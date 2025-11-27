Cô gái họ Trần (27 tuổi, Hàng Châu, Trung Quốc), là một người mua sắm trực tuyến lão luyện, không bao giờ bỏ qua những dịp sale cuối năm hời như hiện nay. Vài ngày trước, sau khi hào hứng mở một chồng hàng, cô cảm thấy hơi ngứa mắt và phải dụi mắt.

Không ngờ, vài tiếng sau, mắt trái của cô bắt đầu đỏ và có cảm giác nóng rát. Đến tối, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn xuất hiện những mụn nước nhỏ li ti trên vùng da quanh mắt. Cô vô cùng hoảng sợ và vội vã đến bệnh viện để điều trị.

Cô gái 27 tuổi nhiễm virus Herpes sau khi mở gói hàng mua qua mạng

Bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm virus thuộc họ Herpes, gây nên "bệnh zona mắt". Bác sĩ nhấn mạnh, căn bệnh không phải do nhiễm trực tiếp virus trên bao bì giao hàng nhanh mà nguyên nhân thực sự là do virus varicella-zoster, vốn đang tiềm ẩn trong cơ thể cô bị kích hoạt.

Virus thủy đậu mà bạn mắc phải khi còn nhỏ có thể ẩn náu trong các hạch thần kinh một thời gian dài. Khi bạn thức khuya hoặc làm việc nặng gần đây, dẫn đến suy giảm đáng kể khả năng miễn dịch, những virus tiềm ẩn này sẽ được kích hoạt lại và di chuyển dọc theo các sợi thần kinh đến bề mặt da, gây đau và các mụn nước mọc thành chùm.

Việc dụi mắt sau khi mở gói hàng có thể là một tác nhân chính gây bệnh. Gói hàng có thể bị nhiễm khuẩn, bụi và các chất ô nhiễm khác trong quá trình vận chuyển. Dụi mắt bằng tay bẩn có thể gây ra 2 nguy cơ: Thứ nhất, có thể gây nhiễm trùng vi khuẩn tại chỗ hoặc viêm bề mặt nhãn cầu; thứ hai, kích thích bên ngoài này gây thêm gánh nặng cho hệ miễn dịch vốn đã yếu. Sự kết hợp của 2 yếu tố này làm tăng đáng kể nguy cơ virus tiềm ẩn bị kích hoạt.

Sau khi nhiễm trùng, cô gái bị ngứa, đỏ, sưng và đau dữ dội ở mắt, kèm theo các đám mụn nước. Các bác sĩ cho biết, nếu không được điều trị kịp thời, virus có thể xâm nhập vào giác mạc và mống mắt, dẫn đến viêm giác mạc, giảm thị lực, thậm chí là sẹo giác mạc và bệnh tăng nhãn áp.Các vấn đề nghiêm trọng như viêm mống mắt thể mi không chỉ có thời gian phục hồi lâu mà còn có thể gây tổn thương thị lực không thể phục hồi.

Đau dây thần kinh là một trong những biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh zona

Các chuyên gia cho biết, zona thần kinh là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất ở người trung niên và cao tuổi, tuổi tác là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất. Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng cao và tình trạng bệnh càng nghiêm trọng.

Đau dây thần kinh là một trong những biểu hiện lâm sàng điển hình của bệnh zona. Đau có thể là đau âm ỉ, đau nhói, thường kèm theo cảm giác nóng rát. Đau chủ yếu là cơn kịch phát, nhưng cũng có thể liên tục. Đau có thể gây ra "cơn đau không thể chịu đựng được" hoặc "đau kéo dài".

Trước đó, sau khi bệnh zona trở thành chủ đề thịnh hành, nhiều cư dân mạng đã xuất hiện trong phần bình luận, bày tỏ nỗi sợ hãi dai dẳng của họ về căn bệnh này, với từ khóa là "đau đớn".

Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể ảnh hưởng đến thị lực và thậm chí gây tử vong.

Theo bác sĩ, bệnh zona mắt của cô gái họ Trần nêu trên là một dạng bệnh zona lâm sàng đặc biệt.

Hệ miễn dịch suy yếu là tác nhân phổ biến gây ra bệnh zona. Virus nằm im trong cơ thể, khi sức đề kháng của cơ thể giảm, virus sẽ hoạt động, gây ra bệnh zona.

Căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh và da, với các triệu chứng chính bao gồm phồng rộp mắt, đau, đỏ, ngứa, đau đầu ở cùng một khu vực và cũng có thể ảnh hưởng đến kết mạc.

Ban đầu, bệnh nhân sẽ bị sưng và tắc nghẽn một bên mí mắt, kèm theo đau dữ dội. Điều trị không đúng cách có thể dẫn đến viêm giác mạc, loét giác mạc, viêm kết mạc, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến mất thị lực, viêm não, thậm chí tử vong. Hơn nữa, khi tình trạng tiến triển, nhiều bệnh nhân còn phát triển biến chứng dai dẳng, đau dây thần kinh sau zona, sau khi các mụn nước khô và đóng vảy.

Lời nhắc nhở của bác sĩ

Hãy nhớ rửa tay sau khi mở gói hàng!

Bác sĩ giải thích: "Do quá trình vận chuyển lâu dài, bao bì bên ngoài của các lô hàng chuyển phát nhanh thường chứa rất nhiều bụi bẩn. Sau khi chúng ta mở gói hàng, những vi sinh vật này có khả năng gây nhiễm trùng thông qua tiếp xúc bằng tay".

Nếu xuất hiện các triệu chứng nhiễm trùng, trước tiên có thể dùng thuốc kháng vi-rút cho mắt. Đối với những trường hợp đau nhiều, có thể dùng ibuprofen, aspirin hoặc các loại thuốc chống viêm và giảm đau khác. Nếu các triệu chứng zona mắt của bệnh nhân nghiêm trọng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được điều trị thích hợp.

Các bác sĩ khuyên, nếu bị zona mắt, bạn nên ăn chế độ ăn nhẹ và tránh thức ăn cay và gây kích ứng; chú ý vệ sinh mắt và nên sử dụng khăn tắm, chậu rửa mặt và các vật dụng cá nhân khác riêng để tránh lây nhiễm chéo. Nghỉ ngơi nhiều và đảm bảo ngủ đủ giấc, tránh thức khuya và làm việc quá sức, có thể làm giảm khả năng miễn dịch và làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Vì zona mắt có thể gây đau mắt, bạn nên tránh dụi mắt bằng tay để tránh vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng mắt.

Nếu bạn phát hiện mình bị bệnh zona, phải thực hiện trong vòng 72 giờ. Tìm kiếm phương pháp điều trị y tế phù hợp tại khoa da liễu của bệnh viện để tránh phát triển các tình trạng như bệnh zona, biến chứng như đau dây thần kinh…

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: QQ)