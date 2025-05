Loại nước ép “chống nắng” tự nhiên có lợi chẳng kém nhân sâm: Phụ nữ sau tuổi 30 càng nên uống để dưỡng gan, dưỡng thận, đẹp da!

Mùa hè đến cũng là lúc làn da phải đối mặt với nhiều “kẻ thù” từ ánh nắng gay gắt, khói bụi và nhiệt độ cao khiến da khô ráp, sạm nám, nổi mụn. Đặc biệt, sau tuổi 30, nội tiết tố bắt đầu thay đổi, làn da và sức khỏe gan thận của phụ nữ cũng suy giảm rõ rệt. Đây chính là thời điểm chị em cần quan tâm đến các giải pháp chăm sóc từ bên trong.

Và một trong những bí quyết đơn giản, dễ thực hiện để làm việc này chính là uống nước ép Dưa hấu + Củ dền + Chanh. Thức uống này là bộ ba "siêu thực phẩm", có lợi cho sức khỏe không kém nhân sân, vừa giúp chống nắng từ bên trong lại dưỡng gan, thận và làm đẹp da cực kỳ hiệu quả.

Nước ép Dưa hấu + Củ dền + Chanh: Chống nắng từ bên trong

Thông thường, chị em vẫn chú trọng đến kem chống nắng, áo chống nắng, mũ rộng vành… nhưng lại quên mất rằng nội tạng khỏe da mới đẹp, chống nắng mới hiệu quả lâu dài.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, gan và thận đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố, lọc máu, cân bằng nội tiết, dưỡng da từ bên trong. Khi gan thận yếu, làn da sẽ là nơi "phản ánh" rõ rệt nhất với các dấu hiệu như xỉn màu, nổi mụn, sạm nám và lão hóa sớm.

Vì vậy, bên cạnh các biện pháp bên ngoài, bổ sung dưỡng chất giúp tăng cường chức năng gan, thận chính là cách để chống nắng tự nhiên và bền vững.

Nước ép "chống nắng" tự nhiên Dưa hấu + Củ dền + Chanh: Tốt cho sức khỏe ngang nhân sâm

Nước ép dưa hấu – củ dền – chanh không hề "thua kém" nhân sâm về mặt lợi ích sức khỏe, đặc biệt với người trẻ, người tập luyện thể thao, hoặc người cần thải độc, làm đẹp, tăng sức bền. Không những thế, thức uống này còn có ưu điểm là chi phí thấp, dễ làm và dễ hấp thu.

Dưa hấu: "Kem chống nắng" thiên nhiên, giúp tăng sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và sáng mịn cho da

Dưa hấu chứa lycopene - một loại chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm tổn thương da do tia UV, đồng thời cấp nước và làm mát cơ thể cực tốt. Một nghiên cứu của Đại học Dusseldorf (Đức - đăng trên Journal of Nutrition) cho thấy, những người tiêu thụ lycopene trong 10 tuần có mức độ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời tăng đến 40% so với người không tiêu thụ lycopene.

Không chỉ vậy, dưa hấu còn chứa vitamin C và A, giúp tăng sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, sáng mịn cho da. Chất citrulline trong dưa hấu giúp giãn mạch và cải thiện lưu lượng máu tương tự.

Củ dền: "Máy lọc gan" tự nhiên, hạ huyết áp tốt hơn nhân sâm

Củ dền chứa betanin và betalain - các hoạt chất hỗ trợ giải độc gan, giảm viêm, chống oxy hóa cực mạnh. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Viện Y học tự nhiên Bastyr University (Mỹ), nước ép củ dền giúp giảm men gan ALT và AST ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ chỉ sau 6 tuần sử dụng đều đặn. Củ dền cũng là nguồn giàu folate, sắt và vitamin C - rất cần thiết cho làn da sáng khỏe, hồng hào từ bên trong.

Củ dền còn chứa nitrat vô cơ, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide - một chất làm giãn mạch máu, giúp hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Nhân sâm cũng giúp lưu thông máu tốt, nhưng không mạnh mẽ bằng nitrat từ củ dền trong việc hạ huyết áp.

Chanh: "Bật công tắc" giải độc, đẹp da

Chanh là “trợ thủ” tuyệt vời trong việc kích hoạt hệ tiêu hóa, tăng khả năng đào thải độc tố của gan. Đồng thời, với lượng vitamin C dồi dào, chanh giúp làm sáng da, làm mờ vết thâm nám và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng. Một quả chanh chứa đến 30-40 mg vitamin C, đáp ứng gần 50% nhu cầu hằng ngày của cơ thể.

Chanh giúp kiềm hóa cơ thể, tăng miễn dịch. Nhân sâm cũng tăng miễn dịch tốt, nhưng không có tác dụng thải độc gan rõ rệt như chanh.

Cách làm nước ép "chống nắng" Dưa hấu + Củ dền + Chanh

Nguyên liệu:

- 1/2 quả dưa hấu (khoảng 300g, bỏ hạt)

- 1/2 củ dền (luộc sơ hoặc dùng sống tùy sở thích)

- 1/2 quả chanh tươi

- 100ml nước lọc (có thể thay bằng nước dừa tươi)

Cách làm:

- Cắt nhỏ dưa hấu và củ dền.

- Cho tất cả vào máy ép (hoặc máy xay sinh tố, lọc qua rây).

- Vắt chanh vào, khuấy đều.

- Uống ngay sau khi ép hoặc để lạnh 10 phút để tăng cảm giác mát lạnh, giải nhiệt.

Lưu ý: Nên uống thức uống "chống nắng" tốt ngang nhân sâm này trước 10 giờ sáng để cơ thể hấp thu tốt nhất. Duy trì 3-4 lần/tuần sẽ thấy rõ làn da mịn màng, sáng khỏe và cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Sau tuổi 30, quá trình lão hóa bắt đầu diễn ra mạnh mẽ hơn, nội tiết tố nữ giảm, gan thận cũng không còn hoạt động “trơn tru” như trước. Đây chính là giai đoạn mà việc chăm sóc từ bên trong đóng vai trò quan trọng nhất. Bổ sung loại nước ép tự nhiên này không chỉ giúp chống nắng, bảo vệ da mùa hè, mà còn giúp: Tăng cường chức năng gan, thận; Cải thiện giấc ngủ, giảm stress; Tăng khả năng đào thải độc tố, giúp da mịn màng và ít mụn; Giúp vóc dáng săn chắc hơn nhờ giảm tích nước, giảm cảm giác thèm ăn.

Đừng nghĩ “chống nắng” chỉ là việc thoa kem hay mặc áo kín mít. Hãy để cơ thể bạn tự trở thành “lá chắn” chống nắng bằng cách nuôi dưỡng gan, thận khỏe mạnh mà chẳng cần tốn tiền spa!