng tơi là sự bổ sung lý tưởng cho bất kỳ chế độ ăn kiêng giảm cân nào.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Rau mồng tơi là nguồn vitamin C tuyệt vời hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất tế bào bạch cầu bằng cách giúp chống lại nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Ngoài ra chúng cũng là nguồn giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, cần thiết để duy trì sức khỏe của mắt. Beta-carotene giúp bảo vệ mắt chống lại tổn thương oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.