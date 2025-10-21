Xoài là loại trái cây vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Loại quả này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Từ những vùng đất khô cằn, sỏi đá đến các nông trường ven biển, cây xoài đã giúp hàng ngàn hộ nông dân Việt Nam đổi đời, thoát nghèo và vươn lên khá giả.

Xoài Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên thế giới (Ảnh: Tạp chí Thương trường).

Theo thống kê, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 1 triệu tấn xoài mỗi năm. Hiện, xoài Việt Nam đã được xuất khẩu sang 40 quốc gia, gồm Trung Quốc (chiếm hơn 80% sản lượng xuất khẩu), Nga, Mỹ, Hàn Quốc, EU, Australia và Nhật Bản,...

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu xoài của Việt Nam đạt hơn 212 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị thế trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, thông tin từ Chuyên trang cơ hội giao thương của Báo Công Thương.

Riêng tháng 5, kim ngạch xuất khẩu xoài đạt 41,1 triệu USD, tăng 15,5% so với tháng 5/2024. Đáng chú ý, thị phần xoài Việt Nam trên thị trường thế giới đã đạt 9,23%, phản ánh xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững của loại trái cây này trong cơ cấu xuất khẩu nông sản.

Với sản lượng dồi dào, hương vị đặc trưng và ngày càng được chuẩn hóa về chất lượng, xoài đang trở thành “loại quả hái ra tiền” của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Xoài - “vũ khí” tự nhiên hỗ trợ phòng chống ung thư

Không chỉ là loại quả nhiệt đới mang lại nguồn thu lớn, xoài còn được giới khoa học đánh giá là một trong những “vũ khí” tự nhiên giúp cơ thể phòng chống ung thư.

Theo Healthline, xoài chứa hơn chục loại hợp chất polyphenol. Đây là nhóm chất chống oxy hóa mạnh, tập trung trong phần thịt, vỏ và cả hạt xoài. Các hợp chất này gồm mangiferin, catechin, anthocyanin, gallic acid, kaempferol,… Chúng có tác dụng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M (Mỹ) đã chứng minh dịch chiết polyphenol trong xoài có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng và ung thư vú trong môi trường thí nghiệm. Các tác giả của nghiên cứu này cho biết mặc dù xoài có khả năng chống oxy hóa thấp hơn các “siêu thực phẩm” như việt quất hay lựu, nhưng lại thể hiện hiệu quả đáng kể trong việc ức chế sự phân chia của tế bào ung thư.

“Điều đáng chú ý là các hợp chất trong xoài có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây hại cho tế bào bình thường”, các tác giả của nghiên cứu chia sẻ.

Theo đó, họ xác định gallotannin (một dạng tannin thuộc nhóm polyphenol) là hoạt chất chính giúp làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tế bào ác tính, từ đó ngăn chúng nhân lên.

Ngoài phần thịt quả, vỏ xoài cũng chứa nhiều triterpen và triterpenoid. Đây là các hợp chất có đặc tính chống ung thư, được cho là hữu ích trong việc hỗ trợ điều trị ung thư phổi, đại tràng, vú và não. Các nhà khoa học còn ghi nhận mangiferin, một polyphenol đặc trưng chỉ có ở xoài, có thể giảm nguy cơ ung thư não, cổ tử cung, da và đại tràng.

Dù chưa có kết luận lâm sàng trên người nhưng các chuyên gia khuyến nghị xoài nên được đưa vào thực đơn hàng ngày như một nguồn dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể khỏe mạnh và hạn chế các yếu tố gây ung thư.

Một món ăn lạ miệng từ xoài

Đừng chỉ ăn xoài chín nguyên miếng hay xay ra làm sinh tố, hãy sử dụng xoài chín để chế biến thành một món salad ngon, lạ miệng. Món ăn này giúp thanh lọc cơ thể, bổ sung chất dinh dưỡng cũng như các hợp chất chống oxy hóa. Dưới đây là cách làm.

Nguyên liệu

2 quả xoài chín (gọt vỏ, cắt hạt lựu)

1 quả ớt chuông (cắt nhỏ)

1 quả dưa chuột (cắt hạt lựu)

1/2 củ hành tây tím (thái lát mỏng)

1/2 chén lá húng quế tươi (cắt sợi)

Phần nước trộn

3 muỗng canh nước cốt chanh

2 muỗng canh mật ong

1 muỗng canh dầu quả bơ hoặc dầu ô liu

1 muỗng canh gừng tươi băm hoặc mài nhuyễn

1/4 muỗng cà phê ớt khô nghiền

1/4 muỗng cà phê muối

Cách làm

Cho xoài, ớt chuông, dưa chuột, hành tây và húng quế vào một tô lớn, trộn nhẹ tay cho đều.

Ở một bát nhỏ khác, khuấy đều nước cốt chanh, mật ong, dầu, gừng, ớt khô và muối cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.

Rưới nước trộn lên phần salad xoài, đảo nhẹ cho các nguyên liệu ngấm đều gia vị.

Dùng ngay khi còn tươi để cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt, chua, cay hài hòa.