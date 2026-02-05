Khi nén hương tiễn ông Công ông Táo vừa tàn, mâm cỗ đã hạ, cũng là lúc nhiều người phụ nữ thở dài đối diện với "cuộc chiến" mang tên: Dọn nhà đón Tết. Nhưng khoan đã, Tết không phải là một cuộc chạy đua xem nhà ai sạch hơn, mâm cao cỗ đầy hơn. Tết là để trở về, là để an trú. Thay vì để sự bận rộn cuốn phăng đi chút năng lượng cuối cùng, những người phụ nữ biết yêu thương bản thân sẽ chọn cách "sống chậm" lại một nhịp ngay sau ngày 23. Họ làm 4 việc này, không đao to búa lớn, nhưng đủ để gói ghém năm cũ trọn vẹn và mở cửa đón năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, bình an nhất.





1. "Dọn" lại những mối quan hệ, trả nợ ân tình

Sau lễ cúng ông Táo, không gian trong nhà dường như trầm mặc hơn một chút. Đó là thời điểm vàng để chúng ta ngồi xuống và rà soát lại những "món nợ" vô hình. Không chỉ là nợ tiền bạc cần thanh toán cho sòng phẳng để lòng nhẹ nhõm, mà quan trọng hơn là nợ ân tình. Một năm dài đằng đẵng với bao nhiêu va vấp, chắc hẳn đã có lúc ta lỡ lời làm ai đó buồn, hay nợ ai một lời cảm ơn chưa kịp nói.

Mẹ hãy dành khoảng thời gian tĩnh lặng này để nhắn một cái tin, gọi một cuộc điện thoại cho những người đã giúp đỡ mình trong năm qua. Hoặc dũng cảm hơn, là buông bỏ những hiềm khích cũ. Việc tha thứ cho người khác, thực chất là đang cởi trói cho chính mình. Khi lòng không còn vướng bận chuyện ghét bỏ hay giận hờn, tâm trí tự nhiên sẽ rộng mở như bầu trời xuân, sẵn sàng đón nhận những vận khí tốt lành đang tới. Việc trả nợ ân tình, gói ghém lại những mối quan hệ cũ kỹ giống như việc ta quét đi lớp bụi phủ mờ trên tấm gương tâm hồn, để năm mới soi vào đó chỉ thấy nụ cười và sự an nhiên.





2. Thanh lọc gian bếp, thay mới "bát sạch ngon cơm"

Người xưa vẫn nói, gian bếp là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ lửa ấm và tài lộc. Ông Táo vừa đi vắng, đây chính là lúc thích hợp nhất để người phụ nữ "F5" lại lãnh địa của mình. Nhưng đừng coi đó là gánh nặng dọn dẹp, hãy coi đó là một nghi thức chữa lành. Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ những món đồ sứt mẻ. Một chiếc bát mẻ miệng, đôi đũa đã mốc hay chiếc chảo cháy đen... tất cả đều mang năng lượng trì trệ của năm cũ.

Hãy mạnh dạn vứt bỏ chúng đi. Thay vào đó, mẹ có thể sắm một bộ bát đĩa mới tinh tươm, một lọ hoa tươi đặt trên bàn ăn, hay đơn giản là sắp xếp lại hũ gia vị cho ngăn nắp. Hành động lau chùi từng ngóc ngách trong bếp không chỉ là làm sạch vật lý, mà còn là cách người phụ nữ gửi gắm hy vọng về những bữa cơm sum vầy, no đủ trong năm tới. Khi căn bếp sạch bong kin kít, thơm mùi tinh dầu sả chanh thay vì mùi dầu mỡ, tự nhiên bước chân vào nhà cũng thấy nhẹ bẫng, thấy Tết đã về thật gần trong tiếng lách cách ấm áp của bát đũa.





3. Dành một ngày "lười biếng" cho riêng mình

Nghe có vẻ vô lý giữa những ngày "nước sôi lửa bỏng" giáp Tết, nhưng đây lại là việc quan trọng nhất mà mẹ cần làm. Suốt 365 ngày qua, mẹ đã là một nhân viên mẫn cán, một người vợ đảm đang, một người mẹ tần tảo. Sau khi lo xong lễ cúng Táo quân tươm tất, cơ thể và tâm trí mẹ xứng đáng được nghỉ ngơi trước khi bước vào 7 ngày cao điểm của Tết Nguyên đán.

Hãy dành trọn một buổi, hoặc chỉ vài tiếng đồng hồ cũng được, để làm những việc hoàn toàn vô nghĩa nhưng khiến mình hạnh phúc. Có thể là đi gội đầu dưỡng sinh, nằm dài đọc nốt cuốn sách dở dang, hay đi cà phê một mình ngắm phố phường đang thay áo mới. Đừng cảm thấy tội lỗi khi "trốn việc" nhà một chút. Bởi vì, một người mẹ hạnh phúc sẽ tạo ra một cái Tết hạnh phúc. Khi mẹ được sạc đầy năng lượng, nụ cười của mẹ sẽ tươi tắn hơn cả hoa đào, và đó mới là phong thủy tốt nhất cho cả gia đình trong năm mới. Sự bình an của người phụ nữ chính là phúc khí của ngôi nhà.





4. Lên kế hoạch tài chính và lì xì từ sớm

Tết thường đi kèm với nỗi lo "cháy túi". Để tránh cảnh đầu năm đã cau có vì chuyện tiền nong, ngay sau khi tiễn ông Táo, mẹ hãy ngồi lại với cuốn sổ tay chi tiêu. Hãy vạch ra một hạn mức cụ thể cho việc sắm Tết, biếu xén nội ngoại và tiền mừng tuổi. Việc này nghe có vẻ khô khan nhưng lại là "liều thuốc an thần" cực mạnh.

Khi mọi con số đã nằm trong tầm kiểm soát, mẹ sẽ không còn bị cuốn vào những cơn mua sắm bốc đồng hay lo âu thấp thỏm liệu có đủ tiền tiêu Tết hay không. Hãy chuẩn bị sẵn tiền lẻ mới, chia sẵn vào các phong bao lì xì đẹp mắt. Sự chuẩn bị chu đáo này không chỉ thể hiện sự tinh tế, chu toàn của người tay hòm chìa khóa mà còn giúp mẹ tránh được sự luống cuống, vội vã trong những ngày đầu năm. Tâm thế chủ động về tài chính sẽ mang lại sự tự tin, thư thái, giúp mẹ tận hưởng những ngày xuân trọn vẹn thay vì vừa ăn Tết vừa lo toan tính toán.

Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, Tết nằm ở trong lòng người. Sau khi ông Táo cưỡi cá chép về trời, khoảng thời gian đệm giữa năm cũ và năm mới chính là lúc đất trời giao thoa, lòng người cũng cần những khoảng lặng để chuyển mình.

Làm 4 việc này không tốn quá nhiều thời gian, nhưng sẽ giúp mẹ trút bỏ được gánh nặng của năm cũ, để đôi vai nhẹ nhàng và đôi mắt lấp lánh niềm vui.