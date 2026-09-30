Người mẹ 62 tuổi giảm 18kg trong hơn 3 tháng, từ một phụ nữ trung niên bình thường trở thành một "bách khoa toàn thư" về giảm cân nhờ 5 thay đổi

Giảm cân ở tuổi 60 không chỉ là câu chuyện về ngoại hình mà còn liên quan đến sức khỏe chuyển hóa, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây thu hút sự chú ý khi một phụ nữ 62 tuổi giảm khoảng 18kg trong hơn 3 tháng, tương đương gần 100 ngày. Theo chia sẻ của người thân, sau khi giảm cân, vóc dáng của bà thay đổi rõ rệt, đồng thời đường huyết và huyết áp cũng trở về mức bình thường.

Điều đáng chú ý là hành trình này không dựa vào một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay phương pháp giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, bà duy trì 5 thói quen tương đối đơn giản trong ăn uống, vận động và sinh hoạt hằng ngày.

1. Ăn đủ và cân bằng trong 3 bữa

Thay vì nhịn ăn để giảm cân, người phụ nữ tập trung điều chỉnh cách ăn và khẩu phần. Bữa sáng được xây dựng tương đối đầy đủ với protein, chất xơ và tinh bột. Bữa trưa giảm khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một lần. Đến bữa tối, thực đơn được ưu tiên các loại rau củ cùng một phần thực phẩm giàu protein.

Cách tiếp cận này hướng đến việc kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào nhưng vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Đặc biệt ở người lớn tuổi, giảm cân quá nhanh hoặc ăn kiêng quá mức có thể làm tăng nguy cơ mất khối cơ, vì vậy chất lượng bữa ăn và lượng protein cần được chú ý.

2. Tập luyện từ nhẹ đến nâng dần cường độ

Người phụ nữ không bắt đầu bằng những bài tập nặng. Bà đi bộ mỗi ngày, sau đó mới tăng dần lên đi bộ nhanh và chạy chậm khi cơ thể đã thích nghi.

Đây là nguyên tắc tương đối phù hợp với người lâu ngày ít vận động: bắt đầu từ mức có thể duy trì, sau đó tăng dần thời gian hoặc cường độ thay vì cố gắng tập quá sức ngay từ đầu.

Bản gốc đề cập mục tiêu khoảng 10.000 bước mỗi ngày và tập ở mức 60-70% nhịp tim tối đa. Tuy nhiên, đây không phải ngưỡng bắt buộc để giảm cân. Với người lớn tuổi, mức độ vận động nên được điều chỉnh theo thể trạng, bệnh nền và khả năng vận động thực tế.

Quan trọng hơn cả là duy trì vận động thường xuyên. Đi bộ, đạp xe, bơi hoặc các bài tập sức mạnh phù hợp đều có thể trở thành một phần của kế hoạch kiểm soát cân nặng.

3. Uống đủ nước

Nước cũng được bà chú ý trong quá trình giảm cân. Bài viết gốc sử dụng công thức khoảng 30-40ml nước/kg cân nặng mỗi ngày để ước tính nhu cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu nước thực tế không giống nhau ở tất cả mọi người. Tuổi tác, thời tiết, mức độ vận động, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe đều có thể ảnh hưởng đến lượng nước cần bổ sung. Vì vậy, đây chỉ nên được xem là một cách tham khảo thay vì con số cố định.

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì các hoạt động sinh lý bình thường và hạn chế tình trạng nhầm lẫn giữa cảm giác khát với đói. Người lớn tuổi cũng cần chú ý uống nước đều đặn trong ngày, thay vì đợi đến khi cảm thấy khát mới uống.

4. Duy trì giờ ngủ đều đặn

Bên cạnh ăn uống và vận động, giấc ngủ cũng được xem là một phần quan trọng trong hành trình thay đổi vóc dáng. Người phụ nữ cố gắng đi ngủ trước 23h và duy trì giờ giấc tương đối ổn định.

Thiếu ngủ hoặc ngủ không đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, no và khả năng kiểm soát việc ăn uống. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào chuyện “ăn gì để giảm cân”, việc xây dựng lịch ngủ đều đặn cũng là một thay đổi đáng chú ý.

Người trưởng thành nói chung nên hướng tới khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, đồng thời giữ giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định.

5. Giữ tinh thần thoải mái, tránh ăn theo cảm xúc

Một thay đổi khác được nhấn mạnh trong câu chuyện này là tâm lý. Người phụ nữ cố gắng duy trì trạng thái tích cực và hạn chế tìm đến đồ ăn khi căng thẳng hoặc buồn chán.

Đây là yếu tố dễ bị bỏ qua trong các kế hoạch giảm cân. Khi chịu nhiều áp lực, một số người có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là các món giàu năng lượng. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, việc kiểm soát cân nặng sẽ khó khăn hơn.

Vì vậy, thay vì coi giảm cân là một cuộc “đấu trí” với đồ ăn, việc tìm cách giải tỏa căng thẳng lành mạnh như đi bộ, đọc sách, trò chuyện với người thân hay duy trì sở thích cá nhân có thể giúp quá trình này dễ duy trì hơn.

Giảm cân ở tuổi 60: Đừng chỉ nhìn vào con số trên cân

Câu chuyện người phụ nữ 62 tuổi giảm 18kg cho thấy những thay đổi trong lối sống có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, 18kg trong hơn 3 tháng là mức giảm khá lớn và không nên được xem như mục tiêu mà mọi người ở cùng độ tuổi cần bắt chước.

Ở tuổi 60 trở lên, mục tiêu giảm cân cần được cá nhân hóa, đặc biệt nếu có bệnh lý mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc. Bên cạnh giảm mỡ, việc duy trì khối cơ, sức mạnh và khả năng vận động cũng quan trọng không kém.

Một kế hoạch giảm cân bền vững vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn thật khắt khe. Đôi khi, đó chỉ là ăn cân bằng hơn, vận động đều đặn hơn, ngủ đủ hơn, uống nước phù hợp và giữ cho tinh thần ổn định. Khi những thay đổi nhỏ được duy trì đủ lâu, cân nặng có thể chỉ là một trong nhiều chỉ số sức khỏe cùng được cải thiện.

(Nguồn: Tvbs)