Lá ổi từ lâu được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với các hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa tự nhiên, loại lá này đang ngày càng được nhiều nước phương Tây ưa chuộng, đặc biệt là khi được chế biến thành trà thảo dược.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), lá ổi chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh phổ biến.

Dưới đây là 7 công dụng nổi bật của loại lá quen thuộc này:

Hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị tiểu đường

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Yakult (Nhật Bản) chỉ ra rằng trà lá ổi giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách ức chế hoạt động của enzym alpha-glucosidase. Ngoài ra, lá ổi còn hạn chế cơ thể hấp thu đường từ thực phẩm như sucrose và maltose. Việc sử dụng trà lá ổi đều đặn trong 12 tuần có thể giúp kiểm soát đường huyết mà không làm tăng insulin .

Giảm đau răng, viêm họng, hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Lá ổi tươi có đặc tính chống viêm, sát khuẩn nên thường được sử dụng để giảm đau răng, điều trị viêm họng và lở miệng. Nhiều loại kem đánh răng hiện nay đã thêm chiết xuất lá ổi vào công thức để hỗ trợ chăm sóc nướu và răng.

Lá ổi từ lâu được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền.

Giảm dị ứng nhờ ức chế histamin

Một công dụng ít người biết của lá ổi là khả năng làm dịu các phản ứng dị ứng. Hoạt chất trong lá giúp ức chế giải phóng histamin – yếu tố chính gây nên các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn, sổ mũi. Trà lá ổi cũng giúp cải thiện mức cholesterol trong máu.

Trị mụn, làm sáng da

Lá ổi chứa các hợp chất kháng khuẩn và chất khử trùng tự nhiên giúp làm sạch da, giảm mụn và thâm hiệu quả. Có thể giã nát lá ổi tươi rồi đắp lên vùng da bị mụn khoảng 10 phút mỗi ngày. Với mụn đầu đen, nên kết hợp lá ổi giã nhuyễn với nước ấm để rửa mặt thường xuyên.

Chống tiêu chảy và kiết lỵ

Trong dân gian, lá ổi được sử dụng để điều trị tiêu chảy bằng cách đun sôi khoảng 30g lá với một ít bột gạo. Uống nước này hai lần mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa . Trường hợp nặng như kiết lỵ, có thể kết hợp cả rễ và lá ổi để sắc lấy nước uống.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau dạ dày

Trà lá ổi không chỉ giúp kháng khuẩn trong đường ruột mà còn kích thích sản sinh enzyme tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Đun 8 lá ổi trong 1,5 lít nước và chia uống ba lần mỗi ngày có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng, buồn nôn.

Bảo vệ gan khỏi tổn thương

Một nghiên cứu của Đại học Y dược Krupanidhi (Ấn Độ) phát hiện, chiết xuất từ lá ổi có khả năng bảo vệ gan khỏi tác động của các hóa chất độc hại. Thí nghiệm trên chuột cho thấy những con được dùng chiết xuất lá ổi có gan khỏe mạnh hơn hẳn so với nhóm không sử dụng.

Lá ổi – nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm ở Việt Nam – không chỉ là bài thuốc dân gian mà còn được khoa học hiện đại ghi nhận. Tuy nhiên, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền trước khi sử dụng lâu dài để đảm bảo an toàn và hiệu quả.