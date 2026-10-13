Loại quả "ăn như bánh mì", là siêu thực phẩm tốt cho tim mạch

Thông tin trên Vietnamnet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, sa kê có nguồn gốc từ các đảo ở Thái Bình Dương và được trồng phổ biến ở miền nam Việt Nam từ khá lâu. Cây sinh trưởng khỏe, tán rộng nên ngoài lấy quả còn được trồng làm bóng mát.

Ở nhiều quốc gia nhiệt đới, sa kê từng được gọi là "quả bánh mì" vì khi nướng, phần thịt quả có mùi thơm và kết cấu khá giống bánh mì, đồng thời giàu tinh bột nên từng là nguồn lương thực quan trọng của người dân.

Ảnh minh họa.

Ở Việt Nam, quả sa kê non có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nấu cà ri, nấu canh xương, chiên giòn hoặc làm bánh. Khi chín, thịt quả bở, thơm và có vị ngọt nhẹ. Thời kỳ khó khăn, quả sa kê từng được dùng thay một phần cơm hoặc khoai trong bữa ăn nhờ hàm lượng tinh bột khá cao.

"Về mặt dinh dưỡng, sa kê chứa nhiều carbohydrat phức hợp, chất xơ, vitamin C, kali và một số vitamin nhóm B. Nhờ giàu chất xơ nên quả giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây là loại thực phẩm khá phù hợp nếu được chế biến hợp lý trong một chế độ ăn cân đối", Tiến sĩ Phương thông tin.

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, quả sa kê còn có nhiều lợi ích sức khỏe như:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Quả sa kê là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Đây là chất dinh dưỡng thân thiện với tim, giúp làm giảm huyết áp trong cơ thể và điều hòa nhịp tim. Ngoài ra, trong quả sa kê còn chứa chất phytochemical, rất hữu ích để ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Cân bằng lượng đường

Ảnh minh họa.

Chất xơ trong quả sa kê ức chế sự hấp thụ glucose từ thực phẩm, do đó kiểm soát bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, quả sa kê còn chứa các hợp chất cần thiết cho tuyến tụy để sản xuất insulin trong cơ thể.

Nguồn axit béo dồi dào

Một lượng lớn axit béo omega 3 và omega 6 trong quả sa kê rất quan trọng cho sự phát triển của trí não và cơ thể.

Ngăn ngừa nhiễm trùng da

Quả sa kê cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chống lại các tác nhân lây nhiễm, bảo vệ da khỏi nhiễm trùng. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong quả sa kê có vai trò chống lại các gốc tự do và các chất có hại cho tế bào cơ thể, từ đó hình thành collagen để duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Kích thích tăng trưởng tế bào mới

Các chất chống oxy hóa trong quả sa kê như một lá chắn hiệu quả giúp chống lại các tia nắng mặt trời và tác hại của chúng. Đồng thời cũng kích thích sự phát triển của các tế bào mới để phục hồi, tái tạo làn da bị tổn thương, giúp da trở nên mịn màng và tươi trẻ.

Thúc đẩy mọc tóc

Quả sa kê chứa một số chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe của tóc. Vitamin C trong loại quả này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ khoáng chất và cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc. Hơn nữa, lượng sắt vừa phải trong quả sa kê giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu, kích thích các nang tóc để thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Quả sa kê là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 và omega 6 dồi dào, giúp dưỡng tóc một cách tự nhiên và làm giảm tình trạng tóc gãy rụng. Các axit béo có trong loại quả này không chỉ điều chỉnh lượng bã nhờn ở da đầu, giúp giảm gàu và ngứa mà còn có tác dụng ức chế viêm da đầu và tế bào chết, ngăn ngừa rụng tóc.