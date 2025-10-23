Loại rau đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến, chợ Việt bán 20.000 đồng/kg, không mua phí quá

Củ cải là loại rau ăn củ thuộc họ Cải, rất quen thuộc trong bữa cơm Việt. Vị ngọt thanh, tính mát và hàm lượng vitamin cùng chất xơ dồi dào giúp củ cải trở thành lựa chọn lý tưởng để bổ sung dinh dưỡng, vừa thanh nhiệt cơ thể, vừa hỗ trợ tiêu hóa và dưỡng ẩm cho làn da. Củ cải đặc biệt ở chỗ mọi phần đều dùng được: lá có thể nấu canh, xào tôm hoặc muối dưa chua, trong khi thân củ linh hoạt hơn, có thể xào, hấp, hầm, nấu canh hay thậm chí dùng trong lẩu, mang đến hương vị ngọt thanh và dễ ăn. Mỗi cách chế biến đều mang lại hương vị riêng, dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ em đến người lớn tuổi. Ngoài ra, củ cải còn được dùng trong nhiều món ăn truyền thống như củ cải kho, củ cải muối xổi, mang hương vị dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn.

Hiện tại, củ cải đang vào vụ đông - xuân, được trồng nhiều ở các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang... Nguồn cung dồi dào giúp giá củ cải tương đối mềm, chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg tùy loại và địa phương. Đây là mức giá dễ chịu, phù hợp để mua về sử dụng hàng ngày, đặc biệt so với những tháng cuối vụ, khi nguồn cung giảm, giá có thể tăng cao hơn.

Củ cải không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng. Trong củ cải có vitamin C, vitamin K, chất xơ và một số khoáng chất như kali, canxi, giúp cơ thể tăng cường đề kháng, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Với những ai quan tâm đến làn da, củ cải còn có tác dụng dưỡng ẩm và làm sáng da tự nhiên nhờ hàm lượng vitamin và nước cao. Ngoài ra, củ cải còn có khả năng cân bằng vị giác trong những bữa ăn nhiều đạm. Khi chế biến cùng thịt, cá hay hải sản, vị ngọt nhẹ của củ cải giúp món ăn không bị ngán, tăng hương vị và sự hài hòa. Điều này khiến củ cải trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt, từ canh thanh mát đến món kho đậm đà.

Mẹo chọn củ cải tươi ngon, tránh mua nhầm củ già hay xơ

Củ cải ngon không chỉ giúp món ăn thêm ngọt thanh, dễ ăn mà còn giữ nguyên dưỡng chất. Khi mua, bạn cần chú ý từ vỏ, thân, lá đến mùi để chọn được củ tươi nhất.

1. Quan sát vỏ

Củ cải tươi thường có vỏ trắng sáng, mịn và hơi bóng. Nếu thấy vỏ củ có đốm nâu, vết thâm, hay xuất hiện những vết nhăn thì tốt nhất không nên mua, vì đó là dấu hiệu củ đã già hoặc để lâu. Củ cải già thường xơ, ruột cứng, khi nấu sẽ giảm độ ngọt và mềm.

2. Kiểm tra phần lá nếu còn nguyên

Lá củ cải tươi sẽ xanh mướt, hơi mọng nước. Tránh chọn những củ có lá vàng úa, héo hoặc rụng nhiều, vì đây là dấu hiệu củ đã để lâu, chất lượng giảm. Ngoài ra, lá xanh còn giúp bạn biết củ cải được trồng trong điều kiện tốt, ít sử dụng hóa chất.

3. Nhấn tay vào thân

Củ cải tươi sẽ cứng chắc, không bị mềm hay lõm. Khi ấn tay vào thấy nhũn hoặc có chỗ lõm, đó là củ đã già hoặc bị hỏng ruột, ăn sẽ xơ, thậm chí có vị đắng. Củ chắc còn đồng nghĩa với lượng nước trong củ còn nhiều, khi nấu món ăn sẽ ngọt tự nhiên.

4. Ngửi mùi

Củ cải tươi có mùi nhẹ, thanh mát tự nhiên. Nếu ngửi thấy mùi hăng quá mức hoặc mùi lạ, có thể củ đã già, để lâu hoặc bị phun hóa chất quá mức. Mùi củ cải tự nhiên sẽ giúp món ăn dậy vị hơn, không bị nặng mùi sau khi nấu.

5. Chọn theo kích thước

Củ cải vừa phải thường ngọt và ít xơ, thích hợp nấu canh, xào hay hấp. Củ quá to thường già, xơ nhiều, ăn sẽ không mềm và giảm độ ngọt. Củ quá nhỏ có thể non, nhiều nước nhưng ít vị, không giữ lâu. Nên chọn củ cân đối, tròn đều, tươi sáng.

6. Quan sát phần đầu và đuôi củ

Phần đầu củ (gần lá) và đuôi củ nên đều màu, không bị teo hay héo. Đuôi củ mập mạp, căng tròn chứng tỏ củ còn nhiều nước, ăn sẽ ngọt và giòn. Đầu củ không thâm hay mềm, ruột bên trong chắc và đồng đều.

7. Chọn củ còn tươi nguyên, không rửa sẵn

Một số người thích mua củ cải đã rửa sạch, nhưng nên chọn củ còn nguyên đất cát. Củ còn đất cát thường tươi lâu, ít bị hư khi vận chuyển. Khi về nhà, bạn chỉ cần rửa sạch trước khi chế biến.