Loại quả đang được nhắc tới đó chính là đậu bắp. Ở Việt Nam, đậu bắp được trồng phổ biến ở nhiều nơi và được bán với giá phải chăng tại các chợ thực phẩm. Giá đậu bắp tại chợ dao động tùy khu vực và thời điểm. Giá bán đậu bắp sỉ tại các chợ đầu mối có thể ở mức 11.000 - 16.000 đồng/kg. Giá bán lẻ tại các khu vực khác có thể từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Quả đậu bắp (Ảnh minh họa).

Điều thú vị là tại Nhật Bản, đậu bắp lại là một trong những loại rau quả được người dân đặc biệt yêu thích, gắn liền với văn hóa ẩm thực và thói quen sống khỏe. Người Nhật ưa chuộng đậu bắp đến mức đưa vào rất nhiều món ăn đặc trưng, từ okura no aemono (một loại salad đậu bắp) đến các món luộc, chần đơn giản. Bài viết trên Japanese Taste cho biết, đậu bắp còn được xếp vào nhóm “neba neba foods” - những thực phẩm có độ nhớt như natto, rong biển mozuku hay nấm nameko. Người Nhật tin rằng nhóm thực phẩm này cực tốt cho đường ruột và sức khỏe tiêu hóa. Thậm chí, đậu bắp còn được người Nhật ví như “nhân sâm xanh”, là bí quyết sống thọ của người Nhật.

Tác dụng giảm mỡ máu độc đáo của đậu bắp

Đậu bắp có thể giảm mỡ máu (Ảnh: iStock).

Không chỉ là món ăn quen thuộc, đậu bắp còn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ làm sạch mỡ máu. Healthline cho biết, chất gel dày, nhớt (mucilage) trong đậu bắp có thể gắn kết cholesterol trong quá trình tiêu hóa, khiến chúng bị đào thải qua phân thay vì hấp thu vào cơ thể. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) khẳng định, chất xơ hòa tan trong đậu bắp có thể ngăn cholesterol xâm nhập vào máu, từ đó giúp giảm LDL “xấu” và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Medical News Today trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy, ở người mắc tiểu đường tuýp 2, việc bổ sung 1.000mg bột đậu bắp mỗi ngày có tác dụng giảm cholesterol và đường huyết.

Nhiều lợi ích quý giá khác của đậu bắp

Cây đậu bắp (Ảnh: Backyard Boss).

Bên cạnh công dụng giảm mỡ máu, đậu bắp còn là “kho dinh dưỡng” giá rẻ. Theo Healthline, 100g đậu bắp chỉ chứa 33 calo nhưng lại giàu magiê (cung cấp 14% nhu cầu hằng ngày - DV), folate (15% DV), vitamin C (26% DV), vitamin K1 (26% DV) và chất xơ (3g). Những thành phần này mang đến nhiều lợi ích gồm:

Giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2.

Tốt cho thai kỳ nhờ lượng folate dồi dào, giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh thai nhi.

Cung cấp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và vitamin C, có thể giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và giảm viêm.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy protein lectin trong đậu bắp có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú tới 63%.

Cách làm món đậu bắp tẩm gia vị kiểu Nhật

Món đậu bắp trộn gia vị kiểu Nhật (Ảnh: Plant-Based Matters).

Một trong những món ăn đơn giản mà người Nhật thường chế biến là đậu bắp trộn gia vị. Món ăn này được gọi là aemono (tên gọi chung cho những món rau, củ, hải sản, thịt… được trộn với nước sốt hoặc gia vị). Công thức được chia sẻ trên Plant-Based Matters như sau:

Nguyên liệu: 200g đậu bắp non, 2 thìa xì dầu (hoặc tamari - loại nước tương lên men truyền thống của Nhật Bản - cho phiên bản không gluten), 1 thìa dầu mè rang, muối biển, đường, tiêu trắng và mè rang giã nhỏ.

Sơ chế: Rửa sạch, cắt bỏ đầu đậu bắp, chà nhẹ với muối để giảm bớt lớp lông. Chuẩn bị nước sôi pha muối, luộc đậu bắp trong khoảng 60–90 giây tùy độ giòn mong muốn, rồi thả ngay vào nước đá lạnh để giữ màu xanh và độ tươi.

Vớt đậu bắp ra, thấm khô, cắt xéo thành khúc nhỏ. Cho vào tô, trộn đều với hỗn hợp gia vị đã pha sẵn.

Thưởng thức: Có thể dùng món ăn nguội hoặc ướp lạnh, ăn kèm cơm trắng hoặc làm món khai vị nhẹ nhàng.