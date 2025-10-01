Trong các loại cây phong thủy, cây kim tiền được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tên gọi "kim tiền" kết hợp chữ "kim" (vàng bạc) và "tiền" (tiền tài) đã nói lên ý nghĩa tài lộc của nó.

Cây kim tiền (Ảnh minh họa).

Mọi người trồng kim tiền trong nhà với mong muốn chiêu tài, mang đến sự phú quý, tài lộc. Lá cây xanh tốt và dáng cây vươn lên còn mang ý nghĩa cho sức sống mạnh mẽ, bền bỉ và mong muốn cầu mong sự thịnh vượng, phát đạt trong cuộc sống và công việc. Đặc biệt, theo quan niệm, khi kim tiền nở hoa, gia chủ càng đắc lộc.

Tuy nhiên, toàn bộ các bộ phận của cây kim tiền có chứa nhiều chất độc canxi oxalat. Đây là chất vốn có tác dụng thanh lọc, hút độc nhưng lại nguy hiểm với con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Cây kim tiền độc như thế nào?

Hoa kim tiền (Ảnh minh họa).

Nếu tiếp xúc với canxi oxalat trong kim tiền tại các phần da và bộ phận nhạy cảm như lưỡi, môi, cổ họng hoặc mắt có thể gây kích ứng theo các mức độ từ nhẹ tới nặng.

Ở thể nhẹ, bệnh nhân có thể cảm thấy rát họng, sưng miệng và ngứa ngáy. Còn ở thể nặng, bệnh nhân có thể cảm thấy nôn nao, khó chịu, xuất huyết dạ dày, co giật, khó thở, hôn mê, thậm chí tử vong. Nếu nhựa cây dính lên mắt có thể ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Đã có rất nhiều trường hợp trẻ em phải cấp cứu vì ngộ độc lá kim tiền. Điển hình là trường hợp của một em bé hơn 5 tuổi tại Ninh Bình vào năm 2020. Theo đó, khi đang chơi em bé bỗng bật khóc và kêu đau họng, không nói được mà khạc liên tục. Người nhà kiểm tra xung quanh thì thấy có lá cây kim tiền có vết cắn ở dưới đất. Em bé nhập viện trong tình trạng run toàn thân, xuất huyết vùng da dưới mắt. May mắn là em bé chưa nuốt lá kim tiền mà mới chỉ cắn.

Lời kết

Tất cả các bộ phận của cây kim tiền đều có nhiều canxi oxalat (Ảnh minh họa).

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tinh thể canxi oxalat thực ra không xa lạ, vì có mặt trong nhiều loại rau củ quen thuộc như sắn, rau bina, măng, bông cải xanh, cải xoong, rau diếp, măng tây, khoai tây hay cà tím. Ở những thực phẩm này, hàm lượng canxi oxalat chỉ ở mức cho phép nên không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thế nhưng, một số cây cảnh như kim tiền lại chứa lượng canxi oxalat cao vượt trội. Chính điều đó là nguyên nhân khiến chúng có thể gây ngộ độc khi con người hoặc vật nuôi vô tình tiếp xúc hoặc ăn phải.

Do đó, đối với những gia đình có trồng cây kim tiền, việc phòng ngừa ngộ độc là rất quan trọng. Cha mẹ nên đặt chậu cây ở vị trí xa tầm tay trẻ, hoặc đợi khi trẻ đã đủ lớn để hiểu rằng không được cho những loại lá này vào miệng. Đây là cách hiệu quả để giảm nguy cơ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong trường hợp trẻ nhỏ lỡ cắn hoặc nuốt phải lá của những loại cây có độc tính, cha mẹ nên xử lý ngay tại chỗ bằng cách cho trẻ súc miệng nhiều lần nhằm giảm lượng nhựa còn đọng lại. Nếu dịch nhựa dính vào mắt hoặc trên da, cần rửa sạch liên tục bằng nước. Ngay sau bước sơ cứu, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.