Nước me là thức uống được ưa chuộng vào mùa hè vì vừa giúp giải khát, thanh nhiệt lại góp phần bù nước, điện giải, giải nhiệt nhanh chóng. Mặc dù uống thường xuyên nhưng bạn đã biết lợi ích tuyệt vời của loại nước uống này?

Nước me rất giàu vitamin B, vitamin C, carotenes, kali và magiê cùng các chất dinh dưỡng quan trọng khác! Không có gì ngạc nhiên khi loại nước uống này giúp tăng cường khả năng miễn dịch và mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ khác.

Lợi ích của nước me đối với sức khoẻ

1. Bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể

Nước me là "kho" chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu. Loại thức uống này đặc biệt giàu vitamin C - giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làn da khỏe mạnh và chữa lành vết thương.

Ngoài ra, me còn cung cấp một lượng đáng kể các vitamin B như thiamin, riboflavin và niacin, cũng như các khoáng chất thiết yếu như kali, magie và sắt rất tốt cho sức khoẻ tổng thể.

2. Cải thiện tiêu hoá

Nước me được biết đến như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên cũng như tốt cho hệ tiêu hoá theo nhiều cách. Nước me có tác dụng này là nhờ có chứa hàm lượng chất xơ cao, nên có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động thường xuyên, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa tổng thể.

Ngoài ra, đồ uống này có thể hỗ trợ điều trị các bệnh viêm ruột như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn.

Nước me giúp nhuận tràng (Ảnh Healthshots)

3. Đặc tính chống oxy hóa

Quả me chứa chất chống oxy hóa mạnh, chẳng hạn như polyphenol và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể. Việc giảm căng thẳng oxy hóa này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

4. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Uống nước me thường xuyên có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch bằng cách giúp giảm mức cholesterol LDL xấu do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đặc biệt, thức uống này còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol, có thể ngăn chặn cholesterol bám vào thành động mạch của bạn, từ đó giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch nguy hiểm, chẳng hạn như đau tim.

5. Đặc tính chống viêm

Vì có nhiều hợp chất chống viêm, chẳng hạn như polyphenol và bioflavonoid, nước me có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể. Đặc tính này có khả năng mang lại lợi ích cho những người mắc các bệnh như viêm khớp hoặc các bệnh viêm mãn tính.

6. Hàm lượng magie cao

Me rất giàu magiê nên khi uống me có thể đáp ứng nhu cầu magiê hàng ngày của cơ thể. Khoáng chất này đóng vai trò then chốt trong việc hình thành xương, điều hòa nhịp tim, sự co cơ và kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngoài ra, me còn có lợi cho những người bị mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ nhờ hàm lượng magie có trong nó. Magiê rất quan trọng để thiết lập lại đồng hồ bên trong bị gián đoạn của cơ thể và cũng giúp điều hòa quá trình trao đổi chất.

7. Tăng cường trao đổi chất

Quá trình trao đổi chất nhanh hơn có thể giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Sự hiện diện của polyphenol và flavonoid trong nước me giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất. Điều này đảm bảo cơ thể sử dụng năng lượng tốt hơn, hỗ trợ giảm cân.

Nước me giúp tăng cường trao đổi chất (Ảnh Well+Good)

8. Chống viêm

Nước me có chứa các hợp chất chống viêm có thể hữu ích để làm dịu cơn đau họng. Một số người thấy rằng súc miệng bằng nước me có thể làm giảm cơn đau và làm dịu cơn đau họng. Nó cũng có thể được áp dụng cho các khớp để làm dịu chứng viêm và đau.

9. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Nước me có chứa đặc tính "ngăn chặn carb" giúp cơ thể bạn hấp thụ carbohydrate. Điều này giúp hạ đường huyết của bệnh nhân tiểu đường sau bữa ăn.

Nước me cũng có thể giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa trong tuyến tụy, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, nếu bị tiểu đường bạn nên uống nước me nguyên chất pha cùng nước lọc, không nên cho thêm đường vì có thể làm tăng đường huyết.

Lưu ý khi uống nước me

- Nước me có thể gây trào ngược axit vì trong trái me có khoảng 14% là acid tartaric và một số nhỏ malic acid. Do vậy những người bị trào ngược dạ dày thực quản nên hạn chế uống loại nước này.

- Uống nước me thường xuyên có thể ảnh hưởng đến men răng do tính axit trong đồ uống này.

- Mặc dù không phổ biến nhưng nước me cũng có thể gây dị ứng

- Nước me có thể tương tác với một số loại thuốc. Do vậy, khi sử dụng bất kể loại thuốc nào bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thức uống này.