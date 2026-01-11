Nghe có vẻ ngược đời, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy uống bia với lượng nhỏ, đúng thời điểm , có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho quá trình phục hồi sau vận động, đặc biệt là với những người tập thể thao ở mức độ vừa phải.

Bia không chỉ là cồn: Nó còn chứa nước, khoáng và polyphenol

Theo Healthline , bia có tới 90- 95% là nước , đồng nghĩa với việc về mặt cơ bản, đây vẫn là một loại đồ uống giúp bù dịch. Ngoài ra, bia còn chứa một lượng nhỏ kali, magie , cùng các hợp chất polyphenol có nguồn gốc từ lúa mạch và hoa bia.

Polyphenol là nhóm chất chống oxy hóa được chứng minh có tác dụng giảm viêm và stress oxy hóa, hai yếu tố thường tăng cao sau khi luyện tập cường độ trung bình đến cao.

Healthline nhận định, chính các polyphenol này khiến bia (đặc biệt là bia không lọc, bia không cồn) có hồ sơ sinh học khác với các đồ uống có cồn thông thường.

Nghiên cứu châu Âu: Uống bia điều độ không làm mất nước sau tập

Một trong những lo ngại lớn nhất khi nhắc đến bia sau khi tập luyện là nguy cơ mất nước do cồn . Tuy nhiên, nghiên cứu đăng trên Journal of the International Society of Sports Nutrition cho thấy: bia có nồng độ cồn thấp (dưới 4%) khi uống với lượng vừa phải không gây mất nước đáng kể , nhất là khi người uống đã được bù nước cơ bản.

Một nghiên cứu khác tại Đại học Granada (Tây Ban Nha) còn phát hiện rằng, những người uống một lượng bia vừa phải sau vận động thể lực không khác biệt đáng kể về chỉ số hydrat hóa so với nhóm chỉ uống nước.

Các nhà nghiên cứu kết luận, yếu tố quan trọng không nằm ở việc “uống bia hay không”, mà là uống bao nhiêu và có kiểm soát hay không .

Bia không cồn: “phiên bản lành mạnh” cho người tập thể thao

Nếu bia truyền thống vẫn khiến bạn e ngại, thì bia không cồn đang được xem là lựa chọn đáng chú ý hơn.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health , bia không cồn vẫn giữ lại phần lớn polyphenol và khoáng chất từ nguyên liệu ban đầu, trong khi loại bỏ tác động tiêu cực của ethanol lên gan, tim mạch và hệ thần kinh.

Một nghiên cứu trên PLOS One cho thấy, vận động viên marathon uống bia không cồn trong giai đoạn tập luyện có chỉ số viêm thấp hơn và tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp giảm so với nhóm đối chứng.

Điều này đặc biệt quan trọng, bởi sau các buổi tập kéo dài, hệ miễn dịch thường bị suy giảm tạm thời.

Tác dụng “thư giãn thần kinh” và phục hồi tinh thần

Ngoài yếu tố sinh lý, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò tâm lý, xã hội trong phục hồi sau luyện tập.

Theo Healthline , với liều rất nhỏ, cồn có thể kích thích giải phóng dopamine và serotonin, giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng , từ đó hỗ trợ quá trình phục hồi tổng thể. Đây cũng là lý do tại sao ở nhiều quốc gia châu Âu, việc uống một ly bia nhỏ sau khi đá bóng hoặc chạy bộ được xem là thói quen xã hội, không mang tính nhậu nhẹt.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, hiệu ứng này chỉ xuất hiện ở liều thấp . Khi vượt ngưỡng, bia sẽ phản tác dụng, làm rối loạn giấc ngủ và ức chế tổng hợp protein cơ bắp.

Uống bao nhiêu là “vừa đủ”?

Theo khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và được Healthline trích dẫn:

- Nam giới khỏe mạnh: tối đa 1- 2 đơn vị bia/ngày.

- Nữ giới: tối đa 1 đơn vị/ngày.

- Một đơn vị tương đương khoảng 330 ml bia nồng độ 4-5% .

Quan trọng hơn, bia không nên thay thế hoàn toàn nước , và không phù hợp sau các buổi tập cường độ rất cao , tập lúc trời nóng hoặc khi cơ thể đang thiếu nước nghiêm trọng.

Bia không phải là đồ uống phục hồi lý tưởng cho tất cả mọi người. Nhưng khoa học hiện đại cho thấy, khi được sử dụng đúng cách, đúng liều và đúng hoàn cảnh , bia - đặc biệt là bia không cồn 0 có thể mang lại một số lợi ích đáng chú ý sau luyện tập.

Vấn đề không nằm ở bản thân bia, mà ở cách chúng ta uống nó . Trong bối cảnh lối sống năng động, hiểu đúng để lựa chọn thông minh mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài.

(Tổng hợp)