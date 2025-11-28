Loại nước uống buổi tối vừa sạch máu, “tốt ngang nhân sâm”, vừa dễ mua ngoài chợ

Lựa chọn tốt cho người lớn tuổi

So với việc ăn củ dền nguyên củ, nước ép từ loại củ này được cho là tác động nhanh và rõ rệt hơn lên cơ thể. Khi ép, hàm lượng chất chống oxy hóa, nitrat, vitamin và khoáng chất được giữ lại nhiều, trong khi chất xơ giảm đi. Đây là lý do nước ép củ dền rất được các vận động viên hoặc người thường xuyên tập luyện quan tâm, bởi nhiều nghiên cứu ghi nhận nó giúp tăng năng lượng và hỗ trợ phục hồi thể lực.

Bên cạnh đó, nước củ dền còn được biết đến với khả năng cải thiện huyết áp, hỗ trợ giảm cholesterol và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Dưới đây là những thay đổi tích cực có thể xuất hiện khi bạn bổ sung loại nước ép này vào chế độ dinh dưỡng:

Tăng khả năng chịu đựng và hiệu suất tập luyện

Nếu muốn kéo dài thời gian vận động hay hoàn thành các bài tập aerobic hiệu quả hơn, một ly nước ép củ dền trước giờ tập có thể giúp ích.

Một nghiên cứu trên 20 nam giới đã quen với cường độ luyện tập cho thấy: uống nước ép củ dền một giờ trước khi chạy 4 km giúp họ rút ngắn thời gian trung bình khoảng 2 phút so với nhóm dùng giả dược. Tác dụng này được cho là đến từ nitrat trong củ dền, vốn giúp tăng hiệu quả co cơ.

Giảm huyết áp

Nitrat trong củ dền khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric – hợp chất giúp các mạch máu giãn nở, cải thiện lưu thông máu và làm giảm áp lực lên thành mạch.

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy những người bị tăng huyết áp uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày trong 4 tuần có mức giảm rõ rệt (khoảng 7,7/5,2 mmHg). Đồng thời, chức năng nội mô cải thiện 20% và độ cứng thành mạch cũng giảm.

Hỗ trợ điều chỉnh cholesterol

Ngoài tác dụng lên huyết áp, nước ép củ dền còn được cho là có lợi trong việc kiểm soát cholesterol. Kết quả từ một nghiên cứu với 30 nam giới thường xuyên vận động cho thấy: uống 1–2 cốc mỗi ngày trong 15 ngày giúp tăng HDL (cholesterol “tốt”) khoảng 7 điểm và giảm LDL (cholesterol “xấu”) trung bình 10 điểm. Tuy vậy, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để xác định liệu tác dụng này có áp dụng với người đang có bệnh lý tim mạch hay cholesterol cao hay không.

Hỗ trợ phục hồi cơ bắp

Sau vận động mạnh, cơ thể thường gặp tình trạng căng cơ và đau nhức kéo dài. Việc uống nước ép củ dền ngay sau buổi tập có thể giúp rút ngắn thời gian hồi phục.

Một nghiên cứu trên nhóm vận động viên thực hiện bài tập nhảy cho thấy những người uống nước củ dền hồi phục nhanh hơn so với nhóm dùng giả dược. Lợi ích này được cho là nhờ hàm lượng nitrat và chất chống oxy hóa cao trong củ dền, góp phần giảm căng cơ và hạn chế tổn thương.

Lưu ý khi sử dụng

Dù củ dền đỏ là thực phẩm giàu dưỡng chất, việc sử dụng không đúng cách hoặc áp dụng cho sai đối tượng có thể gây ra tác dụng ngược. Vì vậy, khi đưa loại củ này vào thực đơn hàng ngày, bạn cần chú ý một số điểm sau:

1. Người bị sỏi thận hoặc có tiền sử sỏi thận nên hạn chế

Củ dền đỏ chứa nhiều oxalate – một hợp chất có khả năng kết hợp với canxi và tạo thành sỏi. Nếu ăn thường xuyên hoặc uống nước ép củ dền với lượng lớn, những người từng bị sỏi thận có nguy cơ tái phát hoặc làm tình trạng nặng hơn.

2. Tránh pha nước ép củ dền với sữa

Một số người muốn tăng vị ngọt béo nên trộn nước củ dền với sữa. Tuy nhiên, cách kết hợp này lại không có lợi cho sức khỏe và có thể gây phản tác dụng, đặc biệt ở những người nhạy cảm.

3. Không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi

Dù nhiều người tin rằng củ dền giúp bổ máu, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi hoàn toàn không phù hợp để sử dụng. Việc cho trẻ uống nước củ dền, nhất là khi kết hợp với sữa, có thể dẫn tới ngộ độc và gây nguy hiểm.