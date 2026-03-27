Loại rau bổ ngang thịt bò, ở trời Tây được quý như “vàng”, nào ngờ chợ Việt lại bán đầy

Rau dền đỏ được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Tại các chợ Việt, một mớ rau dền đỏ có giá chỉ vài nghìn. Thế nhưng, loại rau này lại được giới dinh dưỡng đánh giá cao đến mức ví bổ ngang thịt bò.

Không chỉ ở Việt Nam, người Trung Quốc cũng đánh giá rất cao giá trị dinh dưỡng của rau dền đỏ. Tại đất nước tỷ dân này còn quý loại rau này như "vàng", theo Health. Họ tin rằng ăn rau dền đỏ thường xuyên giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và phòng bệnh tim mạch.

Rau dền rất bổ dưỡng, dưới đây là hàm lượng dinh dưỡng gần đúng cho 100 g rau dền nấu chín:

Lượng calo: 102

Chất đạm: 3,8 g

Carbohydrate: 19,7 g

Chất xơ: 2 g

Chất béo: 1,6 g

Canxi: 159 mg

Sắt: 2,1 mg

Magie: 65 mg

Phốt pho: 140 mg

Kali: 135 mg

Vitamin C: 1,9 mg

Folate: 82 microgam

Một lượng nhỏ vitamin A và K.

Đây là một loại rau quen thuộc ở Việt Nam. Cả hạt và lá rau dền rất bổ dưỡng, có hàm lượng vitamin, khoáng chất trong lá khá giống rau bina. Hạt rau dền là một loại protein hoàn chỉnh và không chứa gluten.

Đáng chú ý một đánh giá năm 2017 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng Phân tử Hoa Kỳ chỉ ra rằng các protein có trong rau dền có chất lượng dinh dưỡng đặc biệt cao do sự cân bằng vượt trội của các acid amin thiết yếu. Thêm vào đó, các chất phytochemical có trong rau dền góp phần vào tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

- Giàu dinh dưỡng: Rau dền được biết đến với thành phần dinh dưỡng đặc biệt, chứa nhiều protein, chất xơ, nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nhờ có các acid amin thiết yếu, rau dền trở thành nguồn protein hoàn chỉnh. Rau dền cũng rất giàu sắt, magie, phốt pho và kali.

- Nhiều sắt: Sắt là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng, tạo máu và bảo vệ tim mạch. Thiếu sắt khiến nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi, da xanh xao, tim đập nhanh, suy giảm miễn dịch. Thế nhưng ít ai biết, có một loại rau dân dã, giá chỉ vài nghìn đồng một mớ, lại chứa nhiều sắt hơn hẳn thịt bò - loại thịt vốn nổi tiếng là giàu sắt. Đó chính là rau dền đỏ.

Số liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, 100g rau dền đỏ chứa tới 5,4mg sắt, trong khi cùng khối lượng thịt bò chỉ có 2,6mg. Điều đó có nghĩa là rau dền đỏ giàu sắt gấp đôi thịt bò.

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Theo Indian Express, ăn rau dền đỏ giúp ổn định đường huyết ở người mắc tiểu đường type 2 nhờ hàm lượng chất xơ cao, giảm cảm giác đói và hạn chế tiêu thụ calo dư thừa.

- Bổ máu và cải thiện sắc khí: Loại rau dền đỏ chứa nhiều sắt và vitamin C - bộ đôi giúp tăng khả năng hấp thu sắt, hỗ trợ sản xuất huyết sắc tố hemoglobin. Bên cạnh đó, rau dền đỏ còn có acid folic và vitamin B6 - những dưỡng chất quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào.

- Giảm huyết áp và bảo vệ tim mạch: Rau dền đỏ giàu kali và magiê - hai khoáng chất giúp thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp. Chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C trong rau đỏ còn có tác dụng giảm viêm, ngăn tổn thương mạch máu và phòng bệnh tim. Một nghiên cứu đăng trên Advanced Nutrition cho thấy protein trong rau dền đỏ có thể ức chế hormone co mạch, giúp hạ huyết áp tự nhiên.

- Giảm cholesterol, bảo vệ gan và xương: Nhờ chứa nhiều chất xơ và tocotrienols (thuộc nhóm vitamin E), rau dền đỏ có thể giảm mỡ máu. Bên cạnh đó, canxi, magiê và kali trong loại rau này giúp củng cố xương và cơ, ngăn loãng xương sớm.

- Hỗ trợ phòng chống ung thư và lão hóa: Chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Lovneet Batra cho biết, rau dền đỏ giàu lysine, vitamin E, sắt, magiê và vitamin C - những hoạt chất giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư.

Các món ngon từ rau dền

Rau dền xào tỏi rất thơm ngon

Nguyên liệu:

- 110g rau dền

- Tỏi khô.

Cách làm:

- Rau dền đã nhặt và rửa sạch.

- Tỏi khô đã bóc vỏ, đập dập.

- Cho dầu vào chảo nóng, đợi dầu sôi cho tỏi vào phi thơm.

- Sau đó cho rau dền vào xào chín tới, nêm nếm vừa ăn.

- Múc rau xào vào đĩa, dùng nóng

Món canh rau dền nấu tôm

Nguyên liệu:

- 200g tôm tươi

- 1 mớ rau dền, bạn có thể chọn dền đỏ, dền trắng hoặc lẫn cả 2 loại tùy thích

- Hành khô, gia vị

Cách làm:

Rau dền nhặt sạch, rửa rồi để ra rổ cho ráo nước.

Tôm bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ đen, con to thì chẻ làm đôi, con nhỏ để nguyên con, ướp cùng với chút muối.

Rang đầu và vỏ tôm trên chảo cùng chút nước. Cho vỏ tôm ra cối giã nhuyễn.

Thêm vào cối vỏ tôm giã 1 bát tô nước lọc, lọc qua rây lấy nước tôm.

Đun nóng chút dầu ăn, cho hành khô thái mỏng vào phi thơm rồi trút phần thịt tôm vào xào săn.

Phần nước tôm hòa cùng 2 bát tô nước lã, đun sôi. Nước sôi, hớt bọt cho trong, nêm gia vị cho vừa ăn.

Cho rau dền vào, đun cho rau chín tới, bấm ngón tay vào cọng rau thấy mềm thì trút thịt tôm xào vào, đảo đều rồi tắt bếp, múc canh rau dền nấu tôm ra bát, dùng trong bữa cơm cùng với các món ăn mặn khác.



