Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau mùi tây là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Điều đáng nói là rau mùi tây rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng, siêu thị tại Việt Nam với giá thành bình dân.

Xếp hạng thứ 8 trong danh sách, rau mùi tây được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe mà nó có thể mang lại.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Mùi tây và tinh dầu của nó rất giàu chất chống ôxy hóa gọi là myristicin. Myristicin có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và có thể làm giảm tình trạng kháng insulin, viêm nhiễm.

Hỗ trợ sức khỏe thận

Mùi tây là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nó có thể giúp loại bỏ độc tố và vi trùng khỏi cơ thể. Mùi tây có thể ức chế bơm natri kali tham gia vào quá trình điều tiết nước tiểu ở thận.

Có thể ngăn ngừa ung thư

Mùi tây rất giàu flavonoid được biết là có đặc tính chống ung thư. Các flavonoid ức chế sự phát triển của tế bào và giảm stress ôxy hóa. Mùi tây cũng chứa carnosol, một hợp chất khác có khả năng điều trị ung thư vú, da, ruột kết và tuyến tiền liệt.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Mùi tây đã được sử dụng trong y học dân gian để hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Hàm lượng flavonoid phong phú trong mùi tây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Mùi tây là một nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Loại vitamin này giúp hình thành các tế bào xương và có khả năng ức chế quá trình tiêu xương (một quá trình mà xương được cơ thể hấp thụ và phân hủy).

Hỗ trợ tiêu hóa

Ở nhiều nơi, mùi tây được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn.

Tăng cường miễn dịch

Mùi tây chứa nhiều chất chống ôxy hóa và các hợp chất chống viêm, bao gồm cả flavonoid. Ngoài ra trong mùi tây cũng chứa vitamin C, một chất chống ôxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tăng cường sức khỏe gan

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mùi tây có thể giúp tái tạo tế bào gan và điều chỉnh các enzym trong gan.

Kháng khuẩn

Mùi tây từ trước đến nay thường được sử dụng vì khả năng chống lại vi trùng. Trong một nghiên cứu, mùi tây cho thấy hoạt tính kháng khuẩn trong pho mát kareish. Tinh dầu từ mùi tây thể hiện cả hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm. Nó có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn như Staphylococcus aureus và Listeria monocytogenes.

Bảo vệ mắt

Mùi tây chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện sức khỏe của mắt. Mùi tây cũng chứa carotenes giúp bảo vệ mắt. Những chất chống ôxy hóa sắc tố này giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa tổn thương do ôxy hóa. Chúng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

