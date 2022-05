Loại quả quốc dân này mang chưng với 2 nguyên liệu sau không chỉ trị ho, dưỡng họng mà còn bổ khí huyết, giúp da dẻ trắng sáng, hồng hào

Tác dụng của chanh vàng với sức khỏe

Theo Healthline, chanh vàng chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh vàng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Theo nghiên cứu, một quả chanh cung cấp khoảng 31mg vitamin C, chiếm đến 15% nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Việc ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bên cạnh vitamin C, nguồn chất xơ cùng các hợp chất thực vật trong chanh vàng cũng có thể làm giảm đáng kể một số yếu tố gây ra bệnh tim.

Ngăn ngừa sỏi thận

Nghe có vẻ khó tin nhưng axit citric trong chanh vàng có thể giúp "hóa giải" những cặn bã kết tinh và tích tụ trong sỏi thận của bạn. Axit này tăng độ pH trong nước tiểu và tăng lượng nước tiểu, khiến cho sỏi thận khó có thể hình thành được.

Hỗ trợ chống lại bệnh thiếu máu

Trong chanh vàng không có nhiều chất sắt. Tuy nhiên, chúng ngăn ngừa bệnh thiếu máu bằng cách cải thiện sự hấp thụ sắt của bạn từ nguồn thực phẩm thực vật. Vitamin C và axit citric trong chanh có thể bảo vệ chống lại bệnh thiếu máu bằng cách đảm bảo bạn hấp thụ sắt tốt nhất từ chế độ ăn uống của mình.

Giảm nguy cơ ung thư

Đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau củ có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn trái cây họ cam quýt có nguy cơ ung thư thấp hơn. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng, các hợp chất thực vật trong chanh như limonene và narigenin có thể có chất xơ hòa tan, giúp làm giảm lượng đường trong máu.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ chính trong chanh là pectin - một dạng chất xơ hòa tan có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chất xơ hòa tan có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.