Loại hạt chỉ cần hãm nước sôi là có ngay đồ uống chống viêm, chị em dùng đều sẽ tránh viêm nhiễm, cơ thể hồi xuân từ trong ra ngoài

Đó chính là hạt lanh!

Các chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That! (Mỹ) bình chọn, hạt lanh là thực phẩm xứng đáng bổ sung vào năm 2022. Nguyên nhân bởi, loại hạt này chứa đầy Omega-3, một chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta không thể tạo ra. Chunbgs giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe của não và tim siêu tốt.

Theo Myhealthylifeadvice, đồ uống với thành phần chính là hạt lanh đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, không chỉ là hiệu quả giảm cân mà còn giúp làn da sáng mịn, giảm nguy cơ viêm nhiễm trong cơ thể.

Nếu biết được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hạt lanh, bạn sẽ không phải ngạc nhiên với hiệu quả từ công thức đồ uống này mang lại. Hạt lanh chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh, bao gồm các vitamin, khoáng chất, axit béo và chất xơ, có vai trò cải thiện chức năng tiêu hóa.

Ngoài ra, hạt lanh kích thích loại bỏ các độc tố, chất thải tích tụ trong cơ thể. Do hàm lượng chất xơ cao, hạt lanh làm giảm lượng đường trong máu và giúp bạn no lâu hơn. Nó cũng rất giàu lecithin, giúp làm sạch ruột và tăng tốc quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Thêm nữa, hạt lanh giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng, do đó sử dụng loại hạt này thường xuyên, bạn sẽ không phải lo việc tăng cân. Chè hạt lanh cũng rất có lợi cho những người bị viêm loét dạ dày, viêm thận, viêm bàng quang và bệnh trĩ.

Làm trà hạt lanh như thế nào để có đồ uống chống viêm?

Công thức:

- 1 lít nước sôi.

- 3 thìa hạt lanh.

Cách làm:

Sau khi đun sôi nước, bạn đổ hạt lanh vào nấu sôi lại rồi tắt bếp. Để trong nồi qua đêm. Sáng hôm sau, bạn lọc lấy nước và dùng nước đó uống trong ngày. Lặp lại cách làm này mỗi đêm.

Cách dùng:

Để đạt được kết quả tối ưu, bạn uống 150ml nước hạt lanh mỗi lần, ngày uống 3-4 lần, tốt nhất là uống vào khoảng nửa giờ trước bữa ăn. Điều quan trọng nhất là thức uống này luôn được nấu từ tối hôm trước, không được để quá lâu trước khi sử dụng. Uống trong 10 ngày liên tục, sau đó nghỉ khoảng 10 ngày. Nếu không gặp phải bất cứ tác dụng phụ nào, bạn cứ tiếp tục sử dụng cho đến khi đạt được mục tiêu giảm cân.

Theo các chuyên gia y tế, uống thường xuyên trà hạt lanh cũng cải thiện đáng kể làn da của bạn, làn da sẽ trở nên sáng bóng, săn chắc và khỏe mạnh hơn. Đây là điều không phải bất cứ thức uống giảm cân nào cũng có thể đem lại cho bạn.

Phát hiện thêm hàng loạt công dụng chữa bệnh của hạt lanh

Theo Webmd, hạt lanh, dầu hạt lanh được sử dụng để làm thuốc. Người ta thường sử dụng hạt lanh khi có những vấn đề ở đường tiêu hóa như táo bón liên tục, tổn thương ruột do lạm dụng thuốc nhuận tràng, tiêu chảy, viêm niêm mạc ở ruột già, hội chứng ruột kích thích, viêm loét đại tràng, viêm dạ dày, viêm ruột.

Hạt lanh cũng được sử dụng để điều trị các rối loạn ở tim và mạch máu như cholesterol cao, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh mạch vành. Hạt lanh còn góp phần điều trị mụn trứng cá, chứng tăng động, tổn thương thận do biến chứng của lupus ban đỏ hệ thống, đau ngực, các triệu chứng giai đoạn mãn kinh.

Sử dụng loại hạt này cũng rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, trầm cảm, nhiễm trùng bàng quang, sốt rét, viêm khớp dạng thấp, ho, viêm họng, nhiễm khuẩn đường hô hấp…

Hạt lanh cũng rất tốt cho người bị loãng xương, là một trong những loại hạt có khả năng phòng chống ung thư như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt. Về lĩnh vực da liễu, không chỉ với mụn trứng cá, hạt lanh còn có khả năng chữa bỏng, nhọt, chàm, vảy nến, làm dịu, giảm viêm nhiễm.

Lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) nhận định, hạt lanh có nguồn gốc từ nước ngoài, được y học hiện đại công nhận rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cũng như omega-3. Bổ sung hạt lanh vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, cải thiện da dẻ, giảm cholesterol…

Lưu ý khi sử dụng hạt lanh để làm đồ uống chống viêm, chăm sóc sức khỏe

1. Không lạm dụng hạt lanh

Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, mặc dù hạt lanh rất tốt nhưng bạn không được phép sử dụng tùy tiện.

Không phải sử dụng hạt lanh càng nhiều càng tốt mà nhất thiết phải thực hiện đúng liều lượng được khuyến cáo. Vì, lạm dụng hạt lanh có thể gây đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

2. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng

Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng hạt lanh vì không thực sự an toàn. Loại hạt này hoạt động như hormone estrogen, có thể gây hại cho thai nhi.

3. Người bị chứng khó đông máu không dùng

Người bị chứng không cầm máu không nên sử dụng hạt lanh vì loại hạt này có đặc tính làm chậm quá trình đông máu.

4. Bệnh nhân tiểu đường dùng cần theo dõi chặt chẽ

Bệnh nhân tiểu đường sử dụng hạt lanh cần được theo dõi chặt chẽ vì có thể khiến lượng đường trong máu xuống quá thấp, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

5. Người huyết áp thấp không dùng

Người bị huyết áp thấp cũng không nên sử dụng vì hạt lanh có khả năng giảm huyết áp tâm trương, khiến bệnh thêm nặng hơn.

