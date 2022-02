Loại hạt tốt nhất cho người có đường huyết cao: Sử dụng hàng ngày giúp kiểm soát đường huyết cực tốt, bệnh nhân tiểu đường không lo biến chứng nguy hiểm

Đó chính là hạt chia!

Tạp chí Eat this, Not that bình chọn hạt chia là loại hạt tốt nhất cho người có đường huyết cao. Người tiền tiểu đường và tiểu đường type 2 đều nên sử dụng. Bình chọn này xuất phát từ rất nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới.

Chúng ta đều biết, lượng đường trong máu cao là nguyên nhân chính của tiền tiểu đường và bệnh tiểu đường type 2. Đây là hiện tượng xảy ra khi các tế bào của cơ thể kháng lại insulin, khiến tuyến tụy của bạn hoạt động quá mức để tạo ra nhiều insulin hơn. Sau một thời gian, điều này khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên đáng kể.

Để duy trì mức đường huyết ổn định, các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục, không hút thuốc, hạn chế uống rượu và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với bệnh nhân tiểu đường.

Trong đó, các nghiên cứu cho thấy rằng ăn hạt, nhất là hạt chia, có thể giúp bạn kiểm soát chứng đường huyết cao cực kỳ tốt. Từ đó ngăn chặn cũng như kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Vì sao hạt chia lại được coi là loại hạt tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường cũng như người có đường huyết cao nói chung?

Theo Webmd, hạt chia có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại hạt này, chứa nhiều chất xơ và protein, được biết là giúp tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Cùng với những lợi ích chung này, các nghiên cứu gần đây cho thấy hạt chia giúp kiểm soát bệnh tiểu đường cực kỳ tốt.

Tạp chí Dinh dưỡng Anh phát hiện ra rằng ăn hạt chia có thể giúp bạn kiểm soát tình trạng kháng insulin. Đây là một vấn đề phổ biến liên quan đến bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu mới thực hiện năm 2021 cho thấy, người lớn mắc bệnh tiểu đường bổ sung 40g hạt chia mỗi ngày trong 12 tuần. Vào cuối tuần thứ 12, cùng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục và dùng thuốc nếu cần, nhóm được bổ sung hạt chia có lượng đường trong máu thấp hơn đáng kể so với nhóm không bổ sung.

Những tác động tích cực của hạt chia phần lớn là do hàm lượng chất xơ cao. Đặc biệt là chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này cũng được tìm thấy trong yến mạch, táo và đậu, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Do đó giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp.

Vì vậy, nếu bạn là người có đường huyết cao, nguy cơ tiểu đường cao hoặc thậm chí bạn đã bị tiểu đường, hãy bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống của mình nhé!

Ngoài ra, hạt chia còn có những công dụng gì khác cho sức khỏe?

1. Phòng chống bệnh mãn tính

Theo Webmd, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hạt chia có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn. Các gốc tự do gây ra stress oxy hóa và tổn thương tế bào.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như hạt chia có thể giúp giảm nguy cơ phát triển nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến các gốc tự do. Trong đó có bệnh tim, suy giảm nhận thức và một số loại ung thư.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt chia có chứa quercetin, một chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe, bao gồm cả bệnh tim.

Hạt chia cũng giàu chất xơ, có thể giúp giảm huyết áp cao và giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch.

3. Giảm viêm nhiễm

Viêm mãn tính có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe như bệnh tim và ung thư. Axit caffeic, một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hạt chia có thể giúp chống lại chứng viêm trong cơ thể.

Ăn hạt chia thường xuyên cũng có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm. Để lâu sẽ phát triển thành chứng viêm mãn tính rất nguy hiểm.

4. Kiểm soát cân nặng

28g hạt chia chứa 39% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày của bạn. Chất xơ hòa tan trong hạt sẽ hấp thụ nước, khiến chúng nở ra trong dạ dày và tăng cảm giác no khi ăn.

Bằng cách giúp bạn cảm thấy no hơn mặc dù ăn ít hơn, hạt chia có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý. Chị em phụ nữ muốn giảm cân thì bổ sung loại hạt này vào chế độ ăn uống cũng rất hữu ích.

5. Xương chắc khỏe

Hạt chia chứa nhiều magiê và phốt pho, rất tốt cho sức khỏe của xương. 28g hạt chia chứa 18% lượng canxi được khuyến nghị hàng ngày. Điều này rất tốt cho hoạt động của xương, cơ và giúp hệ thần kinh khỏe mạnh.

Hàm lượng canxi trong hạt chia đáng gờm đến nỗi, khi so sánh với lượng ngang nhau, hạt chia có nhiều canxi hơn các sản phẩm từ sữa.

Lưu ý dùng hạt chia tránh gây hại sức khỏe

1. Cẩn trọng nguy cơ dị ứng

Mặc dù hiếm gặp, nhưng dị ứng hạt chia vẫn xảy ra ở một số người. Các triệu chứng cần chú ý bao gồm nôn mửa, tiêu chảy và ngứa lưỡi hoặc môi. Dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ.

2. Tương tác với một số thuốc

Hạ chia giúp giảm huyết áp cao, giảm lượng đường trong máu. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp, ăn hạt chia một cách tùy tiện có thể khiến lượng đường trong máu và huyết áp giảm nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến các biến chứng sức khỏe khác.

Tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ liều lượng dùng hạt chia trong khi đang dùng loại thuốc trị cao huyết áp hoặc tiểu đường.

3. Một số đối tượng không nên dùng

Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng dưới đây thì không nên ăn hạt chia:

- Người bị đột quỵ.

- Người bị huyết áp thấp.

- Người bị rối loạn tiêu hóa.

- Người bị dị ứng với bạc hà, hạt vừng, mù tạt.

- Bệnh nhân đã và đang sử dụng chất làm loãng máu.

