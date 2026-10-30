Loại hạt được đánh giá thuộc top "tốt nhất thế giới", hóa ra được trồng bạt ngàn ở Việt Nam

Theo danh sách 100 thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu thế giới do chuyên trang ẩm thực BBC Good Food của Anh công bố, hạt bí ngô là một trong những thực phẩm đáng chú ý nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú. Danh sách được xây dựng dựa trên việc phân tích thành phần của hơn 1.000 loại thực phẩm.

Điều đáng nói tại Việt Nam, bí ngô được trồng phổ biến ở nhiều địa phương, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Hạt bí sau khi chế biến thường được sử dụng làm món ăn vặt, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ thơm ngon, hạt bí còn chứa protein, magiê, kẽm, mangan, đồng, chất béo không bão hòa và các hợp chất chống oxy hóa. Đây là những dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

Hỗ trợ tim mạch và duy trì xương chắc khỏe

Một trong những ưu điểm nổi bật của hạt bí là hàm lượng magiê đáng kể. Khoáng chất này đóng vai trò trong quá trình sản xuất năng lượng, hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và điều hòa huyết áp.

Bổ sung đủ magiê thông qua chế độ ăn cân đối có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, chất béo không bão hòa trong hạt bí cũng giúp cải thiện chất lượng chất béo trong khẩu phần khi được sử dụng thay thế các nguồn chất béo bão hòa.

Magiê còn cần thiết cho quá trình chuyển hóa vitamin D và duy trì cấu trúc xương. Kết hợp hạt bí với những thực phẩm giàu canxi, protein và vitamin D là cách bổ sung dinh dưỡng hữu ích để hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

Có lợi cho tuyến tiền liệt và hệ miễn dịch

Hạt bí là nguồn cung cấp kẽm, khoáng chất cần thiết cho chức năng miễn dịch, quá trình phân chia tế bào và sức khỏe sinh sản nam giới.

Một số nghiên cứu về hạt bí và dầu hạt bí cho thấy tiềm năng hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định ăn hạt bí có thể điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong hạt bí góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Việc bổ sung thực phẩm giàu kẽm và các chất chống oxy hóa vào khẩu phần ăn cũng giúp hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ giấc ngủ, nên ăn với lượng vừa phải

Hạt bí ngô chứa magiê và tryptophan, những dưỡng chất tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và quá trình điều hòa giấc ngủ. Bạn có thể bổ sung loại hạt này vào thực đơn hằng ngày bằng những cách đơn giản sau:

Ảnh minh họa.

Hạt bí rang: Ăn một lượng nhỏ hạt bí rang nguyên vị hoặc ít muối như món ăn nhẹ.

Sữa hạt bí ngô: Xay hạt bí với nước hoặc sữa không đường để tạo thức uống giàu dinh dưỡng.

Sữa chua hạt bí: Kết hợp sữa chua không đường, trái cây tươi và hạt bí để tăng cường dưỡng chất.

Sinh tố hạt bí: Xay hạt bí cùng chuối, sữa hoặc trái cây yêu thích.

Thêm vào món ăn: Rắc hạt bí lên salad hoặc trộn vào bánh mì, bánh nướng để tăng giá trị dinh dưỡng.

Hạt bí ngô có thể góp phần tạo nên chế độ ăn lành mạnh, nhưng chưa có đủ bằng chứng khẳng định loại hạt này trực tiếp cải thiện giấc ngủ. Để ngủ ngon hơn, nên duy trì giờ ngủ ổn định, hạn chế caffeine vào buổi tối và tránh ăn quá no trước khi ngủ.

(t/h Dân Trí, Sức khỏe & Đời sống)