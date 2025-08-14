Cây nguyệt quế tại Việt Nam, được biết đến với tên khoa học là Laurus nobilis, thuộc họ Lauraceae. Tên tiếng Anh của nó là bay tree, bay laurel, có nguồn gốc ở khu vực ven Địa Trung Hải.

Các quốc gia ở châu Á, bao gồm Việt Nam, thường trồng cây nguyệt quế rộng rãi. Nguyệt quế thường sống tại các khu rừng, gần suối nước, nơi có độ ẩm cao. Nguyệt quế là cây bụi xanh lâu năm có nhiều nhánh. Lá dày, mịn, chiều dài khoảng 6-12cm, chiều rộng khoảng 2-4cm.

Hình dạng của lá rất đặc trưng với mép lá nhăn và có khía răng cưa đều đặn. Lá có màu xanh lục, hình bầu dục, dày và nhẵn bóng.

Loại lá này luôn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Lá nguyệt quế có thể được thu hái bất kỳ thời điểm nào trong năm từ một cây trưởng thành.

Với hương vị cay cay, đắng đắng cùng mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng, lá nguyệt quế là một trong những loại gia vị được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực.

Lá nguyệt quế hay dùng để nấu phở, cũng được dùng để ướp, xào hoặc chế biến các món như súp, nước xốt hay khử mùi tanh của thịt, cá.

Tác dụng của lá nguyệt quế trong nấu ăn giúp kích thích vị giác, làm tăng hương vị thơm ngon cho các món ăn. Chỉ cần 1-2 lá nguyệt quế cũng đã đủ để tạo hương vị cho món ăn.

Không chỉ được dùng làm tăng thêm hương vị cho các món ăn, lá nguyệt quế còn là một loại dược liệu quý, rất tốt cho sức khỏe với những công dụng bất ngờ như:

Cải thiện chức năng của hệ thần kinh

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lá nguyệt quế có thể có tác động đến hệ thần kinh trung ương, làm dịu các rối loạn thần kinh và giúp giảm cẳng thẳng, lo âu. Uống trà nguyệt quế còn giúp bạn giảm mệt mỏi và dễ ngủ hơn.

Làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa trong lá nguyệt quế có thể giúp làm giảm các nếp nhăn, các đốm đồi mồi và các vết thâm, và thậm chí tăng thêm độ đàn hồi cho da. Các vitamin A và vitamin C trong lá nguyệt quế giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Bạn có thể đun sôi lá nguyệt quế với nước, lọc lại cho sạch và dùng để rửa mặt 2 lần mỗi ngày. Sau một thời gian sẽ có hiệu quả tích cực với làn da.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Các nhà khoa học chứng minh rằng lá nguyệt quế có tác dụng làm giảm đường huyết, kiểm soát lượng cholesterol và triglycerid trong cơ thể người bị tiểu đường. Do đó, loại lá này giúp ngăn ngừa và hỗ trợ việc điều trị bệnh tiểu đường một cách hiệu quả.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Người dân Trung Đông và Đông Á thường có thói quen ăn các món có lá nguyệt quế để ấm bụng, dễ tiêu, hoặc thoa tinh dầu nguyệt quế để giữ ấm cơ thể. Nguyệt quế còn có tác dụng trực tiếp đến hệ tiêu hoá bằng cơ chế ngăn ngừa tổn thương dạ dày và thúc đẩy hệ bài tiết. Điều này giúp cơ thể giải phóng các chất độc và cải thiện chức năng tiêu hoá đáng kể.

Có lợi cho sức khoẻ tim mạch

Trong lá nguyệt quế có rutin và acid caffeic. Rutin củng cố các thành mao mạch ở tim và các bộ phận của cơ thể, trong khi axit caffeic có thể giúp loại bỏ LDL hoặc cholesterol xấu khỏi hệ thống tim mạch. Nhờ vậy mà lá nguyệt quế được điều chế thành dược phẩm hỗ trỡ điều trị bệnh tim.

Ngoài ra, lá nguyệt quế cũng là một thành phần quan trọng trong trà, dầu, pho mát và rượu, và tinh dầu của nó được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm cho xà phòng, nước hoa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống và các sản phẩm nha khoa.

Loại lá này còn được dùng để đan thành vòng nguyệt quế, biểu trưng cho sự chiến thắng, quyền lực và tài lộc. Lá nguyệt quế còn có tác dụng xua đuổi côn trùng.

Nguyệt quế được trồng khá nhiều ở Việt Nam. Lá nguyệt quế Việt Nam được tiêu thụ mạnh ở nhiều khu vực Nam Á (như Ấn Độ, Bangladesh), Đông Á (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc), Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Lá nguyệt quế được tiêu thụ theo nhiều cách và dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài lá tươi, các dạng chế biến phổ biến khác bao gồm toàn bộ lá khô, lá đông lạnh, bột và tinh dầu chiết xuất.

Tại thị trường trong nước, lá nguyệt quế khô được các công ty nông sản, siêu thị bán ra với mức giá từ 50.000-70.000 đồng/100g. Tại các siêu thị ở Mỹ, giá lá nguyệt quế dao động từ 1,5-2 triệu đồng/kg.

