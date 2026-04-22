Những ngày hè nền nhiệt tăng cao, bước vào bếp đôi khi trở thành một "cuộc chiến", và việc nghĩ xem hôm nay ăn gì để các thành viên trong gia đình không buông đũa sớm lại càng đau đầu hơn. Mâm cơm đầy ắp thịt cá béo ngậy bỗng trở nên ngán ngẩm, bức bối. Đó là lúc những món ăn thanh đạm, có thời gian chế biến nhanh gọn nhưng vẫn bùng nổ hương vị lên ngôi.

Không cần xào nấu cầu kỳ, chỉ cần biến tấu một chút với những miếng đậu hũ trắng ngần quen thuộc, thêm chút nước sốt đậm đà, óng ánh cùng vị bùi bùi của đậu phộng rang là bạn đã có một đĩa thức ăn cực kỳ hấp dẫn. Món đậu hũ chiên sốt nước tương này không chỉ giải quyết nhanh gọn bài toán thời gian của hội chị em công sở bận rộn, mà còn đảm bảo tiêu chí "ngon - bổ - rẻ". Đảm bảo mâm cơm dọn ra, khéo khi đĩa đậu hũ lại là món hết đầu tiên!

Tại sao món đậu hũ này lại "gây nghiện" đến vậy?

Bí mật của món ăn này nằm ở sự kết hợp đa tầng hương vị và kết cấu. Hãy tưởng tượng miếng đậu hũ được chiên vàng ruộm, lớp vỏ bên ngoài hơi dai dai, ngấm đẫm thứ nước sốt mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay kẹo lại. Khi cắn vào, phần ruột đậu bên trong vẫn giữ nguyên được độ mềm mọng, béo ngậy tự nhiên tan ra trong khoang miệng.

Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn "chí mạng" nâng tầm món ăn chính là phần đậu phộng rang giã dập rắc lên trên. Vị thơm bùi, giòn rụm của đậu phộng đan xen với mùi sả băm, hành ngò tạo nên một trải nghiệm vị giác vô cùng phong phú, ăn cùng bát cơm trắng nóng hổi và vài lát dưa leo thanh mát thì quả thực là "mỹ vị nhân gian" trong những ngày hè oi ả.

Nhiều người nghĩ đậu hũ nào cũng giống nhau, nhưng để làm món này ngon nhất, bạn nên ưu tiên chọn mua "đậu hũ Bắc" (ở miền Nam) hoặc đậu phụ Mơ (ở miền Bắc). Loại đậu này thường được làm thủ công, có kết cấu mềm, mịn và giữ được vị béo ngậy, thơm nức mùi đậu nành đặc trưng hơn hẳn các loại đậu hũ đóng gói công nghiệp trong siêu thị. Và đây là công thức được chia sẻ bởi Tiktoker Bon đây nè!, bạn có thể áp dụng để thực hiện món ăn hao cơm này nhé.

Bắt tay vào bếp với 4 bước cực dễ

Chuẩn bị gia vị: Bạn cần chuẩn bị hành tím, tỏi, sả, ớt tươi (tất cả băm nhuyễn), một ít hành lá, ngò rí và một nắm đậu phộng rang chín.

Bước 1: Tạo hình và chiên đậu

Đậu mua về rửa nhẹ tay dưới vòi nước, thấm khô rồi cắt làm đôi. Dùng dao khứa nhẹ các đường caro (vảy rồng) trên một mặt của miếng đậu. Bước này tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng, giúp gia vị len lỏi sâu vào từng thớ đậu khi sốt.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng rồi thả đậu vào chiên ngập dầu đến khi vàng đều hai mặt. Vớt đậu ra rây lọc cho ráo dầu hoàn toàn.

Bước 2: Pha linh hồn của món ăn - Nước sốt thần thánh

Trong lúc đợi đậu ráo dầu, bạn pha hỗn hợp nước sốt theo tỷ lệ sau: 1/2 muỗng bột ngọt, 1.5 muỗng đường, 3 muỗng nước tương ngon, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng tương ớt (để tạo độ sánh và màu đẹp), 3 muỗng nước lọc và 1/2 muỗng tiêu xay. Khuấy thật đều cho đường tan hết. Bạn có thể gia giảm lượng đường hoặc tương ớt tùy thuộc vào khẩu vị ăn mặn, ngọt của gia đình.

Bước 3: Rim đậu hũ đẫm vị

Chắt bớt dầu trong chảo vừa chiên, chỉ để lại một chút xíu. Cho toàn bộ sả, tỏi, hành tím và ớt băm vào phi trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm nức nở.

Tiếp theo, xếp những miếng đậu hũ đã chiên vào chảo, từ từ rưới đều bát nước sốt đã pha lên trên bề mặt đậu.

Bước 4: Hoàn thiện

Lúc này, hãy duy trì mức lửa nhỏ nhất. Thỉnh thoảng trở mặt đậu để sốt áo đều và thấm sâu vào các đường khứa caro. Khi thấy nước sốt trong chảo bắt đầu keo lại, kẹo kẹo bám chặt lấy miếng đậu thì tắt bếp. Nhanh tay rắc đậu phộng rang, hành lá và ngò rí lên trên bề mặt.

Gắp miếng đậu hũ óng ánh màu nâu cánh gián ra đĩa, ăn kèm dưa leo giòn mát và xới một bát cơm đầy. Chút cay nồng nhẹ của ớt và tiêu, quyện với vị mặn ngọt đậm đà, thơm lừng của sả và đậu phộng sẽ đánh thức mọi giác quan của bạn.

Chúc các bạn thành công với món ăn đơn giản mà cực phẩm này!