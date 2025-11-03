Loại quả bán đầy ở chợ Việt Nam giá cực rẻ - Sang trời Tây bỗng thành hàng hot, được các 'đại gia dầu mỏ' tranh mua như đặc sản

Theo thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, chanh tươi lọt top 10 loại quả có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 62,6 triệu USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Riêng qusy III/2025, loại quả này đem về cho Việt Nam 18,4 triệu USD, tăng 22% so với quý III/2024.

Hiện chanh Việt Nam đã được xuất khẩu sang 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường quen thuộc như UAE, Malaysia, Hà Lan, Oman, Maldives, Singapore,...

Long An hiện là thủ phủ của chanh, ước tính, sản lượng trồng tại tỉnh này chiếm đến 1/6 tổng sản lượng của cả nước. Huyện Bến Lức hiện nay trở thành vùng chanh nguyên liệu lớn nhất. Toàn tỉnh Long An hiện có trên 11.720 ha chanh, trong đó diện tích cho trái trên 10.000 ha, cho sản lượng trên 97.700 tấn/năm. Gần 90% sản lượng chanh ở Bến Lức dành xuất sang các thị trường Trung Đông, EU, Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia lân cận.

Loại quả của Việt Nam được ưa chuộng bởi hương vị nổi bật so với chanh từ các nước khác. Nhiều công ty còn nhập về để tái xuất sang các nước Vùng Vịnh khác như Saudi Arabia, Oman, Bahrain hay Qatar. Chanh Việt Nam giờ đây hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Trước đây còn có chanh Brazil nhưng nay hầu như tất cả đều chỉ mua chanh từ Việt Nam.

Chanh không hạt từ Việt Nam là loại chanh xanh. Chanh vàng thị trường Vùng Vịnh vẫn có thể nhập từ Ấn Độ hay Nam Phi. Nhưng với người Trung Đông, chanh xanh và chanh vàng là 2 loại quả không thể thay thế nhau. Chanh xanh dành cho những món ăn cần độ thơm và đặc biệt để pha nước uống.

Nhiều người dân tại đây cho biết: "Chanh Việt Nam rất được ưa chuộng do một là không hạt, hai là độ thơm của chanh rất thanh khiết. Đặc biệt, vào mùa nóng, mùa cao điểm của chanh để vắt nước uống giải khát thì lượng tiêu thụ rất nhiều. "

Ngoài xuất sang các nước Trung Đông, chanh không hạt còn được xuất khẩu sang thị trường lớn tại châu Âu, châu Á, đặc biệt vô cùng nổi tiếng tại New Zealand.

Tại New Zealand, ngành du lịch và nhà hàng – khách sạn phát triển mạnh nên nhu cầu về ẩm thực lẫn chất lượng sản phẩm tiêu dùng cũng được đẩy lên khá cao. Cựu đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson cho biết chanh Việt Nam được ví như "vàng xanh" ở New Zealand vì giá bán tương đối đắt. Do không thể trồng được, 1 kg chanh tại đây thậm chí có giá hơn 50 NZD, tương đương 31,1 USD (hơn 850.000 đồng).

Tại Việt Nam, chanh là loại gia vị rất phổ biến, không thể thiếu tại các nhà hàng. Giá chanh không hạt tại Việt Nam hiện dao động tùy thuộc vào nơi bán, với giá tại vườn khoảng 15.000-25.000 đồng/kg (loại 1) và giá bán lẻ tại siêu thị, chợ có thể từ 25.000 - 35.000 đồng/kg hoặc cao hơn.

Ngoài chanh tươi, Việt Nam còn xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ chanh, đặc biệt là lá chanh, kim ngạch đạt 781 nghìn USD trong 9 tháng đầu năm, tăng mạnh 78% so với cùng kỳ. Theo trang thương mại điện tử Amazon, lá chanh sấy khô được bán với giá khoảng 7 USD cho 25 gram, tương đương 635.000 đồng/100 gram – nghĩa là 1 kg có thể lên tới hơn 6,3 triệu đồng - Thông tin từ báo Gia đình & Xã hội.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kim ngạch xuất khẩu cho thấy tiềm năng lớn của các nông sản phi truyền thống khi được định hướng đúng và chế biến phù hợp với nhu cầu quốc tế.