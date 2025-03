Lạc là món ăn vừa rẻ, ngon miệng lại rất tiện lợi. Nhiều người thích ăn lạc khi uống rượu bia, có người thích ăn lạc trong bữa cơm hay có những người lại thích nhâm nhi như món ăn vặt. Lạc còn được chế biến thành món bơ lạc có thể ăn với bánh mì thành món ăn sáng rất ngon hay làm gia vị thêm vào những món nộm tạo nên sự hoàn hảo cho món ăn.

Lạc tuy ngon nhưng thật không may, chúng cũng có thể rất độc hại. Đó là khi lạc bị mốc sẽ dễ chứa aflatoxin, một loại nấm độc có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Khi được hấp thụ vào trong cơ thể, aflatoxin tấn công gan, làm tổn thương các biểu mô tế bào gan. Những người tiếp xúc với aflatoxin trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư gan và ung thư túi mật cao hơn người ít tiếp xúc.

Aflatoxin có mối quan hệ với ung thư gan nguyên phát. Độc tố này làm tăng nguy cơ ung thư gan ở những người bị bệnh gan mạn tính như viêm gan virus B, C, viêm gan do rượu bia... Ngoài ra, rượu có thể làm tăng hàm lượng aflatoxin trong cơ thể do hầu hết bệnh nhân nghiện rượu đều dùng rượu trắng nấu từ gạo, sắn, ngô... Đây là những lương thực dễ nhiễm nấm mốc và sinh ra độc tố aflatoxin B1. Người uống rượu còn có thói quen dùng lạc rang, trong khi aflatoxin B1 lại dễ hấp thu hơn khi tan trong rượu.

Aflatoxin thường xuất hiện ở những nơi có khi hậu nóng ẩm, thích hợp để trồng lạc. Vì lạc có vỏ mềm, dễ thấm nước và mọc dưới đất, chúng có nguy cơ bị hư hại do điều kiện nhiệt độ và độ ẩm.

Aflatoxin không bị tiêu diệt hoàn toàn dù lạc đã được chế biến hoặc rang. Khi đem lạc bị ẩm mốc rang lên ở nhiệt độ dưới 160 độ C, các bào tử nấm mốc bị tiêu diệt nhưng độc tố Aflatoxin vẫn không bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy nó có thể là một mối lo ngại ngay cả trong các sản phẩm chế biến như bơ đậu phộng. Do đó, khi mua hay ăn lạc nên tránh ăn lạc đã bị mốc, đổi màu hay nhăn nheo. Đừng vì tiếc mà cố ăn bởi hậu quả sẽ khó có thể lường trước.

Để giảm thiểu nguy cơ ung thư gan và rủi ro sức khỏe, mọi người nên kiểm tra kỹ các loại ngũ cốc nguyên hạt trước khi bảo quản, tránh làm hỏng hạt trước và trong khi sấy khô, bảo quản vì hạt bị hỏng dễ bị nấm mốc xâm nhập. Nơi bảo quản thực phẩm cần khô ráo, không có côn trùng, không quá nóng. Nếu muốn bảo quản trong thời gian dài, bạn nên đóng túi chuyên dụng, hút chân không hoặc sử dụng thêm túi chống ẩm để giữ sản phẩm được lâu hơn.

Những người nên hạn chế sử dụng lạc trong chế độ ăn - Những người có cơ địa dị ứng Tuy là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức được món lạc. Trường hợp nhẹ có thể xuất hiện các triệu chứng như phát ban, ngứa, buồn nôn hoặc sưng mặt. Tuy nhiên, dị ứng đậu phộng nghiêm trọng có thể gây ra phản ứng đe dọa tính mạng được gọi là sốc phản vệ. Các triệu chứng của sốc phản vệ bao gồm khó thở, buồn nôn, nôn mửa, co giật, tức ngực, sưng lưỡi, mặt, hoặc môi, buồn ngủ cực độ và cảm thấy chóng mặt, bối rối hoặc choáng váng. Nếu xuất hiện những triệu chứng trên sau khi ăn lạc, cần nhanh chóng tới khám tại cơ sở y tế. -Người bị bệnh gút Nguyên nhân gây bệnh gút là do sự rối loạn chuyển hóa axit uric trong máu. Nếu ăn chế độ nhiều chất béo sẽ làm lượng uric trong máu tăng khiến bệnh nặng hơn. Trong khi đó lạc lại chứa nhiều protein, chất dầu vì vậy nếu ăn lạc sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh, khiến bệnh nặng hơn. -Bệnh nhân tiểu đường Bệnh nhân tiểu đường cần chú ý kiểm soát chế độ dinh dưỡng để lượng đường không tăng lên. Việc sử dụng chất béo cũng không được quá 30g mỗi ngày. Trong khi đó 18 hạt lạc sẽ tương đương với 10g chất béo. Vì vậy, việc ăn lạc với người bệnh tiểu đường là có hại. -Người đang giảm cân Lạc chứa chất béo và lượng calo cao. Đặc biệt lạc rang cùng dầu ăn thì lượng calo sẽ tăng gấp đôi. Nếu ăn chúng người bệnh sẽ béo lên nhanh chóng chứ không thể cải thiện được cân nặng và số đo vòng eo của mình. -Người hay bị nóng trong Theo Đông y, lạc có vị ngọt, tính nóng có thể gây nóng trong. Do đó những người bị nhiệt, hay bị mụn, nóng trong không nên ăn lạc. Vì ăn lạc sẽ khiến bạn khó thở và khiến cơ thể nóng thêm. -Người vừa phẫu thuật túi mật Thông thường khi ăn lạc sẽ khiến kích thích dịch mật tăng tiết có lợi cho tiêu hóa. Tuy nhiên, với những người mới phẫu thuật túi mật thì lại không nên ăn lạc. Vì khi cắt bỏ túi mật, cơ thể không có sự dự trữ mật gây khó khăn trong tiêu hóa. Lạc chứa chất béo nên khó tiêu hóa. Nếu ăn vào sẽ gây hại cho gan.

