Có một loại hoa chơi được đến 2 tháng, chụp ảnh với áo dài thì xinh hết nấc

Tết Bính Ngọ đang đến rất gần, và nếu chị em đang tìm một loại hoa vừa mang hồn Việt, vừa toát lên vẻ thanh lịch nữ tính hiện đại thì hoa chuối búp sen hồng và hoa chuối pháo hồng chính là "ngôi sao" đang làm mưa làm gió. Hai em này không chỉ tạo hiệu ứng bừng sáng cho không gian nhà mà còn bền màu, chơi được lâu, lại mang theo bao ý nghĩa tốt lành về tài lộc, sum vầy và năng lượng tích cực. Cắm một bình là nhà như được "refresh" ngay, đặc biệt khi diện áo dài chụp ảnh check-in Tết - đảm bảo xinh lung linh!



Ảnh: Maison Meng

Độ hot "khủng" của hoa chuối dịp Tết này

Hiện tại, hai loại hoa chuối búp sen hồng và pháo hồng đang được hội chị em săn lùng ráo riết. Nhiều chủ cửa hàng hoa tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam chia sẻ rằng: hoa chuối chưa kịp về đến nơi đã được khách đặt hết sạch, hoa vừa về kho là ship đi ngay lập tức.

Thậm chí trên mạng xã hội, chỉ cần search nhẹ một chút là thấy hàng loạt group chuyên mua bán, trao đổi hoa chuối mọc lên như nấm - từ group Facebook, Zalo cho đến TikTok và Instagram, chị em "săn" hoa, khoe bình cắm, chia sẻ tips chăm sóc liên tục. Độ "hot" này không phải ngẫu nhiên: vừa đẹp, vừa ý nghĩa, lại dễ phối với mọi phong cách nhà cửa. Đặc biệt, giá cả cực kỳ thân thiện - chỉ khoảng 80k/bông chuối búp tùy chất lượng và thời điểm mua, nên ai cũng dễ dàng rinh về nhà mà không lo "xót ví". Còn với chuối pháo thì giá nhỉnh hơn một chút, vào khoảng 120k - 200k/cành.

Hoa chuối búp sen hồng - "Búp sen sống" thanh nhã giữa Tết

Hoa chuối búp sen hồng (hay chuối sen hồng, chuối tài lộc) gây ấn tượng với những lớp cánh xếp chồng khéo léo, trông y hệt búp sen đang hé nở.

Xuất xứ từ Ấn Độ, giống hoa này đã được trồng phổ biến ở Việt Nam với màu hồng phấn nhẹ nhàng, thanh thoát, mọc thẳng đứng tạo cảm giác kiêu sa nhưng gần gũi. Hoa chuối không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc: tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, tài lộc và năng lượng dương tích cực. Hình ảnh hoa vươn cao, rực rỡ thể hiện sức sống mãnh liệt, sự kiên định, bền bỉ, đồng thời gợi lên sự sum vầy, bảo bọc trong gia đình. Đặc biệt, hoa chuối rừng hoặc chuối cảnh kiểu búp hồng thường bền màu từ 2-8 tuần, rất lý tưởng để cắm bình lớn trong không gian rộng dịp Tết.

Hoa chuối pháo hồng - "Tràng pháo" rủ duyên dáng, đầy tin vui

Bổ sung cho búp sen hồng là hoa chuối pháo hồng (Heliconia Sexy Pink) - em này mang dáng rủ mềm mại, sắc hồng phấn pha xanh non đặc trưng. Phần cánh hồng thực chất là lá bắc dày dặn, khỏe khoắn, giúp hoa giữ form tốt và ít mất nước. Những mo hoa xếp lớp chồng lên nhau như tràng pháo rực rỡ, bên trong là búp hoa vàng nhỏ xinh - tạo hiệu ứng "nổ tung" màu sắc mà vẫn tinh tế.

Với tên gọi và hình dáng như pháo mừng, hoa chuối pháo được xem là biểu tượng mang đến tin vui, niềm hân hoan cho năm mới. Độ bền ấn tượng: 7-14 ngày trong điều kiện mát mẻ, thậm chí vài tháng nếu chăm sóc tốt. Một cành dài 90-120cm đã đủ tạo điểm nhấn cho sảnh lớn, phòng khách rộng hay góc decor trần cao - càng tối giản càng nổi bật!

Ý nghĩa tốt lành chung - May mắn và năng lượng tích cực tràn đầy

Cả hai loại hoa chuối đều mang năng lượng dương mạnh mẽ, giúp không gian nhà thêm ấm áp, thịnh vượng. Chúng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, tài lộc dồi dào và sức sống bền bỉ - những điều ai cũng mong muốn cho năm mới. Sắc hồng phấn nhẹ nhàng tạo cảm giác nữ tính, dịu dàng mà vẫn hiện đại, rất hợp với không khí Tết sum họp.

Ảnh: Hoàng Yến, Anflorist



Gợi ý cách cắm và phối bình để nhà "xinh hết nấc"

Để bình hoa thật đẹp, chị em nên chọn bình lớn, cao để tôn dáng hoa thẳng đứng hoặc rủ duyên. Với nhà hiện đại, tông trắng sáng, hãy dùng bình trắng tinh khôi hoặc men sáng - tạo sự nên tổng thể nhẹ nhàng, sang trọng. Nếu nhà của bạn mang nội thất truyền thống, bình hoa chuông men đất mộc mạc, sẫm màu, men lam hoặc men ngọc sẽ rất hợp, mang nét cổ điển ấm cúng.

Ảnh: Dreamybloom, Hoàng Yến, MinhSon Flower



Một gợi ý khác nữa là có thể mix hai loại hoa cùng nhau: búp sen hồng làm trung tâm thẳng đứng, xen kẽ vài cành pháo hồng rủ mềm mại, thêm một chút hoa phụ tạo độ chuyển - bình hoa sẽ có chiều sâu, nhịp điệu và màu sắc bừng sáng. Hoặc bạn cũng có thể cắm 2 loại hoa ở 2 chiếc bình độc lập: 1 to, 1 nhỏ rồi để cạnh nhau sẽ rất ấn tượng. Đặt ở phòng khách, sảnh chờ, bục cửa sổ, góc chụp ảnh với áo dài - đảm bảo khung hình Tết "xinh xỉu"! Các bạn chú ý để hoa ở nơi có ánh sáng và thêm nước vào cho hoa hàng ngày nhé!

Ảnh: Maison Meng



Tết này, nếu chưa biết chọn hoa gì thì cứ "săn" ngay hoa chuối búp sen hồng và pháo hồng nhé. Vừa hot, vừa đẹp, vừa ý nghĩa, lại giá "hạt dẻ" - chị em nào cũng nên thử một lần để nhà mình bừng sáng đón năm mới!