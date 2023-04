Loại củ là "vựa" chất chống oxy hóa, ăn sẽ giúp giải tỏa stress và trẻ hóa làn da

Củ sen có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và chúng xuất hiện trong nhiều món ăn ngon của các nền ẩm thực trên khắp thế giới. Nhưng bạn có biết điều gì đã khiến củ sen trở nên đặc biệt như vậy?

Ăn củ sen có tác dụng gì?

Việc củ sen lớn lên trong bùn lầy khiến nhiều người cảm thấy chúng không an toàn và sạch sẽ. Tuy nhiên, hiểu lầm này đã khiến họ bỏ lỡ một loại thực phẩm siêu tốt.

Theo Indiatimes, trong khi ở Nhật Bản và các nước phương Đông khác thường chế biến củ sen thành món trộn với các gia vị thì người dân Ấn Độ thường chiên, nấu cà ri hoặc thậm chí là muối chua.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Củ sen chứa nhiều các chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất, chẳng hạn vitamin B6, vitamin C, thiamin, axit pantothetic, kẽm, kali, phốt pho, đồng, sắt và kẽm. Ngoài ra, củ sen chứa lượng calo thấp nên ăn chúng có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu. Từ đó, có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Sự có mặt của các chất xơ lành mạnh trong củ sen giúp cải thiện tiêu hóa và giảm các bệnh như táo bón hoặc hỗ trợ giảm cân.

Nguồn kali trong củ sen giúp chúng trở thành một loại "thuốc" tuyệt vời, giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Chúng ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Ngoài ra, pyridoxine trong củ sen giúp kiểm soát mức homocysteine trong máu, giữ cho tim khỏe mạnh.

Cải thiện sức khỏe làn da

Theo Healthifyme, củ sen chứa hàm lượng vitamin C cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại vitamin này thúc đẩy sức khỏe làn da theo nhiều cách khác nhau, nhờ vào các chất chống oxy hóa của nó.

Vitamin C làm tăng sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do và tia cực tím từ bức xạ mặt trời. Đồng thời, chúng hỗ trợ đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, vitamin C còn giúp giảm các triệu chứng tăng sắc tố như đốm nám và da không đều màu.

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều tác dụng tốt lành của của sen. Chừng ấy cũng đủ để bạn thêm củ sen vào chế độ ăn uống của mình phải không nào?

Củ sen có thể chế biến được nhiều món ngon, chẳng hạn như chiên, xào, hầm canh, kho hoặc làm nước ép. Bạn có thể thử củ sen viên thịt lợn cũng là món rất ngon và hấp dẫn.

Hướng dẫn làm món củ sen thịt viên hấp

Nguyên liệu cần thiết

Thịt lợn băm - 200g, củ sen - 2 củ nhỏ, cà rốt - 1 củ, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, tiêu, muối, gừng 1 nhánh và hành.

Cách thực hiện

Củ sen nạo bỏ phần vỏ, rửa sạch các lỗ trong củ sen. Thái sợi rồi băm nhỏ củ sen. Cà rốt dùng nửa củ băm nhỏ giống củ sen. Nửa củ còn lại thái lát mỏng.

Trong một bát nhỏ trộn đều củ sen, thịt băm và cà rốt băm nhỏ với 1/2 thìa nước tương, 1/2 thìa dầu hào, nửa thìa rượu nấu ăn, 1/3 thìa tiêu, 1/3 thìa hạt nêm, 2 lát gừng băm nhỏ cùng chút hành lá tươi thái. Bạn có thể cho thêm 1 thìa tinh bột bắp để các nguyên liệu kết nối với nhau tốt hơn.

Dùng bao tay múc các phần thịt vừa miếng, vo tròn lại. Làm tương tự cho đến hết phần thịt băm củ sen. Các lát cà rốt thái mỏng rải lên đĩa. Đặt các viên thịt củ sen lên trên. Cho vào xửng hấp chín trong khoảng 20 phút.

Để món ăn đậm đà hơn, bạn có thể làm nước sốt. Trong một bát nhỏ, cho 2 thìa nước tương, nửa bát nước lọc, 2 thìa bột năng và khuấy đều. Đun sôi đến khi sánh lại thì rưới lên đĩa thịt viên.

Chúc bạn thực hiện món củ sen thịt viên hấp thành công!