Loại cây mọc hoang, tên gọi "hôi" nhưng giàu chất chống oxy hóa, đem nấu cùng trứng chiên rất ngon

Cây xoan hôi, còn được gọi là cây hương xuân, tông dù được nhiều chị em nội trợ Trung Quốc ưa chuộng, tìm mua về ăn như một loại rau bổ dưỡng. Cây xoan hôi có ngọn mùi thơm nhẹ như tỏi, lá kép lông chim, chúng mọc nhiều ở các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.

Lý do mầm ngọn xoan hôi được nhiều người tìm mua về ăn bởi chúng có mùi thơm đặc biệt, chỉ ăn vào mùa xuân. Nếu qua mùa xuân, vị của mầm không ngon và cũng không ai ăn chúng nữa. Tiết trời mùa xuân, mưa ẩm khiến các ngọn non của cây xoan hôi non, trông mỡ màng và ăn có mùi vị thơm ngon rõ rệt.

Ở Trung Quốc, mầm non của xoan hôi rất đắt đỏ, có khi lên đến gần 1 triệu đồng/kg, đặc biệt là loại xoan hôi màu đỏ. Loại mầm xoan hôi màu xanh rẻ hơn nhiều cũng vì mùi vị khi chế biến lên không ngon bằng.

Trong Đường bản thảo hay Bản thảo cương mục - các tài liệu y học cổ đều cho rằng xoan hôi có tác dụng giải độc, có lợi cho dạ dày và diệt khuẩn. Theo Dương Ngọc Thụy, Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng của Trung tâm Rau quả Châu Á ở Đài Loan (Trung Quốc) nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa của loại rau này. Chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tác dụng chống ung thư cao từ 3-10 lần so với lá rau khoai lang.

Tuy vậy, lượng nitrat có chứa trong lá xoan hôi cũng nhiều, đặc biệt ở các lá già, ăn vào có thể gây ngộ độc cho cơ thể. Bởi vậy, trước khi dùng ngọn xoan hôi đỏ để làm món ngon cần có bước sơ chế trước để loại bỏ nitrat.

Trước khi nấu, ngâm mầm lá xoan hôi vào nước muối loãng và chần qua nước sôi. Làm như vậy vừa loại bỏ được độc tố lại giữ được hương vị tươi ngon của rau. Cũng có quan điểm cho rằng, chần rau sẽ làm mất vị ngon. Nếu bạn không muốn chần qua nước sôi thì sẽ phải bóp với muối trắng nhiều lần và ngâm với nước muỗi loãng, sau đó mới chế biến món ăn.

Hướng dẫn thực hiện món trứng chiên rau xoan hôi

Nguyên liệu cần thiết

Trứng gà - 5 quả, kỷ tử 1 nhúm, nước tương, dầu hào, đường, muối, rau xoan hôi đỏ - 1 nắm.

Cách thực hiện

Ngọn xoan hôi nhặt bỏ lá già, rửa sạch. Đun nồi nước sôi, cho 1 thìa muối vào rồi cho mầm xoan hôi vào chần. Đến khi rau đổi màu thì vớt ra thái nhỏ. Lưu ý không nên chần lâu quá rau sẽ bị nhừ và mất đi độ giòn ngọt.

Đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng, cho trứng gà vào chiên chín. Cho nhẹ nhàng để trứng gà không bị vỡ. Đến khi vàng đều 2 mặt là được.

Trong một bát nhỏ, cho 2 thìa nước tương, nửa thìa đường, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tinh bột bắp, nửa thìa muối và ít nước dùng gà hoặc hạt nêm vào. Thêm một bát nước và khuấy đều tất cả.

Để lại một xíu dầu trong chảo trứng chiên, sau đó đổ bát nước sốt vào. Đun đến khi nước sốt sánh lại thì cho trứng chiên vào.

Cho rau xoan hôi đã cắt nhỏ và kỷ tử vào. Đảo đều rồi bày ra đĩa. Có thể rắc thêm chút vừng trắng rang chín lên trên để trang trí.

Món trứng chiên rau xoan hôi không khó làm. Trong mùa xuân này nếu tìm mua được loại rau giàu chất chống oxy hóa này bạn có thể thực hiện món ăn trên. Món ăn được cho thêm kỷ tử để gia tăng tác dụng tăng cường thị lực. Kỷ tử giàu chất xơ và ít calo nên không sợ gây tăng cân, ngược lại, chúng còn có tác dụng thải độc gan hữu hiệu.

Chúc bạn thực hiện món trứng chiên rau xoan hôi thành công!