Khi chọn mua hoa quả, nỗi lo lớn nhất của nhiều gia đình chính là hóa chất tồn dư. Thế nhưng, có một loại quả siêu đạm, thơm ngon béo ngậy xuất hiện rất nhiều tại các chợ Việt lại liên tục đứng đầu danh sách an toàn nhất thế giới, đó chính là quả bơ.

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Theo Tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ Environmental Working Group (EWG), bơ là một trong những nông sản có mức dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất thế giới. Các phân tích chỉ ra chưa tới 2% mẫu bơ có chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Hóa chất duy nhất tìm thấy là imiprothrin cũng ở mức hoàn toàn lành tính. Bí mật nằm ở lớp vỏ bảo vệ tự nhiên rất dày, tạo thành rào chắn kiên cố ngăn chặn hóa chất hay côn trùng xâm nhập vào phần thịt quả bên trong.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả bơ chứa:

- Lượng calo: 322 kcal.

- Tổng carbohydrate: 17g.

- Chất xơ: 14g.

- Đường bổ sung: 0g.

- Chất đạm: 4g.

- Tổng chất béo: 30g.

- Chất béo bão hòa: 4g.

- Natri: 14mg.

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú, dồi dào, ăn bơ đúng cách mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Có thể kể đến như:

1. Bảo vệ tim mạch, hạ cholesterol xấu

Bơ hội tụ đầy đủ các dưỡng chất vàng cho trái tim như kali, magiê, folate và chất béo không bão hòa đơn. Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng tiêu thụ bơ đều đặn giúp giảm từ 16% đến 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Bên cạnh đó, các chất béo lành mạnh trong bơ còn hỗ trợ loại bỏ cholesterol LDL bị oxy hóa, giảm thiểu tình trạng xơ vữa và tắc nghẽn động mạch.

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2. Tăng cường chức năng não bộ và trí nhớ

Thịt bơ rất giàu lutein, một hợp chất đặc biệt có khả năng vượt qua hàng rào máu não để bảo vệ thần kinh. Nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Tâm sinh lý học Quốc tế chứng minh ăn bơ hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung và khả năng ghi nhớ đáng kể. Báo cáo khác trên Frontiers in Nutrition năm 2021 cũng nhận thấy nhóm người cao tuổi thường xuyên ăn bơ đạt điểm số nhận thức vượt trội so với thông thường.

3. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Nguồn chất xơ dồi dào trong bơ (khoảng 13,5g mỗi quả) đóng vai trò là thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa. Theo Tạp chí Dinh dưỡng năm 2021, bổ sung bơ vào thực đơn hàng ngày giúp thúc đẩy quá trình lên men chất xơ, sản sinh axit béo chuỗi ngắn để bảo vệ niêm mạc ruột. Đồng thời, thói quen này làm giảm các axit mật có hại, phòng ngừa hiệu quả các vấn đề về túi mật và rối loạn tiêu hóa.

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4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm mỡ nội tạng

Dù chứa lượng calo tương đối cao nhưng bơ lại không gây tăng cân như nhiều người lầm tưởng. Sự kết hợp giữa chất xơ và axit oleic (chất béo không bão hòa đơn) giúp kéo dài cảm giác no, làm giảm cảm giác thèm ăn tự nhiên. Nghiên cứu năm 2021 đăng tải trên Tạp chí Dinh dưỡng khẳng định việc ăn bơ thường xuyên giúp phụ nữ giảm mỡ nội tạng tích tụ vùng bụng, hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn.

5. Tăng cường thị lực, chống lão hóa mắt

Lutein cùng zeaxanthin trong bơ là hai chất chống oxy hóa cực mạnh tích tụ trực tiếp tại võng mạc. Việc bổ sung bơ thường xuyên giúp hấp thụ ánh sáng xanh có hại từ thiết bị điện tử, bảo vệ tế bào mắt khỏi sự càn quét của các gốc tự do. Nhờ đó, mắt ít bị mỏi mệt và hạn chế tối đa nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể khi về già.

6. Giúp xương khớp chắc khỏe

Nhiều người thường chỉ nhớ đến canxi khi nói về xương, nhưng bơ lại cung cấp lượng vitamin K cùng magiê cực kỳ dồi dào. Vitamin K đóng vai trò như người dẫn đường, giúp cơ thể hấp thụ canxi tối đa và ngăn ngừa tình trạng mất xương. Chỉ cần ăn nửa quả bơ mỗi ngày, bạn đã cung cấp khoảng 18% lượng vitamin K cần thiết để duy trì khớp xương dẻo dai.

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7. Nuôi dưỡng làn da căng mịn từ bên trong

Hàm lượng vitamin E, C dồi dào kết hợp cùng các chất béo lành mạnh trong bơ tạo nên tấm lá chắn dưỡng ẩm tự nhiên cho làn da. Các hợp chất chống oxy hóa này thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn và bảo vệ da trước tác hại của tia UV.

5 gợi ý ăn bơ vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Ở Việt Nam, bơ được trồng rất nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai với mùa thu hoạch rộ từ tháng 5 đến tháng 8. Đúng chính vụ, bơ chín dẻo, thơm ngậy đặc trưng mà giá thành lại rất rẻ, trở thành món ăn bình dân giàu giá trị trên bàn ăn Việt. Bạn có thể tận dụng "siêu quả" này để vừa ăn ngon vừa khỏe đẹp với 5 công thức đơn giản dưới đây:

- Bánh mì nguyên cám bơ nghiền kèm trứng: Nghiền mịn bơ cùng chút muối tiêu, vắt vài giọt chanh rồi phết lên bánh mì, ăn kèm trứng ốp la cho bữa sáng giàu đạm và chất xơ.

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Salad bơ trộn ức gà: Trộn bơ thái miếng, ức gà luộc xé phay, ớt chuông cùng sốt dầu oliu hoặc sốt chanh, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

- Sinh tố bơ chuối không đường: Xay nhuyễn bơ chín, chuối đông lạnh cùng 100ml sữa tươi không đường để tạo độ ngọt tự nhiên, béo ngậy mà không lo tăng cân.

- Bơ nướng trứng: Đập 1 quả trứng gà vào giữa lòng nửa quả bơ, rắc chút muối tiêu rồi nướng ở 180 độ C trong 8 - 10 phút để nạp trọn vẹn chất béo tốt.

Sốt bơ chấm rau củ hoặc trộn mỳ: Xay bơ với tỏi, sữa chua không đường và chút muối làm sốt sánh mịn chấm súp lơ, dưa chuột hoặc trộn cùng mỳ nguyên cám. Tổng hợp