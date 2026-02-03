Học "chị đẹp" Bào Lôi cắm hoa hồng chơi Tết: Đẹp lạ hay "sai quá sai" mà khiến 12 nghìn người tranh cãi nảy lửa?

Bình hoa hồng trong phòng khách ngày Tết luôn là biểu tượng của sự nồng nàn và hạnh phúc. Thế nhưng, mới đây một đoạn video hướng dẫn cắm hoa của nữ diễn viên Bào Lôi - bà xã của "nam thần" Lục Nghị đã bất ngờ tạo nên một làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Với cách xử lý hoa cực kỳ tỉ mỉ từ việc bóc cánh đến tuốt sạch lá, bài đăng của cô không chỉ thu hút hơn 12 nghìn lượt tương tác mà còn mở ra một "cuộc chiến" về quan điểm chơi hoa: Liệu phong cách tối giản "mặc váy" cho hoa này là một sự sáng tạo đầy thư giãn hay chỉ là cách làm mất đi sức sống vốn có của hoa hồng trong ngày Tết?

Bình hoa hồng "mặc váy" và cách xử lý khác lạ của phu nhân Lục Nghị

Giữa không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, khi ai nấy đều bận rộn với đào, mai hay lan hồ điệp, Bào Lôi lại chọn cho mình một lối đi riêng với những cành hồng chùm (rose spray) nhỏ nhắn, dịu dàng. Trong đoạn clip chia sẻ khi đến thăm nhà dì, nữ diễn viên không chỉ mang đến một món quà mà còn mang cả tâm huyết của một người phụ nữ yêu bếp núc, yêu cái đẹp. Thay vì để nguyên cành lá xum xuê, Bào Lôi đã tự tay "chăm chút" từng bông hoa một cách cực kỳ thủ công. Cô nhẹ nhàng bóc bỏ những cánh hoa ngoài cùng bị dập, dùng tay bung nhẹ các cánh hoa để bông nở to hơn và đặc biệt là tuốt sạch phần lớn lá trên cành.

Hình ảnh Bào Lôi dùng giấy gói màu sẫm quấn quanh phần xốp cắm hoa để tạo hiệu ứng như bông hoa đang "mặc váy bồng" trông thực sự rất nghệ thuật và thư thái. Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc cắm hoa là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời, nhất là với loại hồng chùm gai mềm, không làm đau tay, cực kỳ phù hợp cho những ai mới tập tành cắm hoa như mình.

Tuy nhiên, chính cái sự "sạch lá" và "bung cánh" này lại là ngòi nổ cho những tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, việc tuốt hết lá làm bình hoa trông thiếu sức sống, mất đi vẻ tự nhiên "xanh lá thắm hồng" thường thấy. Ngược lại, nhiều người lại đồng tình với Bào Lôi, cho rằng lá là nơi thoát hơi nước nhanh nhất, việc bỏ bớt lá chính là "bí thuật" giúp hoa tập trung hút nước lên bông, giúp bình hoa bền bỉ qua cả kỳ nghỉ Tết dài.

Học theo "chị đẹp" hay giữ lối cắm truyền thống để hoa tươi lâu?

Thực tế, cách cắm của Bào Lôi không hề sai về mặt kỹ thuật dưỡng hoa. Trong giới hoa nghệ thuật, việc loại bỏ lá dưới gốc và những lá héo là bắt buộc để tránh vi khuẩn sinh sôi trong nước. Tuy nhiên, để bình hoa hồng ngày Tết vừa đẹp sang, vừa tươi lâu, chị em có thể "biến tấu" một chút từ cách làm của Bào Lôi để phù hợp với văn hóa Việt. Hoa hồng ngày Tết không chỉ cần bền mà còn cần sự rực rỡ, tràn trề nhựa sống.

Để có một bình hoa hồng đẹp như ý, bạn nên chọn những bông hoa còn cứng cáp, đầu bông hơi chúm chím nhưng không quá xanh. Bí quyết nằm ở vết cắt xéo 45 độ như Bào Lôi đã hướng dẫn - điều này giúp diện tích tiếp xúc với nước của cành hoa tăng lên tối đa. Nếu bạn lo lắng việc tuốt lá làm hoa "trọc", hãy chỉ để lại 2-3 lá gần bông nhất để tạo khoảng xanh cho bình hoa. Một mẹo nhỏ mà các nghệ nhân thường dùng là ngâm cành hoa trong nước ấm khoảng 40 độ C trước khi cắm, điều này giúp các mạch dẫn lưu thông tốt hơn, hoa sẽ nở đều và không bị gục đầu.

Nghệ thuật dưỡng hoa hồng tươi suốt 7 ngày Tết

Nếu đã lỡ "phải lòng" vẻ đẹp của hoa hồng vào dịp Tết, hãy nhớ rằng hoa hồng là loài cực kỳ nhạy cảm với nguồn nước. Bạn không nhất thiết phải cắm vào xốp như Bào Lôi nếu muốn chơi hoa lâu hơn, vì cắm trong bình nước thường sẽ giúp hoa "thở" dễ dàng hơn. Mỗi ngày, hãy chịu khó thay nước và rửa sạch gốc hoa dưới vòi nước chảy. Một chút đường hoặc vài giọt nước cốt chanh vào bình nước sẽ là "liều thuốc bổ" giúp cánh hoa giữ màu sắc tươi tắn, không bị nhạt nhòa sau vài ngày tiếp khách.

Cuối cùng, dù bạn ủng hộ phong cách "mặc váy" đầy điệu đà của Bào Lôi hay yêu thích sự tự nhiên, mộc mạc của những đóa hồng còn xanh lá, thì quan trọng nhất vẫn là cảm giác thư thái mà hoa mang lại. Tết là lúc chúng ta tìm về sự an nhiên, và việc dành vài mươi phút tỉ mẩn bên bình hoa như "chị đẹp" xứ Trung chính là cách chúng ta yêu thương bản thân và tổ ấm của mình. Một bình hoa hồng đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn nằm ở nụ cười của người cắm khi nhìn thấy thành quả rực rỡ của mình trong sớm mùng Một đầu năm.