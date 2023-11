Loại gia vị mạnh mẽ được bác sĩ Harvard hết lời khen: Người Việt đã tận dụng từ rất lâu

Cân nặng là yếu tố then chốt đối với sức khỏe tổng thể. Béo phì làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường loại 2, đột quỵ và bệnh tim.



Có quá nhiều mỡ nội tạng quanh bụng cũng có liên quan đến những vấn đề này và có thể báo hiệu huyết áp cao và cholesterol cao.

Thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp giảm cân. Và mới đây, một chuyên gia khuyên bạn nên thêm một loại gia vị vào chế độ ăn để giúp đẩy nhanh quá trình này.

Lợi ích của quế

Nói trên kênh TikTok của mình, bác sĩ y khoa và nhà nghiên cứu được đào tạo tại Harvard, Tiến sĩ William Li, đã chia sẻ những lợi ích sức khỏe của quế.

Bác sĩ, Tiến sĩ William Li chia sẻ về lợi ích của quế. (Ảnh chụp màn hình)

"Có một loại gia vị mạnh mẽ trong bếp của bạn có thể giúp đốt cháy chất béo và cải thiện quá trình trao đổi chất", bác sĩ Li nói. "Tôi đang nói về quế. Nhiều người nghĩ bột quế chỉ được dùng để rắc lên trên rượu táo nóng hoặc bánh táo, nhưng quế thực ra là vỏ cây và nó được cuộn lại thành cây quế".



Quế là một loại gia vị có nguồn gốc từ vỏ cây. Nó có vị cay, mùi thơm, là một gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt, được người Việt sử dụng từ rất lâu.

Tại các nước phương Tây, quế thường được sử dụng vào dịp Giáng sinh để tăng thêm hương vị cho món tráng miệng và đồ uống.

Bác sĩ Li tiết lộ quế có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất.

Vị chuyên gia giải thích: "Quế có hơn 20 hoạt chất sinh học khác nhau có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của bạn".

"Một trong số đó là cinnamaldehyde có thể kích hoạt não tiết ra một loại hormone đốt cháy mỡ nâu và điều này có thể cải thiện quá trình trao đổi chất".

"Một nghiên cứu lâm sàng từ Ấn Độ cho thấy quế có thể cải thiện lượng đường trong máu, thu nhỏ vòng eo và thậm chí đẩy lùi hội chứng chuyển hóa".

Quế là một gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt, được người Việt sử dụng từ rất lâu.

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Lipids in Health and Disease năm 2017, đã so sánh tác động của việc tiêu thụ ba gram quế mỗi ngày trong 16 tuần với việc dùng giả dược.



Những người tham gia nghiên cứu được cho dùng quế đã giảm cân và giảm huyết áp, lượng đường trong máu và cholesterol vào cuối cuộc thử nghiệm, cho thấy quế có thể giúp đẩy lùi hội chứng chuyển hóa.

Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng như tiểu đường, huyết áp cao và béo phì.

Theo các nghiên cứu trước đó, những người mắc hội chứng chuyển hóa có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao gấp ba lần so với những người không mắc các tình trạng này.

Nghiên cứu giải thích: "Những người này cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tiểu đường loại 2 và đau tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi".

Trong nghiên cứu kéo dài 16 tuần mà bác sĩ Li nhắc tới, các nhà nghiên cứu đã thấy các chỉ số về đường huyết, mỡ bụng, lipid, huyết áp giảm đáng kể. Ngoài ra, tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa cũng giảm đáng kể "nhờ sự can thiệp của một chất dinh dưỡng duy nhất là quế".

Tuy nhiên, họ cho biết: "Mặc dù kết quả của cuộc điều tra này đầy hứa hẹn nhưng chúng nên được thử nghiệm trên một mẫu lớn hơn trong khoảng thời gian dài hơn".

Tiến sĩ Li nói thêm rằng chỉ cần nửa thìa bột quế mỗi ngày sẽ có tác dụng tích cực.

Nếu bạn lo lắng về cân nặng, cholesterol, lượng đường trong máu hoặc huyết áp, bạn nên nói chuyện với bác sĩ.

(Theo Express)