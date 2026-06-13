Phụ huynh đừng quên hoàn thiện "lá chắn" viêm não Nhật Bản cho con

Diễn ra tại Sảnh Kết nối, Aeon Mall Tân Phú ngày 6/6, sự kiện thu hút nhiều gia đình cùng trẻ nhỏ tham gia các hoạt động tương tác tìm hiểu về viêm não Nhật Bản. Từ những trò chơi gần gũi, nhiều cha mẹ bắt đầu nhìn lại những phần bảo vệ sức khỏe dễ bị bỏ sót khi con lớn dần.

Không gian sự kiện "Viêm não Nhật Bản - Tiêm mũi nhắc, chắc tương lai" ngày 6/6 tại Aeon Mall Tân Phú. Ảnh: BTC

Mùa hè là thời điểm lịch sinh hoạt của trẻ thay đổi rõ rệt: con được đi chơi nhiều hơn, có thể về quê, du lịch hoặc tham gia các lớp ngoại khóa. Những hoạt động này giúp trẻ có thêm trải nghiệm, nhưng cũng có thể đưa con đến môi trường nhiều cây cối, ao hồ, ruộng nước hoặc nơi muỗi phát triển. Vì vậy, bên cạnh chuẩn bị lịch trình vui chơi, việc kiểm tra lại sổ tiêm, đặc biệt với các mũi nhắc, là bước chuẩn bị nhỏ nhưng cần thiết.

Khi con lớn, sổ tiêm dễ bị bỏ quên

Khi trẻ còn nhỏ, sổ tiêm thường là vật bất ly thân của cha mẹ. Nhưng khi con bước vào tiểu học, rồi trung học, lịch học, lớp năng khiếu và các hoạt động khác dần chiếm nhiều sự chú ý hơn. Không ít phụ huynh chỉ nhớ rằng con "đã từng tiêm", nhưng không chắc trẻ còn thiếu mũi cơ bản hay mũi nhắc nào. Có gia đình vẫn giữ sổ tiêm, nhưng đã lâu không mở lại.

Các hoạt động tại sự kiện giúp phụ huynh nhận diện những yếu tố nguy cơ dễ bị bỏ qua. Ảnh: BTC

Đó cũng là lý do những thông tin về viêm não Nhật Bản trong sự kiện khiến nhiều cha mẹ quan tâm. Bệnh thường được nhắc đến nhiều hơn vào mùa hè, mùa mưa, khi muỗi phát triển thuận lợi và trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời, về quê, du lịch hoặc đến các khu vực có ao hồ, ruộng nước, chuồng trại.

Theo chuyên gia Hội Y học Dự phòng Việt Nam, với viêm não Nhật Bản, điều quan trọng không chỉ là trẻ từng được tiêm, mà là trẻ đã tiêm đúng lịch, đủ liều và được tiêm nhắc theo khuyến cáo.

Viêm não Nhật Bản có thể khởi phát bằng sốt, đau đầu, nôn ói, dễ nhầm với các bệnh sốt thông thường. Khi diễn tiến nặng, bệnh có thể gây co giật, rối loạn tri giác, hôn mê và để lại di chứng thần kinh lâu dài.

Trẻ cùng phụ huynh tham gia hoạt động nhận diện các yếu tố cần chú ý trong mùa hè. Ảnh: BTC

Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ thường ít nghĩ đến chuyện tiêm chủng, trong khi mùa hè lại là lúc con vui chơi, di chuyển và tiếp xúc nhiều hơn với môi trường ngoài trời. Khoảng trống bảo vệ đôi khi nằm ngay trong cuốn sổ tiêm đã lâu chưa được mở.

Món quà đầu hè có thể bắt đầu từ sổ tiêm

Sau khi cùng con tham gia các hoạt động tìm hiểu về viêm não Nhật Bản tại sự kiện, điều ở lại với nhiều gia đình không chỉ là ảnh chụp hay phần quà. Đó còn là lời nhắc rằng chuẩn bị mùa hè cho con cũng cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng cần thiết, như kiểm tra lại sổ tiêm.

Theo khuyến cáo của chuyên gia Hội Y học Dự phòng Việt Nam, phụ huynh có thể bắt đầu bằng việc rà lại sổ tiêm hoặc hồ sơ tiêm chủng điện tử của trẻ. Việc này đặc biệt cần thiết với trẻ đã đi học hoặc gia đình không còn nhớ rõ các mũi đã tiêm.

Phụ huynh nên kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng của trẻ trong kỳ nghỉ hè. Ảnh: TM

Trước hết, hãy mở lại sổ tiêm hoặc hồ sơ tiêm chủng điện tử nếu có. Phụ huynh nên xem trẻ đã tiêm những vắc xin nào, thời điểm tiêm ra sao, có lịch hẹn mũi tiếp theo hay không.

Tiếp theo, đối chiếu lịch tiêm của con với khuyến cáo chuyên môn. Với vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ cần tiêm đủ 3 mũi cơ bản, sau đó tiêm nhắc mỗi 3 năm cho đến 15 tuổi để duy trì miễn dịch bảo vệ. Với vắc xin sống giảm độc lực tái tổ hợp, trẻ có thể tiêm từ 9 tháng tuổi và tiêm mũi nhắc sau 1 năm, theo hướng dẫn của cơ sở tiêm chủng.

Trường hợp mất sổ, từng tiêm ở nhiều nơi hoặc không nhớ con đã tiêm đủ chưa, cha mẹ không nên tự kết luận. Hãy liên hệ cơ sở tiêm chủng để được rà soát lịch tiêm, tư vấn phù hợp.

Khi không nhớ rõ lịch tiêm của con, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn. Ảnh minh họa: Vecteezy

Khi trẻ sốt cao, đau đầu nhiều, nôn ói, lơ mơ, co giật hoặc rối loạn ý thức, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm, không tự điều trị kéo dài tại nhà.

Mùa hè là thời điểm cha mẹ cùng con tạo thêm nhiều kỷ niệm. Yêu thương không chỉ nằm ở quà tặng hay những chuyến đi, mà còn ở việc chủ động mở lại sổ tiêm, rà soát các mũi nhắc và hoàn thiện "lá chắn" viêm não Nhật Bản trước kỳ nghỉ hè.