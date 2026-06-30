1 phim Việt gây tranh cãi vì cái tên quá nhạy cảm, nhìn đến poster còn hoảng hơn

Giữa lúc dòng phim kinh dị Việt liên tục ra mắt và vươn mình trở thành một trong những thể loại ăn khách nhất phòng vé, dự án Ma Vú Dài bất ngờ gây xôn xao ngay từ khi công bố poster đầu tiên, dù bộ phim còn chưa chính thức bấm máy. Mới đây, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đăng tải poster đầu tiên của dự án cùng dòng giới thiệu: "Từ những lời truyền miệng, những câu chuyện nửa thật nửa hư… đến màn ảnh rộng. Ma Vú Dài - một trong những hình tượng bí ẩn và ám ảnh nhất của kinh dị dân gian Việt Nam - chuẩn bị có màn debut khiến bạn khó lòng quên được".

Theo thông tin ban đầu, tác phẩm mang yếu tố hài kinh dị, dự kiến ra rạp vào năm 2027. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về nội dung, phần lớn sự chú ý của khán giả lại đổ dồn vào tên phim và thiết kế poster. Cụm từ "Ma Vú Dài" vốn bắt nguồn từ một truyền thuyết dân gian quen thuộc, song khi được sử dụng làm nhan đề chính thức cùng hình ảnh nhân vật có vòng ngực được phóng đại trên poster, nhiều người cho rằng cách thể hiện quá nhạy cảm, dễ tạo liên tưởng dung tục nếu không biết trước bối cảnh dân gian của nhân vật.

Trên mạng xã hội, loạt ý kiến khán giả nhanh chóng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận nhận xét ê-kíp đã chọn cách quảng bá táo bạo để tạo hiệu ứng truyền thông, khai thác đúng đặc điểm nhận diện của truyền thuyết dân gian. Ngược lại, không ít người cho rằng tiêu đề và poster đang cố tình nhấn mạnh yếu tố gây sốc nhằm thu hút sự chú ý, làm lu mờ câu chuyện dân gian.

Điều đáng nói, tranh cãi quanh Ma Vú Dài xuất hiện không lâu sau khi Cục Điện ảnh ban hành công văn gửi các đơn vị sản xuất và phát hành phim về xu hướng phát triển của dòng phim kinh dị. Theo ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, thời gian gần đây số lượng phim kinh dị gia tăng đáng kể nhưng một số tác phẩm có xu hướng tập trung quá mức vào các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín hoặc giật gân, trong khi chưa đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và giá trị nhân văn. Cục cũng đề nghị các đơn vị sản xuất, phát hành nâng cao trách nhiệm xã hội, cân đối đề tài, khuyến khích những tác phẩm mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và góp phần định hướng thẩm mỹ cho công chúng.

Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đã liên hệ trực tiếp công văn này với trường hợp của Ma Vú Dài. Không ít người đặt câu hỏi liệu một dự án sở hữu tiêu đề và hình ảnh quảng bá dễ gây tranh cãi như vậy có phù hợp với định hướng mà cơ quan quản lý vừa đưa ra hay không, đồng thời băn khoăn bộ phim sẽ phải điều chỉnh ra sao nếu muốn vượt qua quá trình kiểm duyệt trong tương lai.

Một số bình luận của netizen:

- Hết cái tên để đặt rồi à ekip ơi.

- Tui nghĩ phim nên đổi tên thành Ma Mướp Dài còn hợp lý hơn.

- Ủa ma này hoá ra có thật hả mọi người.

- Tui không nghĩ ekip dám làm phim này luôn đó.

- Cái tên lẫn cái poster choáng váng quá trời.

Về những tranh luận xoay quanh Ma Vú Dài, ông Đặng Trần Cường cho biết dự án hiện chưa nộp hồ sơ thẩm định. Vì vậy, Cục Điện ảnh chưa có bình luận cụ thể. Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh, để có đánh giá khách quan cần xem xét tác phẩm một cách toàn diện sau khi bộ phim hoàn thành và được trình duyệt.

Đại diện CGV, đơn vị phát hành Ma Vú Dài, cho biết hiện bộ phim vẫn chưa bấm máy và cũng chưa được gửi lên Hội đồng thẩm định, vì vậy đơn vị phát hành chưa thể đưa ra bất kỳ nhận định nào liên quan đến nội dung hoặc khả năng kiểm duyệt. Trong khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng từ chối bình luận ở thời điểm hiện tại.

Như vậy, Ma Vú Dài hiện mới chỉ dừng ở mức công bố ý tưởng và poster đầu tiên. Việc bộ phim có giữ nguyên tên gọi, hình ảnh quảng bá hay phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của quá trình kiểm duyệt vẫn còn là câu chuyện của tương lai. Tuy nhiên, chỉ với một tấm poster và nhan đề, dự án đã trở thành một trong những phim Việt hiếm hoi tạo ra cuộc tranh luận lớn ngay từ khi còn chưa khởi quay.