Loại quả “ngậm thuốc trừ sâu” nhiều nhất, có cho cũng đừng ăn

Trái cây và rau quả là thành phần chính của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng điều quan trọng không kém là chúng phải an toàn khi ăn - nghĩa là không có bụi bẩn, chất bẩn và thuốc trừ sâu.

Dựa trên thông tin được Insider trích dẫn, Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (Mỹ) cho biết hiện có khoảng 800 hoạt chất thuốc trừ sâu được cấp phép sử dụng tại Mỹ. Một số loại được dùng với khối lượng lớn và có thể kéo theo nhiều rủi ro cho sức khỏe con người. Các nghiên cứu quan sát cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu có thể liên quan đến nguy cơ tăng cân mất kiểm soát, ung thư vú, suy giảm trí nhớ và nhiều vấn đề bất ổn khác. Tôi không thể tự xác minh độc lập các con số này.

Từ năm 2004, Nhóm Công tác Môi trường (EWG) – một tổ chức phi lợi nhuận hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống – bắt đầu công bố bảng xếp hạng “Dirty Dozen”, liệt kê những loại nông sản không hữu cơ dễ nhiễm thuốc trừ sâu nhất. Danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thu thập.

EWG cho biết rằng trong năm nay, khoảng 75% mẫu nông sản thông thường được kiểm tra có phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Riêng nhóm Dirty Dozen có tỷ lệ lên tới 95% mẫu chứa hóa chất bảo vệ thực vật.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết một số hóa chất bảo vệ thực vật, khi được nghiên cứu trên người, đã cho thấy mối liên hệ với nhiều rủi ro sức khỏe đáng lo ngại. Các rủi ro này bao gồm khả năng tăng nguy cơ sẩy thai, xuất hiện dị tật bẩm sinh hoặc dẫn đến những hạn chế về học tập và phát triển ở trẻ nhỏ. Tôi không thể tự xác minh độc lập các kết luận này.

Dâu tây và rau bina tiếp tục giữ vị trí cao nhất

Theo CNBC, dâu tây và rau bina (cải bó xôi) tiếp tục giữ hai vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay về mức độ nhiễm thuốc trừ sâu. Hơn 90% mẫu dâu tây được phân tích phát hiện chứa từ hai hoạt chất trở lên. Loại quả này đã nhiều năm liên tiếp đứng đầu danh sách kể từ 2021.

Một báo cáo năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy rau bina trung bình mang theo khoảng 7 loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó phổ biến nhất là ba loại thuốc diệt nấm và một loại thuốc trừ sâu.

Năm nay, nho cũng tăng mức cảnh báo: từ vị trí thứ 8 trong danh sách 2023 đã vươn lên thứ 4 vào năm 2024. Tương tự dâu tây, khoảng 90% mẫu nho được kiểm tra cho thấy sự hiện diện của hai hoặc nhiều loại thuốc trừ sâu.

Cụ thể, danh sách 12 loại rau quả có lượng thuốc trừ sâu cao nhất (trên thị trường Mỹ) như sau:

1. Dâu tây

2. Cải bó xôi

3. Cải xoăn, cải rổ và cải xanh

4. Nho

5. Đào

6. Lê

7. Quả xuân đào

8. Táo

9. Ớt chuông

10. Cherry

11. Quả việt quất

12. Đậu xanh

Cách đơn giản để làm sạch rau củ quả trước khi chế biến

Theo hướng dẫn của CDC (Mỹ), việc chuẩn bị thực phẩm an toàn nên bắt đầu bằng bước rửa tay và làm sạch các dụng cụ sẽ sử dụng trong quá trình sơ chế. Chuyên gia dinh dưỡng Carissa Galloway cũng đề xuất một số bước đơn giản để làm sạch rau củ quả trước khi chế biến:

- Đặt rau củ dưới vòi nước lạnh và rửa trực tiếp trong bồn.

- Dùng khăn giấy hoặc bàn chải dành riêng cho thực phẩm để chà sạch bề mặt.

- Nếu chưa dùng ngay, hãy lau khô bằng khăn giấy; với rau lá, có thể sử dụng máy quay rau để loại bỏ nước thừa.

Theo khuyến nghị được Insider trích dẫn, không bắt buộc phải sử dụng giấm hay baking soda để rửa rau quả.

(Theo CNBC)