68 tuổi, “mỹ nhân thượng lưu” Đài Loan bất ngờ tái xuất: Làn da căng sáng gây chú ý, hé lộ bí quyết dưỡng nhan gây tranh cãi

Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, Hứa Thuần Mỹ - nhân vật từng nổi tiếng khắp Đài Loan (Trung Quốc) với biệt danh “mỹ nhân thượng lưu” - bất ngờ tái xuất ở tuổi 68. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ mới nhất, diện mạo và làn da của bà cũng trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt khi nhiều người nhớ lại phương pháp chăm sóc da khác thường mà bà từng tiết lộ.

“Mỹ nhân thượng lưu” tái xuất ở tuổi 68, làn da trở thành tâm điểm

Những nhân vật từng gây sốt trên truyền hình Đài Loan đầu những năm 2000 đang dần trở lại tâm điểm chú ý. Sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng, Hứa Thuần Mỹ mới đây tổ chức họp báo vì không hài lòng khi bị một tạp chí chụp và đăng tải hình ảnh mà bà cho là kém đẹp. Sự kiện nhanh chóng thu hút truyền thông, đồng thời khiến công chúng tò mò về cuộc sống và diện mạo hiện tại của nhân vật từng nổi đình đám một thời.

Ở tuổi 68, Hứa Thuần Mỹ được nhận xét có vóc dáng đầy đặn hơn trước, nhưng tổng thể diện mạo vẫn khá tươi tắn. Đáng chú ý, làn da của bà được các phóng viên tại sự kiện nhận xét là sáng và có vẻ được chăm sóc tốt.

Trước sự quan tâm của mọi người, bà tỏ ra khá thoải mái, cho biết hôm đó chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng. Hứa Thuần Mỹ còn tự tin nhận xét bản thân hiện tại “đẹp hơn trước”. Một số cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy diện mạo của bà ở độ tuổi gần 70, khiến những câu chuyện về thói quen làm đẹp trước đây một lần nữa được nhắc lại.

Từng nổi tiếng nhờ phong cách cá nhân khác biệt cùng những câu nói đặc trưng về giới thượng lưu, việc học Phật và lối sống xa hoa, Hứa Thuần Mỹ còn có những dấu ấn riêng trong cách trang điểm, từ mascara xanh đến các kiểu mũ nổi bật. Sau nhiều năm, sự trở lại của bà không chỉ gợi nhớ một giai đoạn giải trí Đài Loan mà còn khiến công chúng đặt câu hỏi: Bà đã chăm sóc làn da như thế nào?

Bí quyết dưỡng nhan của Hứa Thuần Mỹ: Không cầu kỳ, đề cao sự tự tin

Theo những chia sẻ trước đây, quan điểm làm đẹp của Hứa Thuần Mỹ khá đơn giản. Bà từng cho biết mình không có thói quen chăm sóc da quá cầu kỳ, ngay cả khi ra ngoài cũng chỉ trang điểm nhẹ, phủ một lớp phấn nền mỏng.

Thay vì nói nhiều về các bước dưỡng da hay những sản phẩm làm đẹp đắt tiền, bà thường thể hiện sự tự tin với diện mạo của mình. Chính thái độ thoải mái và cách nhìn tích cực về bản thân cũng là điều khiến những phát ngôn của bà được chú ý.

Tuy nhiên, những nhận xét về làn da của Hứa Thuần Mỹ tại một sự kiện không đủ để kết luận rằng bà sở hữu một phương pháp chống lão hóa đặc biệt. Tình trạng da ở mỗi người còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, nội tiết, môi trường, chế độ sinh hoạt và thói quen chăm sóc da trong thời gian dài.

Từng tiết lộ 1-3 tháng mới tẩy trang một lần, phương pháp gây tranh cãi

Điều khiến công chúng nhớ đến Hứa Thuần Mỹ không chỉ là phong cách trang điểm khác biệt mà còn là thói quen làm đẹp từng được bà chia sẻ trên truyền hình.

Theo lời kể trước đây, bà gần như không tẩy trang thường xuyên. Khi cần ra ngoài, bà có thể tiếp tục phủ thêm phấn lên lớp trang điểm cũ, thậm chí có lần tiết lộ phải từ một đến ba tháng mới tẩy trang một lần. Bà cũng cho biết nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da mình sử dụng là quà được người khác tặng.

Đáng chú ý, Hứa Thuần Mỹ từng nói rằng sau khi tẩy trang, làn da của bà trông gần như không khác so với lúc đang trang điểm. Những chia sẻ này từng khiến nhiều nghệ sĩ ngạc nhiên và trở thành một trong những câu chuyện làm đẹp gây tranh luận nhất gắn với tên tuổi của bà.

Dù vậy, đây chỉ là thói quen cá nhân được kể lại, không phải phương pháp chăm sóc da đã được chứng minh có hiệu quả. Việc để lớp trang điểm trên da trong thời gian dài, liên tục phủ thêm mỹ phẩm mà không làm sạch đúng cách có thể khiến lỗ chân lông bị bít tắc, làm tăng nguy cơ xuất hiện mụn, mụn đầu đen và kích ứng. Tùy thành phần mỹ phẩm, loại da và điều kiện sử dụng, mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau.

Với đa số mọi người, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa da, việc duy trì quy trình chăm sóc phù hợp vẫn quan trọng hơn những bí quyết truyền miệng. Làm sạch nhẹ nhàng để loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa; dưỡng ẩm đầy đủ; sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng là những bước cơ bản giúp bảo vệ làn da.

Ở tuổi 68, sự tự tin của Hứa Thuần Mỹ có thể là điều đáng chú ý, nhưng không nên nhầm lẫn giữa một câu chuyện cá nhân và lời khuyên làm đẹp dành cho tất cả mọi người. Muốn duy trì làn da khỏe mạnh theo thời gian, điều quan trọng vẫn là lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp, có cơ sở khoa học và được thực hiện đều đặn.