Lộ tin nhắn riêng tư của cặp tiên đồng ngọc nữ gen Z showbiz hôn nhau ở sân bay trêu ngươi khán giả

2 diễn viên gen Z xứ Trung - Trình Tương và Lý Giai Khiết mới đây đã lộ video hôn nhau đắm đuối ở sân bay. Cặp đôi ngay lập tức bị cả mạng xã hội công kích vì trước đó từng ra sức bác bỏ thông tin họ đang hẹn hò. Động thái này của 2 nghệ sĩ trẻ giống như đang trêu ngươi dư luận, trêu đùa cảm xúc khán giả.

Tới sáng 30/6, tờ Line Today đưa tin, Lý Giai Khiết vừa chính thức livestream lên tiếng về cảnh khóa môi mùi mẫn nam thần họ Trình ở sân bay và tiếp tục bị chế nhạo tập 2. Trên sóng trực tiếp, Lý Giai Khiết gây cười khi đưa ra những lời giải thích vô cùng ngô nghê về đoạn clip ở sân bay: “Tôi không biết mình có bị mất trí nhớ hay không nữa, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với cảnh tượng hôn nhau đó, cũng không biết chuyện này xảy ra từ lúc nào nữa. Tôi không hẹn hò với nam nghệ sĩ trong clip”. Như vậy, mỹ nhân sinh năm 1998 đã ra sức bác bỏ thông tin cô đang yêu Trình Tương kém 3 tuổi, nhưng những phát ngôn của nữ nghệ sĩ này khiến cho công chúng cảm thấy hết sức vô lý, không thể chấp nhận nổi. Nhìn chung, công chúng vẫn tin chắc chắn rằng Lý Giai Khiết - Trình Tương đang hẹn hò với nhau.

Netizen thi nhau “gạch đá” Lý Giai Khiết ngay sau động thái mới đây của cô nàng: “Thừa nhận hẹn hò khó tới vậy sao? Trong khi bằng chứng thì hết sức rõ ràng rồi”, “Trần đời lần đầu thấy có người bịa ra chuyện mất trí nhớ để phủ nhận hẹn hò”, “Nói dối mà cũng không biết đường nói dối” ,...

Lý Giai Khiết bị chê cười vì ra sức phủ nhận hẹn hò bằng lời giải thích vô cùng ngô nghê. Ảnh: Sohu

Trước đó, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh Trình Tương - Lý Giai Khiết hôn nhau nồng cháy ở sân bay. Trước ống kính, họ không hề có ý định giấu giếm mình là 1 cặp đôi đang yêu nhau. Dù bằng chứng đã hết sức rõ ràng song 2 ngôi sao lại không mạnh dạn thừa nhận chuyện hẹn hò. Ảnh: Weibo

Ngay giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, những đoạn tin nhắn giữa Lý Giai Khiết và nhân viên của cô đã bị phơi bày. Đáng nói, chính nhân viên đã để lộ đoạn trò chuyện này ra ngoài, được cho là do cảm thấy bất mãn trước cung cách làm việc của nữ diễn viên 9X. Trong những đoạn tin nhắn gây xôn xao, Lý Giai Khiết thừa nhận có đôi chút mập mờ với Trình Tương và cả 2 từng đi ăn lẩu với nhau.

Đoạn chat còn cho thấy Lý Giai Khiết cùng nhân viên bàn bạc xem làm sao đó để có thể nhanh chóng phủ nhận thông tin cô hẹn hò, hôn Trình Tương ở sân bay. Nhân viên ban đầu định xử lý vụ việc bằng cách giữ im lặng cho qua chuyện song Lý Giai Khiết lại hiến kế rằng: “Cứ đổ cho AI đi”. Cuối cùng, nữ diễn viên 9X lại chọn cách giải thích rằng cô bị mất trí nhớ để phủ nhận hẹn hò nam thần họ Trình.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng không chỉ chê cười mà còn “ném đá” tới tấp cách nữ diễn viên họ Lý bàn mưu tính kế với ekip nhằm phủ nhận tin hẹn hò của bản thân. Theo những khán giả này, Lý Giai Khiết đang xem thường IQ của công chúng nên mới hết lấy AI ra làm cái cớ lại còn tự nhận bản thân bị mất trí nhớ hòng cho qua chuyện.

Lý Giai Khiết vừa bị lộ hàng loạt tin nhắn cho thấy cô xem thường IQ của công chúng. Ảnh: 163

Trước khi lộ video hôn nhau giữa sân bay, Lý Giai Khiết và Trình Tương đã dính nghi vấn hẹn hò từ vài tháng trước sau khi lộ hàng loạt bằng chứng cho thấy cặp đôi đi du lịch, còn đón năm mới bên nhau.

Khi ấy, Trình Tương bị khui ra chuyện đi du lịch Maldives vào đúng ngày lễ tình nhân với 1 cô gái tên Lý Viên Viên, thậm chí còn mua vé máy bay đôi cùng nhau đi Tam Á. Sau khi bị phát hiện mua vé đôi, Lý Viên Viên đã hủy vé ngay trước giờ bay, chỉ còn lại 1 mình Trình Tương tới Tam Á. Đáng nói, “thánh soi” sau đó đào ra được chuyện Lý Giai Khiết có tên thật là Lý Viên Viên.

Ngay vào thời điểm đó, Lý Giai Khiết đăng Weibo cho biết đúng là cô có quen biết Trình Tương nhưng khẳng định giữa 2 người họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Nữ diễn viên cho biết thêm: “Chuyến đi Maldives là đi chung cùng cả nhóm. Việc hủy vé đi Tam Á là do tôi không muốn bị hiểu lầm”. Đồng thời, Lý Giai Khiết cũng phủ nhận thông tin cô đón năm mới cùng Trình Tương: “Tôi ở Hàng Châu đón giao thừa cùng bạn thân nhé”.

Khi ấy, Trình Tương cũng ra mặt phủ nhận nghi vấn anh đang yêu đàn chị Lý Giai Khiết hơn 3 tuổi. Nam diễn viên sinh năm 2001 cho biết anh tới Maldives du lịch cùng 1 nhóm bạn, còn chuyến bay tới Tam Á là để đoàn tụ với mẹ mình.

Thế nhưng, tới nay công chúng đều không tin vào những lời phủ nhận từ 2 ngôi sao và khẳng định họ thực sự là 1 cặp đôi ngoài đời thực.

Không chỉ hôn nhau say đắm, Trình Tương - Lý Giai Khiết còn bị ghi lại nhiều hình ảnh thân mật, tình tứ khác. Ảnh: Weibo

Trình Tương sinh năm 2001, nổi tiếng khi hóa thân vào nhân vật Trương Khởi Linh trong Ngô Tà Tư Gia Bút Ký. Trong khi đó, Lý Giai Khiết sinh năm 1998, từng ghi dấu ấn qua chương trình Sáng Tạo Doanh 2020. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua các bộ phim gây tiếng vang như Ngọc Minh Trà Cốt, Tiên Đài Hữu Thụ,...