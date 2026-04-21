Món Việt được loạt tỷ phú, người nổi tiếng quốc tế mê mẩn

CEO Tim Cook đã có buổi thưởng thức cà phê trứng và nhâm nhi hạt hướng dương cùng ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh vào sáng 15/4. Theo chia sẻ từ Mỹ Linh, vị tỷ phú người Mỹ liên tục bày tỏ sự thích thú và khen ngợi món cà phê trứng chỉ sau vài ngụm thử.

Ngay sau cuộc gặp, người đứng đầu Apple đã đăng tải dòng tweet đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam, kèm hình ảnh chụp cùng hai nghệ sĩ. Ông viết: “Xin chào, Việt Nam! Cảm ơn hai nghệ sĩ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh đã đón tiếp tôi nồng hậu. Tôi yêu cà phê trứng”.

Tim Cook không phải là doanh nhân nổi tiếng duy nhất yêu thích cà phê trứng. Tháng 6/2023, CEO Binance Changpeng Zhao cũng từng ghé một quán nổi tiếng tại Hà Nội để thưởng thức món này.

Trước đó, trong chuyến đến Hà Nội vào tháng 1/2022, ca sĩ John Legend đã ghé Cà phê Đinh để uống cà phê trứng. Ly cà phê của anh khi ấy còn được trang trí hình tháp Rùa – biểu tượng của Hà Nội – cùng chữ viết tắt “JL”.

Khoảng một thập kỷ trở lại đây, cà phê trứng ngày càng quen thuộc với du khách quốc tế, thường xuyên được báo chí nước ngoài nhắc đến và ca ngợi khi nói về ẩm thực Hà Nội. Tại Việt Nam, đây cũng là một trong những thức uống được giới trẻ ưa chuộng.

Năm 2014, món đồ uống này đứng đầu danh sách những loại cà phê nên thử khi du lịch do BuzzFeed bình chọn. Trong khi đó, nhà báo Elisabeth Rosen cũng khuyến nghị du khách quốc tế nên trải nghiệm cà phê trứng khi đến Việt Nam.

Có vị thế nổi bật trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á, khi ba thức uống từ cà phê được chuyên trang TasteAtlas xướng tên trong top 10 danh sách 62 đồ uống ngon nhất khu vực.

Trong đó, cà phê trứng là một trong những đại diện tiêu biểu góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí Top 10. Đây là thức uống nổi tiếng của Hà Nội, gây ấn tượng bởi sự hòa quyện giữa vị đậm đà của cà phê và lớp kem trứng béo mịn. Phần kem được tạo từ lòng đỏ trứng đánh bông cùng sữa đặc, xử lý kỹ để đạt độ sánh mịn và bông xốp đặc trưng.

Khi pha, cà phê nhỏ giọt từ phin sẽ được rót vào lớp trứng, tạo nên tổng thể hương vị ngọt ngào nhưng vẫn đậm chất cà phê. Ra đời từ khoảng những năm 1950, cà phê trứng đến nay vẫn được xem là biểu tượng ẩm thực của Thủ đô, đặc biệt hấp dẫn du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều loại cà phê khác của Việt Nam cũng góp mặt trong bảng xếp hạng. Đứng ở vị trí thứ 3 là cà phê sữa đá. Theo mô tả của TasteAtlas, đây là sự kết hợp hài hòa giữa cà phê đậm, sữa đặc và đá lạnh.

Vị đắng đặc trưng của cà phê được cân bằng bởi độ ngọt béo của sữa, cùng cảm giác mát lạnh, tạo nên trải nghiệm rất riêng của Việt Nam. Theo cách pha truyền thống, cà phê – thường là hạt Robusta rang xay vừa hoặc thô – được pha bằng phin, sau đó rót lên đá và thêm sữa đặc. Ngày nay, nhiều nơi còn biến tấu bằng cách sử dụng espresso kết hợp sữa đặc nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn.

Ở vị trí thứ 6 là cà phê đen. Dù là thức uống phổ biến trên toàn cầu, phiên bản tại Việt Nam vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ nguyên liệu và cách chế biến đặc trưng. Theo TasteAtlas, cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ giữa thế kỷ 19, và quốc gia này nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm sản xuất cà phê lớn của thế giới, đặc biệt nổi bật với giống Robusta. Loại hạt này có vị đắng đậm, ít chua và đôi khi để lại hậu vị hơi chát. Hương vị càng được làm nổi bật qua quá trình rang chậm, thậm chí có nơi rang cùng bơ, đường hoặc thêm ca cao, vani. Với những người yêu sự nguyên bản, một ly đen đá không đường vẫn là lựa chọn tiêu biểu nhất.

